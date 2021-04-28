Приморский диетолог развенчала открытие китайских ученых

Диетолог считает, что это исследование нельзя воспринимать как руководство к действию

Сок микрозелени брокколи помогает сжигать жир, а также снижает риск диабета и сердечных заболеваний. К такому выводу пришли китайские ученые из Нанкинского университета финансов и экономики и Нанкинского сельскохозяйственного университета. Исследование было опубликовано в в European Journal of Nutrition.

Ученые сначала откормили мышей продуктами с высоким содержанием жиров, а затем 10 недель давали экспериментальной группе сок микрозелени брокколи. Контрольная группа получала препарат для лечения диабета второго типа у людей.

У мышей на «зеленой» диете изменился состав кишечной микробиоты, что привело к противовоспалительному и антиоксидантному эффекту. Сок улучшил толерантность к глюкозе, снизил уровень инсулина и уменьшил резистентность к нему. Но так ли сенсационно открытие китайских ученых?

Заведующая Центром питания и здорового образа жизни МЦ ДВФУ, врач-диетолог, врач-гастроэнтеролог, терапевт, к.м.н., член Российского союза нутрициологов, диетологов и специалистов пищевой индустрии, член Ассоциации междисциплинарной медицины Татьяна Гарцман призвала относиться к результатам с осторожностью.

«В мире каждый день выходит масса исследований и публикаций, но то, что сделано в эксперименте на пяти мышах или даже на группе из пяти человек без групп контроля почти никогда не может являться руководством к действию. Их «открытие» - уже давно известный факт, в котором нет ничего удивительного. Рекомендую аккуратнее относиться к результатам небольших исследований, они показывают нам лишь перспективу», - говорит Татьяна Гарцман.

Эксперт сообщила, что никаких различий между микрозеленью и зеленью в плане пользы для организма нет. Польза в большей степени зависит от состава почвы, в котором росло то или иное растение, от того, использовались ли какие-либо химикаты, и насколько правильно применялись удобрения, не было ли перенасыщения почвы.

Также, Татьяна Гарцман отметила, что важно не столько употребление именно зелени, сколько в целом овощей и фруктов.

«Норма потребления от 400 до 800 граммов в сутки, и все самые крупные руководства по питанию говорят нам о том, что чем более разнообразным будет рацион в плане овощей и фруктов, тем лучше будет для организма человека. Разнообразность можно оценивать по цвету, чем больше овощей и фруктов разного цвета вы употребите в течение дня, тем лучше. Фрукты и овощи, включая зелень – это источник клетчатки, пища для микробиоты, которая обеспечивает иммунитет, что особенно актуально в эпоху пандемии. Зелень – хороший источник витамина С, фолатов, что очень важно для молодых девушек и женщин в препубертатаном и пубертатном периодах, также это профилактика фолиево-дефицитных анемий», - добавила эксперт.