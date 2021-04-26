«Чаще всего носки дарят вовсе не на 23 февраля»: продукцию этой фабрики из Владивостока носят даже в Африке

Мимо таких носков трудно пройти. Фото: Александр Хитров

«Помню, когда мне было пять лет, наша Биробиджанская фабрика выпускала колготки – они кололись и сползали. И больше всего раздражали складки на коленках. Я думала, неужели нельзя сделать так, чтобы они не сползали, не кололись?»

Эта мысль засела в голове у юной девочки, чтобы спустя десятки лет превратиться в главное дело жизни. И сегодня Ирина Валерьевна Щербина – владелица, директор, вдохновитель текстильной фабрики «Эвернит», а носки, произведенные здесь, носят даже в Африке.

Именно сюда мы приехали с экскурсией в первый день автопробега «Чем гордится Приморье». Напомним, с 26 по 30 апреля команда «Комсомольской правды» посетит ряд предприятий Приморского края и расскажет о том, как они устроены и на чьих плечах держатся.

Генеральный партнёр автопробега: ООО Авангард - официальный дилер TOYO TIRES на территории Дальнего Востока.

Партнеры: производственно-строительная компания «Тёплый дом», группа компаний «Славда», рекламная Мастерская «Room 32», сеть автокафе «Coffee Machine», паназиатский ресторан «Zuma». Автомобильный партнер «Авторитет-Авто+».

Партнер автопробега - сеть автокафе «Coffee Machine». Фото: Александр Хитров

ПРИДУМАЙ СЕБЕ НОСОК

Старт автопробега был дан утром 26 апреля на площадке дилерского центра Nissan, откуда мы на кроссоверах Qashqai и X-Trail отправились на первое в нашем списке предприятие – текстильную фабрику «Эвернит». Она занимает сегодня часть помещений бывшего завода «Варяг» во Владивостоке на Русской улице. Правда, ничего военно-секретного на фабрике нет, а переехали сюда с расчетом на рост производства. Сегодня тут 14 вязальных машин, в планах - расшириться в 2 раза.

Поднимаемся на пятый этаж и попадаем в шоурум – здесь выставлена вся продукция фабрики, а это десятки если не сотни разных видов носков с рисунками: детские и взрослые, с рисунками и надписями, поздравительные к праздникам и памятные с изображением маяков, чаек и прочих символов морского города. Простых однотонных почти и нет. Словно это и не носки, а открытки.

Это не носки, это уже открытки. Фото: Александр Хитров

Но нас ведут дальше, по цехам, «откуда все начинается». Экскурсию ведет сама Ирина Щербина, и видно, что все здесь она знает досконально и ко всему относится очень трепетно. Первое помещение – склад ниток разных цветов и размеров. Как чуть позже мы узнаем, они еще из разных материалов, что имеет ключевое значение.

Второе помещение – сам цех, где гудят станки, затягивая в себя нитки. Каждые 2-4 минуты станок выплевывает почти готовый носок, ему останется только зашить переднюю часть, провести формовку на специальной металлической пластине в виде ноги, упаковать и наклеить бирку. Все этим занимаются уже в соседнем цехе. А пока же нам показывают, как программируются станки, и разрешают посмотреть то, что они «выплевывают» в корзину. Да, это действительно почти готовый носок, приятный на ощупь, а главное – с разноцветным рисунком.

Экскурсия по фабрике. Фото: Александр Хитров

Одновременно шьются носки разных размеров и фасонов, с разными принтами. Особенно привлекают внимание красные носки с собаками породы сиба-ину. Трудно представить, что владелец такой собаки смог бы удержаться от покупки этих носков, заметь он их на прилавке.

Картинки создаются здесь же. При нас дизайнер открывает шаблон на компьютере и меняет собачкам цвет и форму. Все принты на носках – оригинальные, придумываются работниками предприятия, а иногда и сами покупатели подсказывают оригинальную идею или фразу, которая потом тоже попадет в производство. По большому счету, говорит Ирина, путь от идеи до производства здесь очень короткий. Можно за один день придумать, нарисовать и сразу же получить готовую партию.

Скоро эти нитки превратятся в красивые рисунки. Фото: Александр Хитров

В АЛЖИРЕ НОСКИ ТОЖЕ НОСЯТ

Ирина Щербина окончила в свое время 38 училище и работала мастером по пошиву женской одежды. Но однажды отец сказал, что нельзя всю жизнь работать швейкой, и отправил в бухгалтерию. Ирина стала главным бухгалтером, затем финансовым директором, а в 2007 году почувствовала, что готова открыть свою фабрику.

Самое сложное было подобрать оборудование.

«На тот момент вообще ничего не понимала в носочном производстве, - говорит Ирина Щербина. - Было только понимание, что хотим получить в результате. Лучшим считается итальянское оборудование, но до Италии далеко. Нашли оптимальный вариант – Южная Корея. Поехали туда с партнером, посмотрели на производство, купили четыре вязальные машины, около месяца тестировали, мучились. В результате 10 июня 2008 года вышел первый носок, готовый к продаже».

Создатель фабрики Ирина Щербина сама проводит экскурсию. Фото: Александр Хитров

Тот первый - не сохранился, да это был обычный черный носок. Просто раньше, говорит Ирина, какого-то необычного отношения к носкам не было. Главная фишка – интеерсные картинки на носках – появились всего три-четыре года назад, одновременно с модой на то, что сейчас называется «мерч».

«Само слово это модное - мерч – тогда только появилось. До этого для меня мерч означало мерчандайзер, товаровед, который просто развешивает носки в супермаркете», - смеется Ирина. Но оказалось, что это история про нечто большее.

Сегодня фабрика работает круглосуточно, производя от 1000 до 2000 пар носков в день. Здесь трудится около 30 сотрудников от швей до продажников. Зарплаты от 20 до 80 тысяч.

Это не носки, это уже открытки. Фото: Александр Хитров

По словам Ирины, «Эвернит» - самая крупная текстильная фабрика в Приморье и единственная, которая производит носки. Есть еще фабрики, которые шьют футболки, белье, но из готового полотна. Свою продукцию «Эвернит» продает далеко за пределы Приморского края. Оптовые поставки - практически до Урала. А носочки под заказ – на праздники и корпоративы, или просто для фитнес-клубов – такие заказы поступают со всей России.

«Сувенирную продукцию – с чайками, маяками – отправляют в разные страны наши же клиенты на подарки. Даже в Алжир отправляли и нам потом об этом рассказывали. Хотя я удивилась, там же жарко, зачем им носки? Но вот, все равно отправили. Поэтому география весь мир», - говорит Ирина. Да и сама признается, что в планах – уйти в экспорт, продавать продукцию в Японию, в Европу.

Экскурсия по фабрике. Фото: Александр Хитров

Возможно, открывать склады в других городах России. Но вот чтобы перенести производство куда-то из Владивостока – таких планов точно нет, уверяет Ирина: «Это моя Родина».

НЕ ТОЛЬКО 23 ФЕВРАЛЯ, НО И 8 МАРТА

Пандемия сначала повлияла на производство очень негативно, признается директор фабрики. Год назад было тяжело: только переехали в новое здание, запустились, а тут все магазины закрылись, продаж не было. Доход упал в три раза.

Начали искать новые пути, например, стали выпускать маски с принтами. Такая продукция тоже есть в шоуруме. В итоге к лету прошлого года начали восстанавливаться, а сейчас и вовсе вернулись к показателям до пандемии. Даже больше.

Склад готовой продукции. Фото: Александр Хитров

Тем временем, нас ведут на склад готовой продукции. Это помещение мы сначала не приметили, а оно оказалось огромным – тысячи коробок рядами. Сотрудницы показывают нам еще один вид продукции - мягкие обрезки, которые остаются после работы станков. Их фасуют по пакетам и предлагают в качестве наполнителя для мягких игрушек. Даже небольшие отрезы ткани тут не выбрасывают, а делают из них веревки и предлагают в виде подвязок для растений. В общем, безотходное производство.

После станка носок нужно довести до ума. Фото: Александр Хитров

Теперь это готовая продукция. Фото: Александр Хитров

На вопрос, как конкурировать с китайскими товарами, сотрудницы фабрики даже обижаются: где мы, а где Китай. По качеству они даже рядом нами не стояли.

«Мы производим носки по нашей собственной технологии: снаружи хлопковая нитка, внутри эластановая. Рисунок делается из нитки, которая называется полипропилен. Также используются резинки, и добавляем полиамид – как для пружинности, так и для плотности. Вот и все. Но это стандартный носок. А есть еще бамбук, шерсть мериноса – это с наружной стороны вместо хлопка. Остальные компоненты остаются теми же», - раскрывают нам секрет производства.

Носки здесь делают по собственной технологии. Фото: Александр Хитров

Участники автопробега не смогли уйти без обновки. Фото: Александр Хитров

И еще один «секрет» поразил: оказывается, золотая пора для производителей носков вовсе не 23 февраля!

«Носков больше всего заказывают не к 23 февраля, а к Новому году. К Новому году готовятся заранее, месяца за три начинают. А к февралю обычно забывают, все в последний момент. Но мы выполняем много заказов в феврале. Кстати, не только к 23 февраля и к 8 Марта тоже».

Автопробег отправляется дальше. Фото: Александр Хитров

Автопробег»Чем гордится Приморье» продолжается. Следить за нашими приключениями можно на сайте dv.kp.ru, в социальных сетях по хэштегу #ЧемГордитсяПриморье, а также в эфире радио «Комсомольская правда», куда мы будем включаться каждое утро всю неделю по 30 апреля.

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