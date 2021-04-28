"Русский минтай": Работа с перспективой, зарплата достойная, жилье комфортное

Завод "Русский минтай". ТОР "Надеждинская". Фото: Аверьянов Илья, ИА PrimaMedia

Меньше года прошло с тех пор, как завод "Русский минтай", построенный Русской Рыбопромышленной Компанией на территории ТОР "Надеждинская" в Приморском крае был введен в эксплуатацию и приступил к выпуску товарной продукции. Завод нацелен на обеспечение высококачественной продукцией, в первую очередь, внутреннего рынка, в том числе — жителей Приморского края. В настоящее время продукция предприятия (филе минтая) реализуется дальневосточной торговой сетью "Самбери". С расширением производства планируется выход в другие торговые сети Приморья. В ближайшее время на прилавках приморских супермаркетов можно будет увидеть замороженное филе и фарш минтая с фирменным знаком компании. Корреспонденты ИА PrimaMedia отправились на завод, чтобы воочию увидеть, чем живет и как трудиться новый флагман рыбопереработки Приморья.

Как живем, так и работаем

Согласитесь, основу любого производства, каким бы современным оно ни было, какое бы продвинутое оборудование и технологии на нем ни использовались, составляют люди — те, чьим трудом создается продукция. На заводе "Русский минтай" основу основ составляют рыбопереработчики.

Конечно, прогресс не стоит на месте — техническое оснащение завода впечатляет: здесь применяются машины и оборудование ведущих производителей, которое ранее не использовалось на Дальнем Востоке. Однако и старый добрый разделочный нож никто не отменял. Как и необходимость провести на ногах всю смену. И не просто провести — а дать заводу, а в конечном итоге нам с вами качественную рыбную продукцию. Тут, как говорится, давит двойной груз — физических нагрузок и ответственности. Отсюда вывод (для работодателя) — хочешь добиться от людей хорошего результата, создай для них хорошие условия труда и отдыха. И на "Русском минтае", похоже, эту истину усвоили сполна.

… Мы находимся в жилой комплексе SunHouse, расположенном на окраине поселка Угловое Артемовского городского округа. Приветливая консьержка открывает дверь и любезно объясняет, где мы можем найти иногородних сотрудников компании "Русский минтай", отдыхающих после ночной смены.

Жилой комплекс SunHouse. Фото: Аверьянов Илья, ИА PrimaMedia

Бесшумный лифт почти мгновенно доставляет нас на шестой этаж, где расположено несколько студий и мини-квартир, которое снимает предприятие для сотрудников, приехавших из разных уголков Приморья и даже из-за пределов края (как оказалось, известие о современном рыбоперерабатывающем комплексе, где "вовремя и без обмана платят зарплату" и "селят в отели" быстро распространился по всему региону).

Есть студии, где проживают по два человека. Есть студии, где селят семейные пары. Есть двухкомнатные квартиры для инженерно-технических работников с отдельной спальней (по совместительству кабинетом). И везде созданы условия для комфортной жизни и полноценного отдыха: электроплита с керамическим покрытием, холодильник, телевизор, стиральная машина, бойлер для подогрева воды, широкие кровати и мягкие диваны. Чисто, уютно, тепло, просторно. Плюс кабельный Интернет.

В жилой комплексе SunHouse. Тепло, светло, уютно. Фото: Аверьянов Илья, ИА PrimaMedia

Разговариваем с Павлом Желуденко, мастером завода "Русский минтай". Живет Павел Анатольевич в Хасанском районе, в поселке Барабаш.

— На заводе "Русский минтай" в моем ведомстве находится санитарное состояние производства, — рассказывает Желуденко. — Раньше я работал на рыбоперерабатывающем заводе другой компании. Узнал, что открылся новый современный завод и на нем созданы более комфортные условия труда и выше уровень заработной платы, и решил попробовать свои силы на новом месте. Конечно же, не жалею. Лучшего трудно ожидать. Хорошая зарплата, питание, условия проживания. Комфортабельные номера. Компания обеспечила всем вплоть до постельного белья. Проживание более чем достойное.

Татьяна Шошкич приехала из Дальнереченска. О заводе узнала благодаря телерекламе. Подумала, а почему бы и нет. Ранее ведь приходилось работать на разных производствах.

— Но здесь лучше. Мне нравится всё: и само производство, и то, что на нем используется современное оборудование, и что заработанная плата "белая", и условия проживания, и то, что коллектив у нас дружный, — говорит Татьяна.

Как работаем, так и получаем

— Проживание иногородним сотрудникам предоставляется в двух местах — в жилом комплексе Sun House и в гостинице Avia Hotel, — рассказывает начальник отдела кадров завода "Русский минтай" Татьяна Беляева. — На работу и обратно их возят на служебном автобусе — и в дневную, и в ночную смену. Транспорт компании используется и для доставки сотрудников, которые живут дома, в разных населенных пунктах Надеждинского района.

На этом компания, естественно, не остановилась. Для всех сотрудников непосредственно на производстве организованы бесплатные завтраки и обеды, вскоре к ним добавятся ужины. И тогда полноценное трехразовое питание будет и у дневной, и у ночной смены.

Разумеется, сотрудникам выдается спецодежда. На заводе созданы все условия для того, чтобы нелегкому и ответственному труду рыбообработчиков ничего не мешало.

На производстве. Фото: Аверьянов Илья, ИА PrimaMedia

Условия условиями, но тому, кто ищет себе хорошую работу, прежде всего важно знать, сколько он сможет заработать, вовремя ли ему будут платить, насколько прозрачна и понятна ему система оплаты труда. Что ж, на заводе "Русский минтай" от сотрудников ничего не скрывают.

Средняя заработная плата — 40 тысяч рублей. Но особо выдающиеся сотрудники, передовики, как их здесь называют, зарабатывают до 75 тысяч рублей.

— Зарплата у нас состоит из трех частей: гарантированная заработанная плата, часовая тарифная плата в зависимости от тарифных часов и прогрессивная плата за превышение нормы выработки — дополнительно оплачивается каждый лишний килограмм рыбы, обработанной раздельщиком, — поясняет Татьяна Беляева. — Там, где нельзя выделить вклад каждого человека, то есть идет какой-то бригадный процесс, применяется стимулирующая надбавка. Решение по ней принимает генеральный директор по предоставлению начальника цеха или мастера.

Когда работа в радость

А вот и те, кто сумел своим ударным трудом заработать по 70 тысяч рублей в месяц. Беседуем с ними незадолго до обеденного перерыва прямо в цеху.

Рыбообработчица Ирина Красноперова, живущая в Раздольном, ранее работала на многих производствах, но на "Русском минтае", по ее словам, намного лучше.

— Хорошее питание, возят на работу и с работы, приезжим дают квартиры, приличная зарплата (два раза в месяц и без задержек), словом, дают возможность заработать. Если делаешь что-то сверх нормы, это учитывается, — перечисляет Ирина. — У меня семья, двое детей подрастает. Конечно, хочется заработать побольше. И это удается. Так что я очень довольна, что здесь работаю.

Ирина Красноперова. Фото: Аверьянов Илья, ИА PrimaMedia

О "Русском минтае" Ирина узнала от знакомых, которые здесь уже работали. Вот, рассказали, есть такой завод, где приятно работать, и заработать можно. Решила попробовать, и не разочаровалась.

От знакомых о "Русском минтае" услышала и другая "ударница" Ангелина Молитвенник, приехавшая из Хорольского района. До этого она работала в пекарне. То есть к работе на пищевом производстве ей не привыкать. Новую специальность, доработку филе минтая, освоила быстро.

— Работа сложная, но не в плане физического труда, а в плане ответственности. Мы ведь должны дать качество, — делится Ангелина. — Работой довольна. Хорошие условия, хорошая зарплата, в прошлом месяце получила 70 000 рублей.

Ангелина Молитвенник. Фото: Аверьянов Илья, ИА PrimaMedia

В Приморье из Хакассии когда-то приехала Фаина Ежова (работает звеньевой). Приехала погостить, да так и осталась, так получилась. Сейчас живет в Тавричанке.

— Чем нравится работа на заводе? — рассуждает она. — Во-первых, интересное производство. Современное, оборудованное по последнему слову техники. Одно из первых таких на Дальнем Востоке. Во-вторых, мы не просто здесь зарабатываем деньги для себя, мы стараемся для всего народа: обеспечиваем людей рыбой, которую все очень любим. Наконец, здесь очень хороший коллектив. Есть возможности для карьерного роста, кроме того, предоставляется подработка и практика студентам. Не нужно ехать далеко, на Сахалин или Курилы. Все под боком, очень удобно.

Фаина Ежова. Фото: Аверьянов Илья, ИА PrimaMedia

Возможность пройти практику и поработать предоставляется и ребятам отраслевых учебных заведений. Студентам-практикантам на заводе создаются все условия для успешной практики.

— У нас в цехе они осваивает все операции, все технические процессы от приемки сырца до захода готовой продукции непосредственно на склад. К каждому прикрепляется мастер-наставник, дающий теоретические знания, а уже на месте мастер смены помогает закрепить навыки на практике, — объясняет начальник цеха Андрей Горбунов. — Конечно, мы очень надеемся, что после окончания своего учебного заведения ребята вернутся к нам дипломированными молодыми специалистами.

Андрей Горбунов. Фото: Аверьянов Илья, ИА PrimaMedia

Рабочие профессии в приоритете

"Русский минтай" — завод молодой, но амбициозный. Задача, поставленная Русской Рыбопромышленной Компанией (выпускать 155 тонн продукции в сутки) будет выполнена, уверены работники завода. В феврале этого года предприятие перешло на работу в две смены, увеличилась выработка, но и увеличилась потребность в кадрах, причем самых различных.

— Мы приглашаем на работу рыбообработчиков. Также требуются линейные руководители — мастера, старшие мастера, технологи, контролеры качества. Есть потребность в слесарях, электромонтерах, операторах котельных. Люди с рабочими профессиями нужны заводу всегда, — говорит начальник отдела кадров завода "Русский минтай" Татьяна Беляева.

"Русский минтай" приглашает на работу людей со всего Приморья и других регионов России. Всем приезжим предоставляется комфортабельное жилье. Сейчас — в двух отелях, которые мы упоминали. В скором времени у завода появится собственное общежитие, на подходе строительство еще трех.

Информацию о вакансиях на заводе "Русский минтай" легко найти в Интернете, можно также позвонить в отдел кадров по телефону: 8-914-650-57-23.

— И люди звонят, рассказывают о себе. Мы проводим с ними мини-интервью. Если человек готов к нам приехать и работать на наших условиях, мы приглашаем его. Доставка за счет предприятия, проживание — в гостинице, после оформления документов и инструктажа по охране труда и технике пожарной и электробезопасности человек получает спецодежду, знакомится с непосредственным руководителем и коллективом и приступает к работе, — рассказывает Татьяна Беляева.

На первых порах с новичка не требуют выполнения выработки. В течение двух недель новый сотрудник проходит, по сути, "курс молодого бойца": его учат навыкам работы с ножом, работе на оборудовании. И лишь затем он включается в работу по полной. И перед ним открываются перспективы и высокого заработка, и карьерного роста.

Рыбная продукция для Приморья и всей России. Фото: Аверьянов Илья, ИА PrimaMedia

— У нас все прозрачно. Отработал ночные часы в повышенном размере — увидишь отражение этого в расчетке. Работал в выходные и праздничные дни — то же самое, оплата в повышенном размере, — отмечает Татьяна Беляева. — Кроме того, у нас большой потенциал для карьерного роста. Все, кто желает трудиться и учиться, очень быстро может сделать у нас карьеру. Из рыбообработчиков — в контролеры качества, из контролеров качества — в мастера или технологи, если имеется хотя бы среднее профессиональное образование в пищевой промышленности.

Еще одно несомненное преимущество — дружный коллектив, обстановка всеобщего доброжелательства и на производстве, и в часы отдыха.

Для иногородних сотрудников, проживающих в отелях Avia Hotel и Sun House, запущен проект "Программа выходного дня". В субботу-воскресенье всех желающих на транспорте компании привозят во Владивосток, там они ходят на экскурсии, делают покупки в магазинах, посещают кинотеатры. Вечером их отзвонят обратно.

— Что может привлечь к работе на заводе "Русский минтай" тех, кто задумывается об этом? — рассуждает Татьяна Беляева. — Мы социально — ответственный работодатель. Официальное трудоустройство, официальная "белая" заработная плата. Многих вновь поступивших сотрудников это даже удивляет — там, где они работали раньше, при расчетах заработной платы их могли обманывать. У нас все честно и прозрачно по оплате труда. Чисто и комфортно на предприятии. Медицинское обслуживание за счет работодателя. А в условиях пандемии коронавируса тестируем всех новых сотрудников и ежедневно проводим обязательный мониторинг для всех, кто работает на предприятии.

Справка. Русская Рыбопромышленная Компания — один из лидеров по добыче минтая в России и мире. Компания входит в тройку ведущих российских производителей дикой белой рыбы. Крупнотоннажный рыболовецкий флот Компании способен выполнять работы во всех промысловых зонах и при любых климатических условиях. Траулеры-процессоры Компании оснащены современным рыболовным и перерабатывающим оборудованием от ведущих международных поставщиков, что позволяет вести добычу и переработку в море различных видов водных биоресурсов. Стратегические цели компании связаны с увеличением выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью за счет модернизации флота, строительства новых, современных супертраулеров и береговых перерабатывающих заводов. В 2020 году РРПК ввела в эксплуатацию завод по переработке минтая и сельди "Русский минтай" с проектной мощностью более 155 тонн готовой продукции в сутки. РРПК строит новый флот супертраулеров — современных, технологически насыщенных рыбопромысловох судов. Каждый траулер рассчитан на ежегодный вылов более 60 тысяч тонн рыбы, что в 2,5 раза превышает производительность судов, составляющих сегодня основу рыбопромыслового флота на Дальнем Востоке РФ. Первый из 11 супертраулеров, которые планируется построить для РРПК, передан компании в 2020 году.