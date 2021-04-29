Погода на майские праздники 2021 во Владивостоке: эксперты назвали идеальную дату для шашлыков

Рассказываем о погоде на майские праздники во Владивостоке и Приморье. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Погода на майские праздники 2021 во Владивостоке – вопрос, который волнует едва ли не всех жителей дальневосточной столицы. В связи с тем, что выходных дней в мае прибавилось, увеличилась и вероятность отдохнуть на базах отдыха, на морском побережье и просто на свежем воздухе. Все бы ничего, но что уготовила для нас погода в эти дни, ведь она, пожалуй, единственная, кто способна разрушить все планы. Тем более, что сейчас, как говорят синоптики, в регионе запускаются весенне-летние процессы. Это значит, что погода непросто сохраняет неустойчивый характер, но меняется просто каждую минуту. Тем не менее, специалисты готовы дать общий прогноз, по которому будут разворачиваться события.

Первого мая в южных районах края ожидается небольшой дождь. А вот в континентальной части региона в это время будет лето: +21 и никаких осадков. На Пасху погода подарит жителям всего края чудесную погоду без осадков и с приличной порцией тепла. Второго мая ожидается до 17 градусов. Специалисты отмечают, что на два дня жители Приморья окунуться в по-настоящему классную весеннюю среду. В понедельник, 3 мая, температуры воздуха на юге края прогреются до +18 градусов, а в континентальной части региона – вообще до +23 градусов. Период с 2 по 3 мая считают самым идеальным для выездов на природу, на базы отдыха и для походов.

- Четвертого мая начнется ухудшение погоды. Со второй половины дня ветер начнет меняться, и к нам придет циклон. А вот уже пятого мая на всей территории региона ожидаются дожди. Прогнозируется довольно-таки приличная порция осадков, - рассказывает корреспонденту «КП-Владивосток» Марина Парфенова, глава портала «Примпогода». - Ожидается сильный дождь и ощутимое похолодание. Похолодание будет на 5-10 градусов. На север края вернутся морозы.

По предварительным данным, пятого числа ожидается до 15-20 миллиметров осадков. Согласно сценарию, начнется все с небольшого дождя, а потом осадки усилятся, а во второй половине дня в среду регион зальет дождями. Максимальные дневные температуры в этот день будут варьироваться в пределах +8 градусов. Ночные температуры после ухудшения погоды опустятся, минимальные температуры - от -3 градусов.

- Седьмого мая опять начнется тенденция к повышению температур. По предварительным прогнозам, погода будет с небольшим дождиком. 6-7 мая будет умеренно прохладно с южным ветром. 9 мая у нас ожидается замечательная погода. Никаких осадков не будет, - сообщает Марина.

По данным специалистов, все сейчас зависит от ветра и его скорости. Они могут сместить прогноз на день либо приблизив ухудшение, либо, наоборот, отдалив его. В целом штормовых явлений на майские праздники не предвидится. Однако не исключено выпадение града. Одним словом, погода – что хочет, то и творит.

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