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Общество25 апреля 2021 8:35

Байкеры со всего Дальнего Востока открыли мотосезон во Владивостоке

Традиционное открытие прошло на площадке набережной Цесаревича
Василий ПОЛИКАРПОВВасилий ПОЛИКАРПОВ
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Открытие мотосезона состоялось на набережной Цесаревича

Открытие мотосезона состоялось на набережной Цесаревича

Фото: vlc.ru

Рев моторов, брутальные байкеры в коже и тюнинг-выставка мотоциклов. Во Владивостоке с размахом открыли мотосезон.

В открытии мотосезона приняли участие мотоклубы «Железные тигры», «Русские самураи», «Стальные кошки», «Духи темных дорог», «Железные ангелы», а также гости из Хабаровска и других городов и районов Дальнего Востока.

На открытие мотосезона собрались байкеры со всего Дальнего Востока

Фото: vlc.ru

На набережной Цесаревича собралось более тысячи человек. Гости мероприятия фотографировались на фоне «железных коней» и общались с байкерами. Здесь же состоялся праздничный концерт, показательные выступления стантрайдеров. Для участников открытия организаторы провели конкурсы, а любители прокачать своего "железного коня" показали свои достижения на тюнинг-выставке мотоциклов.

Во время открытия сезона организаторы устроили тюнинг-выставку мотоциклов, конкурсы и праздничный концерт

Фото: vlc.ru

В 15:00 байкеры отправились в традиционный массовый заезд в сторону Шаморы, завершая праздничные мероприятия на берегу моря.

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