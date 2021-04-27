Стало известно, как будут работать школы и детсады Владивостока с 1 по 10 мая 2021 года

Рассказываем о графике работы детсадов и школ на майские праздники. Фото: Мария ЛЕНЦ

С 1 по 10 мая муниципальные школы и детские сады во Владивостоке уйдут на отдых. Как сообщают в пресс-службе городской администрации, с 4 по 7 мая в детских садах будут созданы дежурные группы. Они присмотрят за малышами, чьи родители вынуждены в это время быть на работе. Такое распоряжение дал мэр города Олег Гуменюк.

- Перечень дежурных групп каждое дошкольное учреждение будет формировать самостоятельно. Руководителям детсадов рекомендовано сделать это заранее и сообщить об этом родителям детей. Как уточнили в городском управлении по работе с муниципальными учреждениями образования, учреждения дополнительного образования с 4 по 7 мая будут работать в штатном режиме, - рассказали в администрации Владивостоке.

Напомним, что все изменения в графике работ муниципальных образований связаны с указом президента РФ Владимира Путина о продлении нерабочих дней в мае. Согласно документу, 4-7 мая объявлены выходными днями с сохранением заработных плат.

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