Бюджет и права граждан

Апрельское заседание приморского парламента состоялось в режиме видеоконференцсвязи. Фото: Сергей Баланов

Повестка сессии включала как законопроекты, которые приводили региональное законодательство в соответствие с федеральным, так и внутренние, краевые вопросы. В их числе - корректировка краевого бюджета, закон о продовольственной безопасности и отчеты уполномоченного по правам человека и бизнес-омбудсмена.

Традиционно накануне заседания ключевые моменты работы депутатов обозначил председатель Законодательного собрания края Александр Ролик. В этот раз в обсуждении он участвовал дистанционно - из Москвы, где должен был присутствовать на оглашении ежегодного послания Президента России Федеральному собранию.

Александр Ролик. Фото: пресс-служба ЗС ПК

«Один из основных вопросов апрельского заседания - очередная корректировка бюджета Приморского края. Ее представит председатель правительства Приморского края Вера Щербина. Доходы и расходы краевого бюджета увеличатся более чем на 2 миллиарда рублей за счет роста налоговых и неналоговых доходов и поступления федеральных средств, в том числе из федерального бюджета. С учетом вносимых изменений основные параметры краевого бюджета на 2021 год составят по доходам 142,6 миллиарда рублей, по расходам 150,7 миллиарда рублей», - отметил Александр Ролик.

Соцзащита на страже

Одна из наиболее «человечных» поправок коснулась краевого закона «О внесении изменения в пункт 8 примерного перечня социальных услуг по видам социальных услуг». Депутаты привели его в соответствие с постановлением Правительства Российской Федерации.

Теперь те приморцы, которые получают социальные услуги в стационарной форме, могут рассчитывать на сопровождение соцработника при госпитализации в медицинские организации для ухода за ними.

«Поставщиками социальных услуг могут быть как государственные учреждения социального обслуживания, например дома-интернаты, так и частные предприниматели, социально ориентированные организации. За эту работу сотрудники краевых госучреждений социального обслуживания будут получать заработную плату, а организации негосударственного сектора - возмещение затрат из краевого бюджета», - рассказала председатель комитета по социальной политике и защите прав граждан Татьяна Косьяненко.

Татьяна Косьяненко. Фото: пресс-служба ЗС ПК

Как отметили в министерстве социального развития, ежегодно в медицинских организациях находятся более 200 получателей социальных услуг. Дополнительный объем бюджетных ассигнований для оказания услуги составит 7,4 миллиона рублей в год. С учетом сроков принятия проекта закона Приморского края, утверждения стандарта и тарифа на оказание услуги до конца года, по оценке министерства, потребуется 3,7 миллиона рублей.

Средства будут предусмотрены в пределах субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания и субсидии поставщикам социальных услуг на возмещение затрат.

Бизнес под защитой

Доклад бизнес-омбудсмена был одним из основных в повестке заседания. Как отметила Марина Шемилина, 2020 год стал одним из наиболее трудных и непредсказуемых. Кроме привычных вызовов, предпринимателям края пришлось столкнуться и с ограничениями, связанными с распространением новой коронавирусной инфекции. В итоге около половины приморских бизнесменов вынуждены были приостановить свою деятельность. И своей основной задачей бизнес-омбудсмен видела помощь бизнес-сообществу в преодолении возникших трудностей. С этой целью уполномоченным было подготовлено 39 мотивированных предложений о внесении изменений в действующее законодательство.

Например, благодаря совместной работе с правительством регион одним из первых ввел меры поддержки для предпринимательского сообщества, направленные на сохранение бизнеса и рабочих мест. Только правом на налоговые льготы в Приморье воспользовались около 31 тысячи налогоплательщиков.

«По оперативности принятия региональных мер поддержки и доли предпринимателей, воспользовавшихся представленной поддержкой, Приморье вошло в десятку лучших субъектов РФ по рейтингу уполномоченного при Президенте РФ по защите прав предпринимателей», - сообщила Марина Шемилина.

Марина Шемилина. Фото: пресс-служба правительства Приморского края

И все же не удалось избежать закрытия предприятий. Количество субъектов МСП сократилось на 4 процента, или на 3,6 тысячи субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП).

«В прошлом году наши общие усилия были направлены на сохранение приморского бизнеса и рабочих мест. Около 67 процентов опрошенных предпринимателей сказали, что их бизнес пострадал в результате ограничений. Поэтому на ликвидацию последствий пандемии еще потребуется время», - подвел итог обсуждению председатель комитета по экономической политике и собственности Сергей Ищенко.

Сергей Ищенко. Фото: пресс-служба ЗС ПК

Жалоба - через соцсети

Второй отчет по итогам работы представил уполномоченный по правам человека Юрий Мельников. По словам омбудсмена, в 2020 году им было рассмотрено 4130 обращений граждан.

Юрий Мельников. Фото: пресс-служба правительства Приморского края

Большая часть обращений поступила по почте, электронной почте и через интернет-приемную. Кроме этого, к уполномоченному стали поступать обращения граждан и через социальную сеть Инстаграм. В связи с этим в базе регистрации письменных обращений в 2020 год была введена новая форма - «социальные сети».

Если рассматривать, от кого больше всего поступило обращений на нарушение прав, то здесь пальму первенства традиционно держат граждане, находящиеся в местах лишения свободы или под стражей (осужденные, подследственные и подсудимые), и от членов их семей.

Снизилось число обращений от детей-сирот. Вместе с тем, от общего количества поступивших от них обращений основную массу составляют заявления по вопросам, связанным с обеспечением жилым помещением.

«По каждому третьему обращению, рассмотренному по существу, проблема заявителя была решена полностью либо частично (371 жалоба, 35,8% от числа рассмотренных по существу). По ходатайству омбудсмена проводились проверки, и в более чем половине случаев (в 127 из 198, что составило 64,1%) для устранения нарушений прав заявителей прокуроры применяли соответствующие меры реагирования (представления, требования, иски в суд), а в пяти случаях по их инициативе возбуждались уголовные дела», - отметил Юрий Мельников.

БесСПОРный валежник

Вопрос сбора лесных ресурсов вновь был в центре внимания приморских депутатов в апреле. Казалось, вопрос о сборе валежника уже обговорен неоднократно, но, как оказалось, до сих пор есть определенное недопонимание на местах.

Именно поэтому статья 4 краевого закона «Об использовании лесов в Приморском крае» потребовала корректировок. Речь идет о приведении в соответствие с региональной базой, однако прописанные моменты крайне важны.

По словам председателя комитета по продовольственной политике и природопользованию Евгения Зотова, 1 января нынешнего года вступили в силу новые Правила заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных растений, а также Правила заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов.

Теперь для сбора валежника можно использовать ручные инструменты. Что имеется в виду: это пилы, топоры и легкие бензопилы. Также в документе прописано, что при заготовке хвороста не допускается спиливать деревья и кустарники, их вершины, сучья и ветви, а также обрубать сучья и вершины с сырорастущих деревьев.

«Закреплен в новых правилах запрет на сбор лесной подстилки не только в лесах, выполняющих функции защиты природных и иных объектов, но и в лесах, расположенных в водоохранных зонах, и ценных лесах. К перечню участков, где нельзя заготавливать пневый осмол, добавлены леса научного и исторического значения. При этом правила дополнены требованием засыпать плодородным слоем почвы и заравнивать ямы, оставшиеся после заготовки пней», - отметил Евгений Зотов.

Депутаты отметили, что такое четкое правое регулирование позволит сделать сбор лесных ресурсов более понятным для людей.