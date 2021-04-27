Через «тернии» к знаниям: СК Приморья проверяет школу, ученики которой вынуждены ходить десятки километров ради уроков

До школы детям приходится ходить минут 40 пешком. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Следственный комитет начал поверку по факту информации в сети о детях, которые вынуждены ходить пешком за десятки километров, чтобы добрать до школы. Такая ситуация сложилась из-за отсутствия желающих закрыть вакансию водителя автобуса. Проверка проводится по статье «Халатность».

- Предварительно установлено, что должность водителя сохраняется вакантной в течение года, так как кандидаты из числа местных жителей, отказываются осуществлять данные услуги в связи с невысокой заработной платой и большой ответственностью, - сообщает полковник юстиции Аврора Римская, старший помощник руководителя СУ СК России по Приморскому краю по взаимодействию со СМИ.

Напомним, что речь идет о сложной ситуации, которая возникла в поселке Зарубино. Дети там вынуждены ходить в школу пешком – а это примерно минут 40. Иногда учеников довозят до школы, которая расположена в нескольких километрах от их домов, местные таксисты. Иногда дежурство организовывают и сами родители, которые по очереди возят детей за знаниями. Разумеется, они не в восторге от такого образования, которое начинается с полосы препятствий и спортивной ходьбы. По мнению горожан, никто из местных не хочет закрывать вакансию с зарплатой до 30 тысяч рублей. Маловато.

О «физкультуре» по дороге в школу уже осведомлен и уполномоченный по правам человека в Приморье. Вместе с омбудсменов следователи обсудили варианты решения проблемы. В адрес губернатора региона также направлено письмо об оказании содействия.

- В ближайшее время будет организовано оперативное совещание с участием должностных лиц следственного управления, прокуратуры Хасанского района, думы и администрации Хасанского района, в ходе которого планируется принять действенные меры к оперативному решению проблемы, - сообщают в СУ СК России по Приморскому краю.

Проверку проводят должностные лица третьего отдела по расследованию особо важных дел. По результатам их работы будет принято процессуальное решение.

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