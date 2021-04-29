Польза микроорганизмов в непривычном формате. Проверено на себе

Мысль о том, что микроорганизмы полезны для пищеварения и метаболизма человека привычна и не вызывает сомнений даже у скептиков. А как насчет пользы микроорганизмов в быту? А в косметике? Бактерии вместо химии, красителей, отдушки консервантов. Такова основа ЭМ-технологии. Мы, сотрудники «Комсомольской правды - Владивосток» в силу профессии знаем все обо всем. Но одно дело знать, а другое использовать. Так вот, как правило, мы и становимся первыми клиентами своих рекламодателей. Сегодня мы специально для наших читателей публикуем объективный и честный отзыв о продукции компании «Приморский ЭМ-ЦЕНТР».

По заявлению производителей ЭМ-продукция - это препараты с эффективными микроорганизмами, произведенные по уникальной ЭМ–технологии профессора Теруо Хига и японского института ЕМRО. В процессе жизнедеятельности многокомпонентного, многофункционального консорциума эффективных микроорганизмов полезные бактерии целенаправленно поглощают другие виды бактерий и органику, которая составляет большую часть бытовой пыли. Для человека же они абсолютно нетоксичны и безопасны, также как и для домашних питомцев, растений и окружающей среды. Все продукты компании «Приморский ЭМ–ЦЕНТР» проходят испытания в научных институтах России и рекомендованы к использованию.

В перечень продукции входят средства гигиены (мыло, зубная паста), средства для уборки дома и офиса, очищения воды в водоемах, продукция для ухода за домашними и сельскохозяйственными животными, а также средства, применяемые в сельском хозяйстве в качестве подкормки растений и удобрения почвы. Такой широкий и разносторонний спектр применения продукции возможен за счет применения в производстве средств уникального комплекса микроорганизмов.

Отзыв нашего сотрудника Ольги.

«Я очень часто страдаю от аллергии, и для меня остро стоит вопрос устранения пыли, плесени при уборке квартиры. А еще в квартире живут кот и собака. Поэтому вопрос обработки мест содержания животных тоже очень актуален. Работая с компанией ООО «Приморский ЭМ-ЦЕНТР», узнала об уникальной продукции, которая позволяет устранить пыль, плесень, загрязнения. Приобрела на пробу «ЭМ–Спрей» для уборки квартиры, препарат «ЭМ–Вита» и мыло для ухода за животными.

К моей радости после влажной уборки, обработки поверхностей в квартире, ванной комнате с использованием ЭМ-средств, помимо устранения загрязнений, воздух в квартире стал намного чище, дышать стало легче. При регулярном использовании продукции аллергия в квартире меня больше не беспокоит.

Также после прогулки лапки собаки стала обрабатывать ЭМ-средствами, чтобы устранить воздействие реагентов, которыми посыпают дороги в зимний период. Раздражения подушечек лапок перестали беспокоить собаку.

Важно отметить, что продукция продается в разных объемах и можно приобрести небольшой объем и попробовать. Также радует цена. Отличное качество за сравнительно небольшие деньги.

Применив продукцию на себе, порадовавшись результату, я поделилась отзывам на работе» - говорит Ольга.

Своим мнением о продукции поделился еще один сотрудник «Комсомольской правды» Александра.

«Я, как и многие регулярно сталкиваюсь с такой проблемой как кровоточивость десен. Это наследственная проблема и я точно знаю, что обострения приходятся на весну. Первые симптомы - и ты уже на автомате заходишь в аптеку, покупаешь специальную пасту и в придачу Метрогил®, чтобы ускорить процесс лечения. Ведь долго пользоваться специальной лечебной пастой – то еще удовольствие. Задачу она, конечно, решает, но вот на вкус малоприятна.

Компания «Приморский ЭМ-ЦЕНТР» является клиентом «Комсомольской правды - Владивосток», мы первые узнаем о новинках ассортимента и достижениях технологии. Прочитав о свойствах лечебно – профилактической зубной пасты с ЭМ-препаратом, я решила попробовать. И стоимость для эксперимента оказалась вполне приемлема.

К моему удивлению, эффект я почувствовала с первого раза и без использования лечебной мази. На сегодняшний день я пользуюсь зубной пастой уже две недели и могу сказать, что эксперимент удался. С уверенностью рекомендую ее к использованию, в том числе и для лечебных целей.

После удачного опыта с зубной пастой и положительной рекомендации коллеги, я купила на пробу «ЭМ-Спрей» для уборки в доме. Пользуюсь не долго, но такое ощущение, что пыли стало меньше на поверхностях. В плюс препарату – экономичность, да и продается он в маленьких объемах, что очень удобно для пробы», – говорит Александра.

Что применять для уборки помещений, какую зубную пасту выбрать решать, конечно же, вам, но мы, проверив на себе, рекомендуем попробовать ЭМ–продукцию.

На этом наши испытания ЭМ–продукции не заканчиваются. Впереди дачный сезон и в планах «Комсомольской правды - Владивосток» протестировать еще один спектр ЭМ-продукции - препараты для сельского хозяйства и увеличения урожая.