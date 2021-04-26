VII Краевой турнир по хоккею среди детских дворовых команд на призы «Единой России» состоялся во Владивостоке

Более 100 детей сыграли на Краевом турнире по хоккею среди детских дворовых команд. Финальные, заключительные матчи соревнований состоялись 25 апреля на льду КСК «Фетисов Арена» во Владивостоке, где состоялось награждение участников соревнований.

Лучшим командам и отличившимся игрокам были вручены призы от партии «Единая Россия», а также клюшки, подписанные легендарным хоккеистом Вячеславом Фетисовым. Их передала депутат Госдумы Виктория Николаева, которая приехала на торжественную церемонию вручения наград, чтобы лично поприветствовать юных спортсменов.

«Очень важно, что есть такие турниры и что они ежегодные. В них принимают участие в основном северные территории, где развиты зимние виды спорта. Ребята играют в дворовой хоккей, но все они мечтают стать чемпионами и мечтают, чтобы у них в районах был ледовый дворец. Я думаю, что мечта детей должна осуществиться. И мы, конечно, будем поддерживать всех ребят, которые занимаются спортом. С нашей точки зрения, мы должны дойти до того, чтобы каждый ребёнок занимался в какой-то секции», - сказала Виктория Николаева.

Министр спорта Приморского края Жан Кузнецов отметил, что в этом турнире нет проигравших и поздравил команды с завершением соревнований.

«В течение нескольких дней на льду «Фетисов Арена» ребята боролись за победу, за призы регионального отделения партии «Единой России». Можно сказать, что этот турнир проводится у нас ежегодно в преддверии Дня Победы нашего народа в Великой Отечественной войне и уже стал доброй традицией для всех нас. Конечно же, хоккей пользуется большой популярностью в нашем регионе и в этом году две наши команды стали призёрами финала турнира «Золотая шайба». Я уверен, что этот турнир уже дал старт для будущих чемпионов. Сегодня мы наградили победителей и призёров, но проигравших нет, все приобрели бесценный опыт соревновательной борьбы.», - подчеркнул Жан Кузнецов.

Лучшими по итогам Турнира стали игроки из г. Дальнегорска (команда «Вертикаль»). Второе место отвоевала в борьбе на ледовом поле команда «Кедр» из Красноармейского района. Третье место досталось «Витязю» из Черниговского района.

Добавим, что ни один их хоккеистов не уехал с соревнований без подарка. По распоряжению секретаря Приморского регионального отделения партии, губернатора Олега Кожемяко все дети получили в подарок клюшки от «Единой России».

Напомним, Краевой турнир по хоккею среди детско-подростковых команд проходит с 2014 года ежегодно в рамках партийного проекта «Детский спорт», который возглавляет в Приморском крае депутат Думы г. Владивостока Виктор Аблапов. Соревнования проводятся при поддержке Правительства Приморского края и хоккейного клуба «Адмирал Владивосток». Исключением стал только 2020 год, когда мероприятие было отменено из-за карантинных мер, принятых в связи с пандемией.

По словам Виктора Аблапова, формирование культуры здорового образа жизни у детей – приоритетная задача для Партии. Поэтому в летний период планируется организовать краевые соревнования по дворовому футболу. «Если будет позволять эпидемиологическая ситуация, в летний оздоровительный сезон мы проведем Турнир среди детских дворовых футбольных команд», - заявил Аблапов.