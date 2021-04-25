Встречаем Пасху вместе с куличами от Zuma

На протяжении десяти лет гости ресторана Zuma всегда выбирают авторские пасхальные угощения для праздника Светлой Пасхи!

Команда кондитеров Zuma очень трепетно относится к каждому изделию и максимально заботятся о безопасности на всех этапах его создания. Также уделяется особое внимание качеству, рецептуре куличей и натуральности ингредиентов, ведь забота о госте является одним из главных принципов работы Паназиатского ресторана Zuma.

Подарите себе и своим близким светлое и весеннее настроение! Заказывайте пасху или кулич от Zuma во Владивостоке на 30 апреля, 1 и 2 мая на сайте zumavl.ru или по телефону 2222-666.