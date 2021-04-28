Корейский циклон и его подарок: стало известно, какие районы Приморья зальет «пасхальным» дождем 1 мая

Рассказываем, какая погода ждет жителей Приморья на этих выходных. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Синоптики рассказали, какая погода ждет жителей Приморья в эти выходные дни. Как оказалось, в праздник Весны и Труда, 1 мая, на большей части региона будет без осадков. Что нельзя сказать о юге края. Там циклон, который движется с севера Корейского полуострова в сторону центральной части Японского моря, ощутимо подпортит погоду. Циклон станет причиной выпадения небольших осадков, а на юге Хасанского района ожидается даже умеренный дождь.

Как сообщают синоптики, ночные температуры воздуха в этот день будут в пределах +2 +7 градусов, в горных районах столбик термометра опустится до отметки - 3 градуса. Дневные температуры воздуха будут варьироваться от +13 до +20 градусов.

- На Пасху, 2 мая, циклон заполнится и перестанет оказывать влияние на погоду южных районов края. В тыл ему с юга распространится гребень антициклона. Существенных осадков в Приморье не ожидается. Температурный фон повысится на 2-4 градуса, - сообщают синоптики «Примгидромета».

Что на счет Владивостока. 1 мая есть вероятность, что в дальневосточной столице пройдет небольшой дождь. Минимальные температуры воздуха в этот день будут в пределах +4 +7 градусов. Но максимальные температуры не удивят горожан жаркими показателями – до +14 градусов.

Второго мая, на саму Пасху, как говорят специалисты, погода в городе будет спокойной, даже солнечной. К счастью, увеличатся и дневные температуры воздуха. Они повысятся на 3-5 градусов, отсюда воздуха прогреется до +17 градусов.

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