Байкеры со всего Дальнего Востока открыли мотосезон во Владивостоке

Открытие мотосезона состоялось на набережной Цесаревича Фото: vlc.ru

Рев моторов, брутальные байкеры в коже и тюнинг-выставка мотоциклов. Во Владивостоке с размахом открыли мотосезон.

В открытии мотосезона приняли участие мотоклубы «Железные тигры», «Русские самураи», «Стальные кошки», «Духи темных дорог», «Железные ангелы», а также гости из Хабаровска и других городов и районов Дальнего Востока.

На открытие мотосезона собрались байкеры со всего Дальнего Востока Фото: vlc.ru

На набережной Цесаревича собралось более тысячи человек. Гости мероприятия фотографировались на фоне «железных коней» и общались с байкерами. Здесь же состоялся праздничный концерт, показательные выступления стантрайдеров. Для участников открытия организаторы провели конкурсы, а любители прокачать своего "железного коня" показали свои достижения на тюнинг-выставке мотоциклов.

Во время открытия сезона организаторы устроили тюнинг-выставку мотоциклов, конкурсы и праздничный концерт Фото: vlc.ru

В 15:00 байкеры отправились в традиционный массовый заезд в сторону Шаморы, завершая праздничные мероприятия на берегу моря.