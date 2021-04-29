«Людей выбросило из салона»: жесткое ДТП на трассе в Приморье закончилось двумя смертями

Сейчас в обстоятельствах произошедшего разбирается полиция. Фото: УМВД России по Приморскому краю

Сообщение о том, что на шестом километре автодороги «п. Новый – Де-Фриз – Седанка – Патрокл» произошло жесткое ДТП, поступило в дежурную часть отдела полиции. Чтобы разобраться в обстоятельствах аварии, на место происшествия выехали сотрудники ДПС и бригада скорой помощи.

- Предварительно установлено, что 28-летний водитель автомашины Toyota Alphard, двигаясь со стороны города Уссурийска в направлении Владивостока, не выбрал безопасную скорость движения, обеспечивающую возможность постоянного контроля за движением транспортного средства, - сообщают в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю. - В результате он не справился с управлением и совершил наезд на препятствие в виде барьерного ограждения. От удара находившихся в автомашине людей выбросило из салона.

Как сообщают в ведомстве, в результате ДТП скончался не только водитель авто, но и его 24-летний пассажир. Но в салоне машины находились трое, еще одного человека с травмами различной степени тяжести госпитализировали в ГКБ №2 города Владивостока. Точный диагноз пока неизвестен.

- Установлено, что мужчина, управлявший минивэном, имел 7-летний стаж вождения. Автоавария произошла в темное время суток. Данный участок дороги не является очагом аварийности, имеется уличное освещение, - обращают внимание в УМВД.

По факту аварии со смертельными исходами сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку. На данный момент назначены ряд исследований, который помогут восполнить все пробелы. По результатам проделанной работы будет принято процессуальной решение.

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