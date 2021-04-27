Вендетта по-приморски. Пожилой житель Новошахтинского открыл стрельбу по детям

Игры детворы закончились кровавой разборкой в Приморье. Фото: Милана СОКОЛ

Настоящей кровавой разборкой закончились игры местной детворы в поселке городского типа Новошахтинский. Компания ребят, кидая камни в ограду одного из домов, даже не подозревала, чем это обернется для их друга. 60-летний хозяин, раздосадованный подобным поведением подростков, решил не церемониться с ребята и схватился за оружие.

История, не поддающаяся логике нормального человека, произошла 25 апреля в районе улицы Юбилейная. Как считают следователи, раздосадованный мужчина надеялся проучить подростков с помощью пневматического ружья. Владелец дома выстрелил в сторону детей, пуля угодила в 13-летнего мальчика.

– Ребенок получил тяжелое ранение грудной клетки и живота. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктами «б,з» частью 2 статьи 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью), – прокомментировала представитель Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю.

Сейчас пожилого стрелка задержали, специалисты решают вопрос об избрании меры пресечения для него. Стоит отметить, что вспыльчивому гражданину грозит до 10 лет тюрьмы. Расследование уголовного дела продолжается.

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