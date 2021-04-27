Девушка из Приморья отсидела в китайской тюрьме

Девушка успела снять всего лишь один кадр перед тем, как у нее изъяли телефон. Фото: из архива героя публикации.

Реальная история произошла с жительницей Владивостока. Она согласилась рассказать об этом корреспонденту «Комсомольской правды» с единственной просьбой не указывать фамилию.

Анна – выпускница ДВФУ, имеет диплом переводчика, окончила ВУЗ в 2017 году. Когда бывшая одногруппница Катя пригласила ее поработать преподавателем в детском саду в Китае, девушка согласилась. Условия работы на первый взгляд казались восхитительными: 150-200 тысяч рублей в месяц, апартаменты и перелет оплачивает работодатель. Был только один нюанс – невозможность получить рабочую визу, что выглядит весьма подозрительно. Дело в том, что китайское правительство интересуют только «нэйтив спикеры» (носители языка), которым такие предложения зачастую не интересны. Директор детского сада, впрочем, поспешил успокоить девушку, сообщив, что все договоренности с полицией действительны уже много лет.

Я - коп

На уроках иногда присутствовали родители, поэтому Анна совсем не удивилась высокому китайцу в числе посетителей.

– Я – коп, а ты – нелегалка, которая нарушает устои моей страны, – сообщил он, помахивая полицейским удостоверением у Анны перед лицом. Дальше все было как в тумане: заламывание рук, наручники, тычки паспортом девушке в лицо, изъятие мобильного телефона.

Женщин бьют не так сильно

Преподавательницу завели в полицейский и продержали несколько часов в наручниках на корточках, затем проводили в «обезьянник». Там она делила скамью с секс-работницами, парой подруг, давно находящихся под воздействием очевидно запрещенных психотропных препаратов и … участницами турнира по маджонгу. Последний был запрещен в КНР в рамках борьбы с лудоманией китайского народа.

Соседняя клетушка была для мужчин. Оттуда регулярно выводили молодых парней, а затем возвращали заплаканными и избитыми. Как объяснила одна из соседок, в городе накрыли подпольный бордель, а мужчины из соседней камеры – это менеджеры, которые искали девушкам клиентов и следили за порядком. Им грозило от пяти до десяти лет лишения свободы в зависимости от тяжести преступлений. Девушек тоже могут избить на допросах, но не так сильно. Зависит от сговорчивости подозреваемой.

Ты хотела китайских мужчин?

– Никаких документов на задержание полицейские не предъявили, – рассказывает Анна. – Просьбы позвать адвоката, консула или переводчика игнорировали. Вопросы были крайне странными. Следователя интересовало, есть ли у меня отношения, где я нахожу китайских мужчин, хотела ли разделить с ними постель, наслаждалась ли этими мыслями. Я была шокирована, и почти на все вопросы просто неопределенно блеяла.

Все закончилось на следующий день, когда на работу вышел начальник участка. Он распорядился допросы окончить и провести тесты на беременность и наркотики. Если в крови находят следы запрещенных препаратов, то заводят еще одно расследование, а беременных не отправляют в тюрьму, а сразу депортируют.

Допросы Анны ничего не дали, она упорно настаивала на своей невиновности. В итоге, начальник участка постановил отправить ее в тюрьму для нарушителей административного кодекса. Депортировать или внести девушку в черный список на получение визы без признаний и веских доказательств он не мог.

Стучали по решеткам и кричали

В тюрьме Анна сдала лифчик, телефон, сумку, часы и очки в специальный шкафчик, получила униформу и тапочки. Ей не очень повезло, при 40 размере ноги пришлось носить тапочки 35-го, тюремные штаны и куртка тоже пришлись не впору.

Тапочки, которые выдали Анне в китайской тюрьме. Фото: из архива героя публикации.

– В камерах было холодно, питьевая вода подавалась из крана в стене и хлорка плавала в ней хлопьями. Питание было скудным: пресные паровые булочки, рис, тушеная капуста и капуста в масле. За две недели один раз на обед дали куриную ножку, вкус которой я помню до сих пор. Как-то раз в рисе нашлись жуки, на просьбу поменять эту еду просто рассмеялись. При поступлении в тюрьму необходимо было выучить 11 правил, среди которых были такие, как «запрещается взбираться на стены или царапать их». Через три дня после поступления в это заведение нарушители должны сдать по ним экзамен, тогда можно будет переселиться в камеру на восемь человек с телевизором.

Подъем в 6:30, затем умывание, уборка кроватей по особому рецепту, намывание полов с хлоркой. Потом музыкальная пауза, во время которой можно сидеть на низеньких пластиковых стульчиках. Ложиться в течение дня нельзя, вставать со стульчиков без веской причины тоже. Во время переклички нельзя разговаривать, пользоваться туалетом или пить. Еда три раза в день, обед проходил в актовом зале, в котором на проекторе постоянно крутили социальные ролики о том, как плохо нарушать законы.

– Вечером включали китайский сериал, затем по звонку надо было занять место в кровати, – вспоминает Анна. Свет не гасили, накрывать лицо или прятать его от камер наблюдения было нельзя. Иногда надзирательницы любили постучать по решеткам или покричать в ночной тиши на каких-нибудь особо не понравившихся заключенных.

В день освобождения за девушкой приехали офицеры полиции и выдали вещи, записав на камеру признание, что ничего не было украдено. Анну довезли до центра города, высадили у немецкого кафе и пожелали больше ничего не нарушать. Соблазна поработать в Поднебесной у нее больше не возникает.

Комментарий эксперта

Управляющий партнер юридической компании «Алексеев и партнеры» Дмитрий Алексеев:

«То, что вы – житель другой страны, не освобождает от ответственности за уголовно наказуемые или в целом противоправные деяния. Главенствует право того государства, где был нарушен закон. Как правило, там вас и будут судить.

Потому перед любой поездкой надо внимательно изучить законы страны, в которую направляетесь, найти сайты генконсульства и посольства, записать их телефоны.

Как себя вести при задержании, чтобы не ухудшить свое положение? Вы должны быть вежливы, аккуратны, не позволять себе лишних слов и эмоций, потому что неизвестно, как их интерпретируют. Снимайте процесс на видео, чтобы в случае чего, у вас были доказательства. Сообщите о проблеме в консульство или посольство. Право на звонок и защиту вы имеете в любой стране мира.

Однако стоит понять, что теперь свои права вы будете отстаивать в рамках законов другой страны. Волшебника, который заберет вас и спокойно доставит в Россию, не будет».