Пытали 4 часа. В Приморье налетчики в медицинских масках избили пожилую женщину ради денег

Нападавшие долгое время следили за жертвой. Фото: пресс-служба ОМВД России по городу Находке.

В приморском городе Находка перед судом предстанут трое мужчин, которых обвиняют в разбое с проникновением в чужое жилище. Негодяи сначала выследили свою жертву, а, когда подвернулся удачный момент, нагрянули к ней домой. 70-летней женщине пришлось пережить несколько часов настоящего ада, когда похитители решили завладеть чужими ценностями.

Нападавшие забрали украшения и деньги. Фото: пресс-служба ОМВД России по городу Находке.

История в Находке развернулась весной прошлого года, а вот расследование резонансного уголовного дела завершилось только сейчас. Пожилая женщина-предприниматель позвонила в полицию, сообщив, что в ее квартиру на бульваре Энтузиастов ворвались неизвестные. Как оказалось, уроженцы Партизанского района Приморья в возрасте 37, 41 года и житель Находки в возрасте 38 лет следили за горожанкой прежде, чем наведаться к ней домой.

Исполнителями дерзкого налета стали двое из далеко не святой троицы. Мужчины в медицинских масках связали пенсионерку и на протяжении 4 часов пытали, выясняя, где находятся деньги и ценности, после чего потребовали открыть сейф. Под пытками потерпевшей пришлось сдаться.

– Налетчики похитили ювелирные изделия, денежные средства в разной валюте и ценные вещи, после чего скрылись на автомобиле, в котором их ждал соучастник преступления. Причиненный потерпевшей ущерб составил более 7 800 000 рублей, – прокомментировала пресс-служба ОМВД России по городу Находке.

Подозреваемых заключили под стражу еще на этапе следствия. Фото: пресс-служба ОМВД России по городу Находке.

Когда ироды скрылись, пострадавшая обратилась за помощью в больницу. Медики диагностировали у возрастной пациентки сотрясение головного мозга, ушибы и гематомы. Найти нападавших помогли показания свидетелей, а также записи с камер видеонаблюдения, благодаря которым удалось установить маршрут следования преступников. Хоть мужчины и пытались замести следы, переодевшись и, продумав пути отхода, оперативники сработали профессионально. Задержать любителей легкой наживы удалось полицейским при поддержке бойцов СОБР.

Все трое уже ранее судимы за аналогичные преступления. Теперь нападавшим грозит новый срок – до 15 лет лишения свободы. Уголовное дело уже направлено в суд для рассмотрения по существу.1

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