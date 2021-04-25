В Приморье отловили тигрицу, которая держала в страхе несколько деревень

Отловленная тигрица. Фото: Центр Амурский тигр

Жители Хасанского района могут выдохнуть. Специалисты Центра "Амурский тигр" сообщили, что им удалось отловить тигрицу, которая нападала на собак в селах Занадворвка, Филипповка и Барабаш на юге Приморья.

"Предположительно это тот самый тигр, а точнее, как оказалось тигрица в возрасте 8-9 лет, которая нападала на собак в Хасанском районе. Тигрицу уже доставили в центр реабилитации. Больше подробностей завтра", - сообщили сотрудники центра.

Жители Занадворовки били тревогу еще с декабря прошлого года. Тигр заявлялся в деревню под покровом ночи, убивал собак, не только бродячих, но в том числе и сторожевых, тех, что были на привязи. Хищник также лакомился свиньями и телятами. Он засветился на записях камер видеонаблюдения, но поймать его многие месяцы не удавалось. Тигр оказался весьма хитрым. При этом многие жители Занадворовки да и других сел приходили в ужас, периодически находя свежие следы хищника рядом со своими жилищами. "Пешком страшно ходить, ни оружия, ничего нет", - жаловались местные жители. Можно представить, как рады они сейчас новости, что хищник уже в ребцентре в селе Алексеевка.

Как уже много раз объясняли специалисты, в обычных условиях тигр не подходит к людям так близко. Как правило, нападать на собак их заставляют болезни, ранения от ловушек браконьеров и другие подобные обстоятельства.

Единственный выход в данном случае - отловить, доставить в реабилитационный центр и изучить хищника. Если специалисты решат, что животное можно вернуть в дикую природу после курса реабилитации, то тигрицу выпустят подальше от людей, предварительно научив охотиться. В противном случае ее могут оставить в неволе или отправить в сафари-парк. Так поступают только в крайних случаях, когда становится ясно, что тигр не сможет охотиться самостоятельно в диких условиях и голод снова выведет его к людям.