Комфортная городская среда: что уже благоустроили и каких изменений ждать во Владивостоке

Для благоустройства "будут изыскиваться и средства, и возможности" заверяет глава Владивостока Олег Гуменюк. Фото: Анастасия Котлярова, Евгений Кулешов.

Скверы и парки Владивостока во многом преображаются благодаря федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Кстати, объекты для благоустройства на 2022-й горожане могут выбрать уже сейчас.

«Ухоженных городских уголков должно становиться с каждым годом все больше, и для этого будут изыскиваться и средства, и возможности», – отмечает глава Владивостока Олег Гуменюк.

Что благоустроят в 2021-м

Сопка Бурачка

Здесь появятся пешеходные тропы, 4 видовые и парковка, реконструируют водонапорную башню.

В основе концепции — природный контекст. Фото: Дирекция общественных пространств Владивостока.

Сквер на Ульяновской

Сейчас около дома № 8 на улице Ульяновской — стихийная парковка, но вскоре тут может появиться зеленый сквер с тренажерами и специальной площадкой для мероприятий.

Набережная на Татарской

Здесь для любителей активного отдыха появятся игровые и спортивные площадки. А в другой зоне, обособленно, установят лежаки, раздевалки и душевые.

Популярный пляж получит парковку, лежаки, раздевалки и не только. Фото: Администрация Владивостока.

Набережная в районе Второй Речки

В основе идеи преображения — история: в 30-х годах XX века здесь располагался военный аэродром, а улица Русская была взлетно-посадочной полосой.

Сквер Комсомольцев

У дома на Пушкинской, 63 обустроят зону отдыха, спортивную и детскую зоны, мемориальную площадку с памятником герою-комсомольцу Виталию Баневура.

Прогулочная зона на Тунгусской

Полноценная прогулочная зона появится в районе Тунгусской, 69. Здесь мэрия приведет в порядок лестницу и видовую.

Где погулять во Владивостоке сейчас

Пушкинский сквер

Популярным место стало в 2020-м, когда здесь начали проводить мероприятия «А где Пушкин?». Их особенность в том, что любой может спеть, сыграть или прочитать стихотворение.

Сквер в Трудовом

В прошлом году на месте пустыря появились пешеходные дорожки, воркаут-площадка, качели, горки и лавочки.

Сквер Надибаидзе

Ранее заброшенную зону на Калинина, 230, жители микрорайона спасли от застройки и проголосовали за ее благоустройство по нацпроекту. В результате тут — среди величественных деревьев — аккуратные тротуары, необычные деревянные лавочки и бетонные инсталляции.

Жариковский сквер

Жариковский сквер полон и в будний день. Фото: Администрация Владивостока.

Сюда на переменах выходят ученики школы № 28, расположенной совсем рядом, а также отдыхают местные и гости города.

Сквер имени Игнатьева

Здесь недавно появились пешеходные дорожки, детский городок, спорт-площадка и зона с навесом. Также владивостокцы могут высаживать тут растения, а песочницу при необходимости можно закрыть и использовать как сцену.

Общественные пространства должны быть не только красивыми, но и удобными. Фото: Администрация Владивостока.

Сквер Дружбы

Во время благоустройства здесь появились деревья, павильон с кафе и библиотекой, засеяли газон. А фонари в сквере непростые: включаются, когда темнеет, и горят всю ночь.

Сквер и эко-тропа на острове Попова

В сквер на Попова в районе Подгорной, 13, перенесли памятник Героям ВОВ, рабочие обустроили пространство для отдыха, спорт-площадки и детскую зону.

Пока благоустроен первый и основной участок экотропы, на очереди остальные. Фото: Администрация Владивостока.

Эко-тропа же ведет от причала вглубь острова на более чем 10 километров. В прошлом году благоустроили ее первый участок — от начала и до «Царь-горы».

Сквер на Русской

Изначальную схему пространства на Русской сохранили, но при этом сделали сквер доступным для лиц с ограниченными возможностями и предусмотрели по поручению мэра Гуменюка в центре место для монумента Рихарду Зорге по просьбе ветеранских организаций.

Сквер на Верхнепортовой

В районе Верхнепортовой, 41б, строители обустроили пешеходные дорожки, смонтировали ливневки и установили видеонаблюдение. Оборудовали спортивную площадку тренажерами, а лестницы — пандусом. А совсем недавно здесь открыли памятник И. Стрельникову и Н. Буйневичу, геройски погибшим 2 марта 1969 года на Даманском.

Благоустройство в 2022 году

Уже сейчас, до 30 мая, жители Владивостока могут на сайте 25.gorodsreda.ru выбрать 4 из 7-ми территорий для благоустройства в следующем году.

Парк культуры и отдыха имени С. Лазо

Расположен около ж/д станции «Санаторная» на берегу моря. Здесь могут установить освещение, скамейки и урны, обустроить пляжную, спортивную и игровую зоны.

Сквер «Чайка»

Территория в районе Калинина, 20, может получить видеонаблюдение, освещение, арт-объекты и больше зелени.

Сквер на Русской, 46

В сквере на пересечении Русской и проспекта 100-летия Владивостока, часто ждут автобусы владивостокцы. Тут администрация города может обновить тротуары и освещение, скамейки, добавить деревьев и арт-объекты.

Сквер «Некрасовский»

Сквер, соединяющий автобусную остановку со зданиями, хорошо озеленен, но его не мешало бы защитить от шума и пыли с проезжей части.

Сквер в районе Калинина, 28–38

Часть деревьев на территории, известной, как сквер Первой маевки, требует специальной обработки от заболеваний (санации).

Территория на Иртышской, 34а

В зеленой зоне между школой-садом «Дарина» и школой № 68 проведут дополнительную санацию деревьев и отремонтируют ограждения.

Территория на 100-летия Владивостока, 58

Соединяет жилые дома с автобусной остановкой. Хорошо озеленена, но здесь можно обновить тротуары, освещение и скульптуры.