Карьера в карьере. Как устроен главный угольный разрез Приморского края

Как устроен главный угольный разрез в Приморском крае. Фото: Александр Хитров

Утро 27 апреля началось на разрезоуправлении «Новошахтинское» не совсем обычно. Несмотря на ветерок, сотрудники вышли в 8:00 на площадку перед крыльцом управления, многие – в парадной шахтерской форме. Около ста человек из тысячи работников предприятия обступили большим полукругом своего начальника – Юрия Владимировича Васильева, - и он начал свою речь, объясняющую торжественность момента:

- Ровно 20 лет назад в единый холдинг начали объединяться угольные предприятия Бурятии, Иркутской и Читинской областей. В 2002 году туда влились угольные компании Красноярского края и Хакасии. А в 2003 году на спецодежде работников-горняков «Приморскугля» появился знак СУЭК, который мы сейчас с удовольствием все носим.

Праздничная линейка в честь 20-летия СУЭК. Фото: Александр Хитров

Надо признаться, то, что команда автопробега «Чем гордится Приморье» приехала на угольный разрез ООО «Приморскуголь» в день, когда здесь отмечают юбилей холдинга, - это чистое совпадение. Назовем это творческой удачей, трудно было бы выбрать более подходящий день для такого визита, пусть ради этого и пришлось проснуться очень рано и проехать с утра быстрым темпом более 130 километров. Зато протестировали в боевых условиях наши автомобили Nissan X-Trail и Qashqai , а главное – проверили на шоссе шины TOYO TIRES.

Во время автопробега команда автопробега тестирует шины TOYO TIRES, которые уже успели зарекомендовать себя только с положительной стороны. Фото: Александр Хитров

Напомним, генеральный партнер автопробега ООО «Авангард» - официальный дилер TOYO TIRES на Дальнем Востоке. Представляет стильные шины Proxes STIII для мощных кроссоверов и внедорожников. Proxes ST III — летняя спортивная шина нового поколения для городских автомобилей класса SUV, которая обеспечивает еще более высокие характеристики торможения на мокром покрытии и управляемости на сухом.

Разрез "Павловский" №2. Фото: Александр Хитров

ИЗ ШАХТЫ В КАРЬЕР

Сегодня в Приморском крае нет уже ни одной угольной шахты. В Партизанске и Артеме они давным-давно законсервированы, а последнюю – в Липовцах – пришлось закрыть лет пять назад. Но раньше уголь в Приморье добывали только шахтным способом – по-другому до каменного угля было не добраться, слишком глубоко залегают пласты, да и расположены неудобно, что делало шахты опасными, сложными, а в рыночной экономике просто нерентабельными.

Открытым же способом добывать уголь стали только в 60-х годах, и первый угольный карьер, или разрез, появился как раз тут, возле поселка Новошахтинский. Да, иронично, что с шахтами-то тут и завязали, но в плане географических названий лучше выделить маленькую деревню Павловка, что расположилась между Новошахтинским и Абрамовкой. Разведанное месторождение так и назвали – Павловское.

Добыча бурого угля. Фото: Александр Хитров

На Павловском буроугольном месторождении добыли порядка 500 миллионов тонн угля, и сегодня оно закрыто. Разработка сейчас ведется чуть севернее, на разрезе «Павловский» №2. В следующем году разрез будет отмечать свое 40-летие.

- Этот разрез запустили в 1982 году. А в 1984 году, окончив горный факультет в Иркутске, сюда по распределению приехал я, - рассказывает нам директор разрезоуправления «Новошахтинское» Юрий Васильев. - Как раз он только начал развиваться. Это одно из самых больших месторождений бурого угля в Приморье. Запасы порядка 246 миллионов. При нашей угледобыче, при нашей потребности Приморского края - лет на 80 вполне хватает. 57 лет Новошахтинский дает угля, впереди – еще 80, то есть еще и Рубикон не перешли.

Правда, уточняет Юрий Васильев, в Приморском крае есть Бикинское угольное месторождение, рядом с Лучегорском. Там как раз и строили Приморскую ГРЭС, с расчетом на это месторождение. Вот там запасы раза в два больше. И об этом наш собеседник знает не понаслышке. Ведь когда-то он и сам в должности главного инженера перевелся на Лучегорский разрез, отработал там 20 лет, дойдя до должности директора. А недавно вернулся сюда, руководителем на «Павловский» №2.

Участники автопробега подарили Юрию Владимировичу книги издательского дома "Комсомольская правда". Фото: Александр Хитров

КОМУ НУЖЕН БУРЫЙ УГОЛЬ

Отрытым способом в Приморье добывают только бурый уголь. Каменный пробовали – в Липовцах, как раз после закрытия шахты, но дело не пошло, и недавно карьер там законсервировали тоже. А вот в Новошахтинском дело идет опережающими темпами. В год добывается 3,5 – 4 миллиона тонн. Много ли это? Для сравнения – потребность той самой Лучегорской ГРЭС сейчас 6-8 миллионов.

А ведь в Приморском крае еще огромное количество котельных на угле. А сколько еще домов с печным отоплением. Вот и выходит, что примерно половина угля из Новошахтинского отправляется в Лучегорск и превращается в электроэнергию, а другая половина – в тепло на котельных и в домах, так называемый ком-быт.

- Наш уголь так и называется – бурый энергетический. Наши электростанции почти все работают на энергетических углях, потребность в них в Приморье высокая, так что за пределы края он не уходит. Он весь востребован здесь, - уточняет Юрий Васильев. – А каменный уголь в Приморье тоже есть, нам вообще повезло с природными богатствами, но он пока остался в недрах – пока это наши стратегические запасы.

Команда автопробега на месте добычи бурого угля. Фото: Александр Хитров

ХОЧЕТСЯ, БРАТЦЫ, НА БЕЛАЗЕ ПОКАТАТЬСЯ

Мы отправлялись в автопробег, в первую очередь, чтобы своими глазами увидеть, как устроено предприятие. И угольный разрез исключением не стал. Десять минут от заводоуправления по грунтовой дороге – и вот мы уже на первом объекте. Перед нами какого-то нереального оттенка озера среди таких же необычных холмов. Такие места обычно называют «Мальдивы», поскольку они вызывают жгучее желание сфотографироваться и опубликовать фото в соцсетях.

- Это законсервированный карьер, - говорит наш проводник, заместитель директора по производству Иннокентий Георгиевич Шестаков. – Вот когда закончим на других участках, вернемся сюда.

На фоне местных Мальдив. Фото: Александр Хитров

По его словам, выкачать воду – не проблема. Площадь территории, на которой ведется разработка – десятки километров, а глубина карьеров – до 130 метров. Естественно, вода стремится заполнить эти «сосуды», и с ней нужно бороться. Приходится откачивать с горных выработок порядка 7-10 миллионов кубометров воды в год. Это в 2-3 раза больше, чем добывается угля. Причем эту воду необходимо очистить, и только потом ее можно сливать в естественные водоемы, в данном случае это озеро Барабаши – старица реки Абрамовка.

На фоне местных Мальдив. Фото: Александр Хитров

Следующая остановка – и это уже настоящее погружение в работу предприятия. Перед нами огромный карьер, склоны которого нарезаны пластами и раскатаны тяжелой техникой. В нескольких местах работают огромные экскаваторы, самые большие снимают верхний слой – вскрышу. Это слово мы услышим еще не раз. Это порода, которую нужно снять, чтобы добраться до угля.

- Бывают разрезы, где 25 метров вскрышных пород, а дальше 50 метров угля единым слоем. У нас немного все не так. Угольные пласты залегают невыдержанно, то есть не горизонтально, с падением, причем в разные стороны. Надугольные горизонты все обводненные, до угля дойти по сухой вскрыше невозможно. Вскрыша тоже разная по структуре – глина, песок, все слои имеют разные характеристики. Да и сам угольный пласт не один - их 4! Между каждым слоем – междупластье. В среднем так: верхний четвертый пласт толщиной 4-5 метров, третий 3-4 метра, второй пласт 2-3 метра, но есть не везде. А самый большой – первый пласт – 8-10 метров, там в основном и добываем. Бывали у нас пласты и по 15 метров, но те места уже отработали, - рассказывает Иннокентий Шестаков.

Слоистый пирог угольного разреза. Фото: Александр Хитров

Мы стоим на краю обрыва, словно на видовой площадке, и все вышесказанное перед нами – как на наглядном плакате. Экскаватор наверху снимает слой глины и насыпает в кузов Белаза, несколькими уровнями ниже, где слоеный пирог стенки карьера становится черным, происходит похожий процесс, только тут в самосвал грузят уголь. И хоть техника огромных размеров, все происходит очень быстро: едва отъезжает один Белаз – на его место тут же встает другой. И эти громадины уже мчат куда-то мимо нас.

Внезапно наш проводник жестом останавливает эту огромную машину и предлагает нам присоединиться к водителю. Правда, в кабине место только для двух пассажиров, но нам тут же останавливают следующую «попутку». Буквально несколько секунд, и вот мы уже несемся по карьеру на машине размером с дом, одно только колесо – в два раза выше наших кроссоверов.

«Представьте, что вы едете в большом «Приусе», - шутит водитель. Но оказывается, что в его словах есть смысл, ведь этот гигантский самосвал приводят в движение электродвигатели. Правда, для выработки электричества на нем работает дизельгенератор, который потребляет примерно 500 литров за 12-часовую смену. А предприятие работает круглосуточно.

Традиционное фото с колесом Белаза. Фото: Александр Хитров

ГОРНЫЙ НЕ РАВНО МУЖСКОЙ

Взбудораженные поездкой, пришли в себя мы только на погрузочном комплексе. Длинный конвейер, который видно даже на спутниковых картах, поднимает уже дробленый уголь по ленте наверх, к специальной площадке. Зимой здесь настоящее столпотворение, говорят работники предприятия. Но и сейчас работа кипит: уголь засыпают в грузовики и в железнодорожные вагоны.

- Мы самодостаточные, мы этот уголь вскрываем, добываем, транспортируем, грузим и так далее. И все это – экскаваторы, автотранспорт, железнодорожные пути и составы – наши. Работа, конечно, не простая, - признается директор разреза. – У нас в штате порядка 950-970 человек. Коллектив мощный, выполняет работу громаднейшую и очень нужную. Кстати, порядка 300 сотрудников – это женщины. Начальники станций и постов в железнодорожном хозяйстве. Машинисты насосных установок. А как в работниках управления без женщин? Горный коллектив не значит, что это мужской коллектив.

Действующий погрузочный комплекс. Сейчас на территории разреза строится еще один. Фото: Александр Хитров

За сутки перерабатывается более 100 тысяч кубометров породы. Фото: Александр Хитров

Практически все работники - из близлежащих населенных пунктов, до Уссурийска. Примерно 60% - из Новошахтинского, поэтому «Приморскуголь» инвестирует в социальную инфраструктуру, шефствует над двумя школами и двумя детсадами. Здесь проводят различные мероприятия, а на крупные праздники, главным из которых считается День шахтера, приезжают с концертами звезды российской эстрады.

Попасть на предприятие стремятся многие. Согласитесь, для Михайловского района средняя зарплата в 50 тысяч – очень даже неплохо. А машинисты экскаватора, например, зарабатывают до 80 тысяч. А еще многие знают, что здесь солидный социальный пакет. Сотрудникам оплачивают перелеты по России в отпуск туда и обратно - на работника плюс на еще одного члена семьи. Санаторно-курортное лечение тоже оплачивается.

Заместитель директора по производству Иннокентий Георгиевич Шестаков. Фото: Александр Хитров

ХОТЬ СОЮ САЖАЙ, ХОТЬ КУКУРУЗУ

Ради четвертой точки мы выезжаем за пределы предприятия, на дорогу Абрамовка – Павловка. Сразу за ней растет лес ровными рядами – это пример рекультивации территории.

Фактически, компания «Приморскуголь» берет землю в аренду у государства и обязуется в итоге вернуть ее практически в первоначальном виде. Да, здесь, под Новошахтинским порядка 50 квадратных километров территории – это так называемый горный отвод. Она как бы зарезервирована под карьеры, ее нельзя выкупить, на ней нельзя строить. Но и карьер после добычи угля просто так бросить нельзя – все снова засыпают тем же грунтом, который вынимают, чтобы добыть уголь. Как правило, для экономии, эти процессы происходят одновременно: в одном месте вынимают вскрышные породы и тут же засыпают ими уже неиспользуемый карьер.

Потом засыпанный карьер выравнивают и возвращают к жизни. Например, высаживают лес или завозят почву и превращают территорию в земли сельхозназначения. Именно это и происходило на наших глазах здесь, на участке, который называется Северная депрессия.

Рекультивация участка. Фото: Александр Хитров

- Так и выглядит рекультивация. Сейчас сюда свозят чернозем. Хоть сою сажай потом, хоть кукурузу. Рядом территория – под лесопосадку. И все это нам надо сдать обратно Михайловскому району. Как только все требования выполним, они примут у нас этот участок, - говорит Иннокентий Шестаков.

А что будет с разрезом дальше? По мере выборки угля он будет продвигаться дальше – в сторону трассы Михайловка – Турий Рог. Новые карьеры будут раскапывать, старые – засыпать и рекультивировать. Вся эта территория до трассы – тот самый горный отвод.

Правда, разведка показала, что в одном месте угольный пласт заходит и под трассу. Будут ли ее раскапывать? Вообще, проект по переносу дороги есть, но пока это вопрос еще не актуальный.

Команда автопробега добралась до поселка Новошахтинский. Фото: Александр Хитров

ОТМЕЧАТЬ БУДЕМ УДАРНЫМ ТРУДОМ

Утренняя речь директора на линейке в честь 20-летия СУЭК ярко показала, что главное на предприятии – его квалифицированные сотрудники. Отмечалось, что коллектив добился многих значимых цифр: 4,5 миллиона добычи угля в год, полтора миллиона в квартал в 525 тысяч тонн в месяц. Этот рекорд - заслуга коллектива.

- СУЭК – одна из сильнейших угледобывающих компаний России. Около 25% угля в стране добывает СУЭК, - тут директор разреза Юрий Васильев привел доказательства, насколько эта компания важна – поздравительные телеграммы от председателя Госдумы, спикера Совета Федерации, и даже президент РФ Владимир Путин в телеграмме написал: «компания отличается безукоризненной деловой репутацией, которую создают профессионалы самой высокой квалификации».

Директор разрезоуправления "Новошахтинское" Юрий Владимирович Васильев. Фото: Александр Хитров

Зачитав эти строчки и извинившись на всякий случай, что цитирует письмо не полностью, директор предприятия убрал листики и продолжил уже от души, глядя на собравшихся:

- Добычей и выработкой энергии занимаются люди, в том числе вы. Коллективу разрезоуправления «Новошахтинское» есть чем гордиться. Коллектив вносит значительный вклад в энергетическую надежность нашей страны. Даже за 4 прошедших месяца мы с вами перевыполнили плановые задания по добыче угля, по поставке угля. Перевыполняем такой важный показатель для горняков, как, вы понимаете, по вскрыше. Выручка за 4 месяца составляет более 2 миллиардов рублей, что позволяет нам вовремя уплачивать заработную плату, налоги, выполнять отдельные социальные программы, выполнять ремонтно-инвестиционную программу и многое другое. Что сказать, солнце то вот оно – встает на востоке, поэтому мы первые начинаем, принимаем эту трудовую праздничную вахту, а следом ее подхватят наши коллеги из других регионов.

От себя лично, от руководства хочу высказать свое уважение коллективу и поблагодарить за ваш труд, пожелать благосостояния, успеха вам и вашим семьям, всего самого наилучшего, - завершил линейку Юрий Васильев.

Сотрудники предприятия в парадной форме. Фото: Александр Хитров

А уже через несколько минут, в разговоре с участниками автопробега «Чем гордится Приморье», признается, что компания решила не привязываться к 27 апреля, а отмечать юбилей серией мероприятий, растянутых практически на год.

- У нас запланирован комплекс мероприятий по празднованию 20-летия СУЭК. Это встречи со школьниками и ветеранами, спортивные мероприятия. Вплоть до Дня шахтера – главный праздник наш. Будем поздравлять до августа. А сегодня обычный рабочий день. Отмечать будем ударным трудом!

Да и цифра 20 только на первый взгляд большая. Приморские угольщики привыкли мыслить иными масштабами, ведь главное угольное предприятие региона – ООО «Приморскуголь» - обеспечивает приморцев теплом и светом с 1943 года, то есть без малого 80 лет. Вот это грядет юбилей!

Автопробег «Чем гордится Приморье». Фото: Александр Хитров

Автопробег «Чем гордится Приморье». Фото: Александр Хитров

Автопробег «Чем гордится Приморье» продолжается. Следить за нашими приключениями можно на сайте dv.kp.ru, в социальных сетях по хэштегу #ЧемГордитсяПриморье, а также в эфире радио «Комсомольская правда», куда мы будем включаться каждое утро всю неделю по 30 апреля.

Ищите нас на приморских дорогах, фотографируйтесь с автомобилями, участвуйте в наших викторинах, читайте новости на сайте и, конечно же, настраивайтесь на волну радио «Комсомольская правда» 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске.

Партнеры: производственно-строительная компания «Тёплый дом», группа компаний «Славда», рекламная Мастерская «Room 32», сеть автокафе «Coffee Machine», паназиатский ресторан «Zuma». Автомобильный партнер «Авторитет-Авто+».