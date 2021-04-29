Вернись "морской" олень, в свою страну оленью. Необычного пловца встретили отдыхающие в Приморье

Остров в Японском море превращают в олений. Фото: Милана СОКОЛ

Косатки, сивучи, ларги и даже дельфины, заплывающие в Приморье, кажется, уже никого не удивляют, а вот плавающие олени – явление довольно редкое. По крайней мере, пока. Отдыхающие сняли на видео необычную встречу с сохатым в море. Отличные навыки пловца рогатый продемонстрировал в бухте Пограничная у острова Попова.

Не исключено, что в море олень оказался, убегая от собак. По словам островитян, в последнее время такие истории уже случались. Дело в том, что совсем недавно на острове Путятина, который относится к ЗАТО Фокино, начали разводить оленей. В аренду под эти цели индивидуальный предприниматель Сергей Терентьев взял аж 6 миллионов квадратных метров, что составляет около четверти от всей площади острова.

Бизнесмен намерен создать на острове некий сафари-парк и сделать его привлекательным для туристов. В планах Сергея развести около 1000 оленей. Первых копытных поселенцев на Путятина завезли еще зимой. Пятнистых оленей доставили морем из Хасанского района. В конце марта к сохатыми подселили новую партию собратьев.

Территория нового животноводческого хозяйства полностью огорожена, однако любопытные косули все же периодически умудряются найти лазейки и выйти к жилым домам, где и получают нагоняй от сторожевых собак.

Стоит отметить, что некоторые жители острова Попова весьма скептически отнеслись к бизнес-идее предпринимателя, который намерен возродить оленеводство и организовать экскурсии для желающих. Местные опасаются, что из-за забора, возведенного вблизи живописных мест рядом с бухтами, начнется не приток, а наоборот, отток туристов. В разгар сезона островитяне неплохо зарабатывают на сдаче домиков или продаже собственно выращенной продукции. Есть вопросы у старожил и к ничтожно низкой стоимости аренды – 6 гектаров за 350 тысяч рублей в год. К тому же приморцы уверяют, что ранее земля по документам числилась, как «рекреационная», а перед аукционом, в котором никто из них не смог принять участие из-за огромного задатка, статус изменился на «сельскохозяйственное назначение».

Словом, с оленьим островом не все так просто. Кстати, когда именно общественность сможет его посетить, пока не анонсируется. Как именно будут организоваться экскурсии, тоже пока не понятно, паромное сообщение с островом не налажено много лет.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14