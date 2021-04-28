Что изменится с 1 мая 2021 года в Приморском крае: выход с самоизоляции, новые штрафы и выплаты

Рассказываем, что изменится с 1 мая 2021 года в Приморском крае Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Что изменится с 1 мая 2021 года в Приморском крае – вопрос, который волнует едва ли не каждого жителя региона. «Комсомолка» собрала для вас самые важные новости, которые вступят в законную силу в мае 2021 года, чтобы все были в курсе текущих событий.

Выходим с удаленки

Удаленный формат работы для сотрудников 65 + теперь мера рекомендательная, а не обязательная. Решение о режиме работы будут принимать сами работодатели.

Штрафуют всех

За высадку несовершеннолетних безбилетников транспортников будут штрафовать. Водителям придется заплатить за это 5 тысяч рублей, а их руководителям от 20 до 30 тысяч.

Автомобилистам тоже не стоит расслабляться. Теперь за пересечение ж/д путей вне переезда, выезд на ж/д переезд при закрытом или закрывающемся шлагбауме или на «красный», стоянку на ж/д переезде, проезд через нерегулируемый ж/д переезд при приближающемся поезде водителей оштрафуют на 5000 рублей. Вместе со штрафом водителя могут лишить прав на срок от трех месяцев до полугода.

Коронавирусные новости

С 1 мая все российские туристы, возвращающиеся из-за рубежа, должны будут в течение пяти дней сдать повторный тест на COVID - 19. Интервал между тестами должен быть не менее 24 часов. Результаты теста будут доступны на портале Госуслуг.

С 4 мая Владивостокская клиническая больница № 4, ставшая самым крупным на Дальнем Востоке госпиталем для лечения больных коронавирусной инфекцией, начнет функционировать по своему обычному профилю. Вновь откроют стационар по профилям больницы – терапевтический, кардиологический, неврологический и хирургический. Откроются отделения реабилитации, гериатрии и паллиативной помощи, возобновит работу сердечно-сосудистое отделение.

Кому доплатят?

Более 6 тысяч приморцев получат выплаты к юбилею Победы. Специально обращаться в Пенсионный фонд России для получения единовременной выплаты не нужно, средства будут предоставлены в беззаявительном порядке на основании выплатных дел, имеющихся у ПФР.

С 1 мая 2021 года доплаты к пенсиям получат работники угольной промышленности, шахтеры, пилоты, штурманы, некоторые механики, инженеры и радисты. Размер доплат формируют исходя из специального стажа и средней зарплаты за месяц.

Автомобилистам станет проще

Сделки по купле-продаже машины с пробегом с 1 мая можно будет проводить на портале Госуслуг. Документы будут подписывать с помощью электронной подписи и отправлять их на регистрацию в ГИБДД в режиме онлайн.

Доступна эта услуга только физлицам. Продавцу необходимо загрузить сканы СОР, ПТС и полиса ОСАГО, если он в наличии, на имя прежнего собственника и подать заявление на портале Госуслуг. Необходимо также выбрать оставлять ли себе госномер.

Покупателю нужно будет внести свои фамилию, имя и отчество в документы. Однако придется лично посетить МФЦ или ГИБДД в течение 10 дней после сделки для получения нового свидетельства о регистрации и внесения записи в бумажный ПТС.

На майские отдохнут не все

- Муниципальные школы и детские сады Владивостока будут отдыхать с 1 по 10 мая. Однако с 4 по 7 мая в дошкольных учреждениях создадут дежурные группы для тех детей, чьи родители будут вынуждены работать. Перечень дежурных групп каждое дошкольное учреждение будет формировать самостоятельно. Учреждения дополнительного образования с 4 по 7 мая будут работать в штатном режиме.

Отсрочки больше не будет

- С 1 мая заканчивается отсрочка по уплате долгов для пенсионеров и бизнеса. Предприниматели, работающие в пострадавших от пандемии отраслях, имели право на 12-месячную отсрочку уплаты долгов по кредитам, налогам, сборам и страховым взносам, если последние не превышали 15 миллионов рублей. Пенсионеры же могли оформить отсрочку на 24 месяца, если их долги не превышали 1 миллиона рублей.

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