Судостроительный курорт. Как и для кого «Доброфлот» реанимировал сердце Ливадии

Команда автопробега на Ливадийском РСЗ. Фото: Александр Хитров

Каждое лето тысячи туристов буквально захватывают пляжи Ливадии. И дальневосточникам даже не нужно объяснять, что речь идет не поселке в Крыму, а о курорте в Приморье. Эти шикарные пляжи недалеко от Находки по популярности могут потягаться с Андреевкой, а слово Ливадия давно уже стало нарицательным среди любителей пляжного отдыха.

И тем интереснее узнать, что в самой Ливадии центральное, буквально градообразующее предприятие никак не связано с летним отдыхом. Наоборот, здесь кипит работа круглый год, здесь спускают на воду новые суда и ремонтируют старые. Речь идет о Ливадийском ремонтно-судостроительном заводе, за почти 75-летнюю историю которого тут построили более 100 судов.

Вот и большинство участников автопробега «Чем гордится Приморье» впервые приехали в Ливадию не ради отдыха на море. Даже переживали, что не сразу сможем найти то самое предприятие, ради которого проехали с утра пораньше около 150 километров по мокрой дороге. Кстати, генеральный партнёр автопробега ООО «Авангард» — официальный дилер TOYO TIRES на Дальнем Востоке — представляет линейку летних шин Proxes. Модели отличаются превосходной управляемостью и динамичностью, ярко выраженными аквадренажными свойствами и высоким ресурсом.

Команда автопробега на Ливадийском РСЗ. Фото: Александр Хитров

Но зря переживали: Ливадийский РСЗ расположен в самом центре поселка, на берегу бухты Гайдамак. Мимо не проехать, он как сердце Ливадии, и работает тоже безостановочно.

БЕЖАЛИ ПИЛИТЬ КРАНЫ НА МЕТАЛЛ

Впрочем, сердце Ливадии могло и остановиться, и было к этому близко в прединфарктное двадцатилетие – девяностые и нулевые. В основанное в 1947 году предприятие с развалом союза пришла разруха. Легко представить, что было бы с заводом, если бы в 2010 году его не выкупил «Доброфлот», который как раз искал ремонтную базу для рыболовецких судов в Приморском крае.

- Рассказывают, что когда Ефремов [глава ГК «Доброфлот» - прим. ред.] шел покупать завод, перед ним бежали люди, которые уже примерялись, как они краны и эллинг будут резать на металлолом, – говорит Алексей Олегович Кудрявцев, генеральный директор Ливадийского ремонтно-судостроительного завода. – Было огромное предприятие, но 20 лет ничего не вкладывали, ничего не делали, а то, что делали, было ужасно. Честь и хвала «Доброфлоту», что купил завод и сохранил его.

Алексей Кудрявцев. Фото: Александр Хитров

Алексей Кудрявцев пришел работать на ЛРСЗ в 2012 году, почти десять лет назад. До этого еще 10 лет отработал на заводе «Звезда» в Большом Камне, откуда родом сам и где сейчас и живет.

- Когда я пришел в 2012-м, в корпусном цехе было всего семь рабочих. Представляете? Сейчас рабочих уже около 250. У нас две судоремонтные площадки, мы расширили географию ремонта на весь Дальний Восток. Наши люди даже на Чукотку в Певек летали, чтобы ремонтировать там суда.

И ТАК БУДЕТ С КАЖДЫМ УЧАСТКОМ

Генеральный директор ЛРСЗ лично встретил команду автопробега «Комсомольской правды», что бывает не так часто, и сам же повел показывать свои «владения» - цеха, площадки, доки. Алексей Олегович, несмотря на свою должность и статус, легко и по-дружески общается с работниками завода, остроумно и непринужденно шутит, при этом свободно говорит на любые экономические темы, цитирует Адама Смита и очень глубоко погружен в проблемы отрасли.

Экскурсия по судоремонтным цехам. Фото: Александр Хитров

С ним мы проходим ремонтные цеха, начиная с участка по ремонту трубопроводов. Он, кстати, стал пилотным по внедрению бережливого производства на заводе – тут сделан ремонт и организовано пространство так, чтобы сократить временные издержки для выполнения однотипных операций.

- Приезжали специалисты, показали, что такое бережливое производство. Поставили задачу повысить производительность труда на 10%, мы ее перевыполнили, повысили на 25%. Теперь внедряем эти принципы на всех участках. Видите, как тут все красиво, чисто? Скоро везде так будет, - обещает Алексей Кудрявцев.

Далее вместе с ним проходим участок по ремонту собственного оборудования завода, корпусный, дизельный участки. Это все - ремонт старого. Но вскоре попадаем в цеха, где строят новое.

Экскурсия по цехам. Фото: Александр Хитров

И ДВА МОТОБОТА ДЛЯ «ДОБРОФЛОТА»

В Советском Союзе строили очень много, но преимущественно это были мотоботы для марикультуры и плавбаз. В новой же истории завода, после прихода ГК «Доброфлот», первой ласточкой в 2016 году стал буксирный катер для Зейского водохранилища в Амурской области. Заказ уникален тем, что он построен под класс речного регистра, и катер своим ходом дошел до порта Зея.

В 2017 году сотрудники ЛРСЗ собрали катамаран для Тихоокеанского флота, а в 2018-2019 годах по заказу Правительства Камчатского края построили две грузопассажирских баржи морского класса. Видимо, заказчик остался доволен, поэтому прямо сейчас на заводе выполняется еще один заказ для Камчатки – паром. Это самое большое судно, что когда-либо строили на ЛРСЗ.

Про «Доброфлот» тоже не забывают: в прошлом году построили два мотобота, которые будут использоваться для ловли иваси.

Оператор плазмореза. Фото: Александр Хитров

В судостроительном цехе нам с гордостью показывают плазменную установку для нарезки металла. Стоит такой аппарат порядка 12 миллионов, и куплен он тоже исключительно благодаря инвестициям «Доброфлота». Плазменный нож может по компьютерным моделям вырезать из листов металла буквально все, что угодно, любые детали, а сварщики из них тут же изготавливают элементы палубы, корпуса судна или более сложные конструкции. Годится плазморез также и для тонкой ювелирной работы: нам показывают кувалду из мелких пластинок с ажурным рисунком, сразу видно - сделана с любовью. «А кувалда на заводе вообще-то лучшее орудие», - шутят рабочие.

Кувалда на заводе - главное орудие. Фото: Александр Хитров

ОДИН ДОК - ХОРОШО, А ТРИ - ЛУЧШЕ

Цеха заканчиваются и начинаются пирсы. Завод занимает южный берег бухты Гайдамак, тут у «Доброфлота» огромная территория, рядом с которой есть любопытные объекты, например, бывший агаровый завод. Правда, знаменитый агар-агар, компонент конфет «Птичье молоко», который производят из водорослей, здесь не делают уже лет тридцать.

На противоположном берегу бухты расположен совхоз «Тихий океан», так сказать, постоянный клиент ЛРСЗ.

Несколько судов «припаркованы» вдоль пирсов завода и ремонтируются прямо на воде. Среди них и доброфлотовские суда, и пограничная служба Камчатки, и корабли Тихоокеанского флота. А также судно «Командор» с вертолетом на борту. Обычно его можно увидеть во Владивостоке под Золотым мостом, а сейчас он пришел на плановый ремонт. Рядом два плавучих дока – важнейшие для предприятия мощности. Когда-то у ЛРСЗ был всего один док, но к счастью, в «Доброфлоте» понимают всю важность судоремонта, поэтому в 2014 году компания приобрела 139-метровый док, способный принимать суда водоизмещением 8,5 тысяч тонн. В бухте Гайдамак в Ливадии он просто бы не поместился, поэтому его оставили в Находке на второй судоремонтной площадке. Здесь можно ремонтировать плавбазу типа «Залив Восток», которая считалась большой, пока «Доброфлот» не купил плавбазу-гиганта «Всеволод Сибирцев».

Фото на память на фоне плавбазы. Фото: Александр Хитров

Но на этом не остановились, и в прошлом году у компании из Преображения приобрели еще один плавучий док, что позволило в два раза увеличить пропускную способность завода по доковому ремонту. С недавнего времени здесь кипит работа над траулером «Новый мир», но нам и тут разрешают прогуляться по палубе. Длина дока 74 метра, ширина - 18, он позволяет принимать суда доковым весом до 1,5 тысяч тонн.

Это судно, которое "Доброфлот" приобрел недавно, сменит название на "Новый мир". Фото: Александр Хитров

Поднимаемся на первый плавучий док, где уже завершается ремонт траулера под названием «Пластун», любуемся «заплатками» на корпусе. Это обычная история, металл ржавеет и становится тоньше. Поэтому корпусники сначала специальными приборами мерят толщину, определяют участки под замену, потом их вырезают, меняют, приваривают новые куски металла, которые уже соответствуют нормативам по толщине. Так и «обновляется» корпус. Тут главное – работа сварщика, так что герметичность швов потом тоже тщательно проверяется с помощью керосина и мела.

"Пластун" скоро тоже выйдет в море. Фото: Александр Хитров

Спускаемся обратно на землю, на площадку, которую корабелы называют слипом. Тут специальные устройства вытягивают небольшие суда массой не более 900 тонн на берег для ремонта и обслуживания. Одновременно на слипе можно ремонтировать восемь судов, сейчас здесь два – небольшой пожарный катер ТОФ и пассажирское судно «Афина», прибывшее с Курил. На катере сейчас идет дефектация, то есть определение объемов ремонта. А «Афину», которая пришла 10 апреля, уже отремонтировали, покрасили, предъявляют регистру, и скоро она покинет завод.

На слипе сейчас только два судна, но можно одновременно ремонтировать сразу восемь. Фото: Александр Хитров

- Годами тут суда не стоят. У нас в основном ремонт такой, чтобы люди могли скорее выйти в море и выполнить свою работу. Рыбаки должны ловить рыбу, иначе это не бизнес тогда, - говорит директор предприятия Алексей Кудрявцев.

Судно Афина уже готово к выходу в море. Фото: Александр Хитров

СКОРО БУДЕТ ЖАРКО

Пустым слип стоять долго не будет, пополнение ждут после майских праздников. Вообще конец апреля и май – самое горячее время на Ливадийском РСЗ, поскольку как раз сейчас с путины возвращаются рыболовные суда. А для них очень важно скорее подготовиться к новому рейсу, поэтому заполняются все ремонтные пространства.

- Рыболовецкий флот мы ремонтируем практически весь. Любое судно - это наши клиенты, - отмечает Кудрявцев. - Нужно понимать, что рыбацкие суда возвращаются с рыбалки примерно в одно и то же время, то есть они приходят и по максимуму расходятся по всем заводам. Короткое время на ремонт. Потом они уходят, а мы стоим. Поэтому мы стараемся сгладить эту цикличность: берем не только рыбаков в ремонт, но и военных, пограничников, буксиры, маленькие танкеры и так далее.

При этом доля сторонних заказов растет, и сегодня ремонт судов «Доброфлота» занимает лишь порядка 10% от общего объема. В свою очередь сам «Доброфлот» по выше озвученным причинам тоже вынужден ремонтироваться в разных местах. На «свой» завод приходится лишь 20-30% работ.

С приходом Доброфлота завод получил вторую жизнь. Фото: Александр Хитров

ТАКОГО ЕЩЕ НЕ СТРОИЛИ

За разговорами дошли до судостроительного эллинга. Это здание недавно отремонтировали, привели в порядок. Сейчас оно покрашено в желтый цвет и смотрится празднично, однако огромные ворота лежат на территории отдельно.

Дело в том, что в эллинге в настоящее время строится тот самый паром для Камчатки, отдельные детали которого мы видели в цехах, например, аппарели. Снять ворота пришлось потому, что иначе корпус парома просто бы не поместился – такого размера суда здесь еще не строили. Судно сможет одновременно перевозить 50 пассажиров, 3 грузовых автомобиля массой до 13 тонн и 2 легковых автомобиля.

Эллинг со строящимся паромом для Камчатки. Фото: Александр Хитров

Сейчас кипит работа над 35-метровым корпусом, когда он будет готов, паром отделят от стапеля и спустят на воду, где продолжат достраивать. Спроектировала судно фирма из Санкт-Петербурга, однако потребовалось участие конструкторского бюро ЛСРЗ. Так как при согласовании проекта парома Морским Регистром было множество замечаний, для устранения которых потребовалось значительное время.

Паром строят, что называется, под ключ. То есть все – от корпуса до начинки – делают здесь, на Ливадийском РСЗ. Начинку уже заказали, главные двигатели, к примеру, уже пришли и стоят в ящиках в цехе. Сдать паром заказчику нужно в 2022-м - вначале 2023 года.

КАК ПОПАСТЬ СЮДА РАБОТАТЬ

Для Ливадии РСЗ - это фактически градообразующее предприятие. Более того, это одно из важных предприятий для всей промышленности Находкинского городского округа. Здесь трудится порядка 450 человек, две трети из них – жители поселка Ливадия, Южно-Морской и окрестной территории.

Попасть сюда работать? Да не вопрос. Прямо сейчас нужны сварщики, судокорпусники-ремонтники, судовые трубопроводчики, электромонтажники, токаря, фрезеровщики высоких разрядов. Есть вакансии и для разнорабочих. Сотрудников доставляют к месту работы автобусами из Находки и Большого Камня.

Лица завода. Фото: Александр Хитров

Как уверяет директор завода, нанимают и мужчин, и женщин, разницы не делают. Как доказательство – видим в кабине огромного крана на пирсе женщину-крановщицу. Кстати, несколько лет назад именно этот портовый кран весом 312 тонн приморский силач Иван Савкин сдвинул на полтора метра со второй попытки. Свое достижение он посвятил третьей годовщине воссоединения Крыма с Россией.

Работать на завод приезжают разные люди. Однажды корпусником устроился работать житель Турции, не очень хорошо владевший русским языком. Общаться ему было тяжело, но корпусником работал неплохо. Но в основном работяги – местные. Как, например, житель Южно-Морского Александр Геннадьевич Барабанов.

- Я работал здесь еще в советские времена, потом ушел, работал в Находке в автосервисе. А десять лет назад опять вернулся сюда, - рассказывает токарь Александр Барабанов. - Платят более-менее, но работа сдельная, и месяц на месяц не приходится. Прошлый месяц был неплохой, получил 70 с копейками. Но бывало и больше.

Токарь-легенда Александр Барабанов. Фото: Александр Хитров

Александр Геннадьевич – местная легенда. Грамотный, деятельный, его называют универсальным специалистом, который может работать на всех станках и по любой специальности. При этом он вдовец и один воспитывает двух детей. Старшая, правда, уже выросла и у нее у самой есть дети. А младшего сейчас Александр готовит к соревнованиям по боксу.

ХОРОШИЙ РАБОТНИК – ДОВОЛЬНЫЙ РАБОТНИК

Генеральный директор Ливадийского РСЗ Алексей Кудрявцев признается, что некоторые сотрудники завода могут заработать и 15 тысяч рублей в месяц. А некоторые – 150 тысяч рублей, и это не предел.

- Заказов у нас очень много, работой люди обеспечены, зарплатой тоже. У нас только два требования: сделать в нормальном качестве и вовремя. А лучше с опережением графика. Если сделать с опережением, то мы даем премию 50%, не жадничаем, - говорит Алексей Олегович.

При больших объемах местные зарплаты - это очень серьезные деньги. Главное, не быть бездельником.

- У нас одна бригада, 11 человек, в прошлом месяце сделала 190 квадратов палубы. Для сравнения, в прошлом году бригада из 25 человек сделала за месяц 60 квадратов. Есть ощутимый рост. И зарплаты получили запредельные, получили – довольные. Мне нравится, когда работник довольный.

Участок по ремонту двигателей. Фото: Александр Хитров

Остались довольны визитом на Ливадийский РСЗ и участники автопробега «Чем гордится Приморье». Возможность погрузиться в работу действующего предприятия, буквально прикоснуться к производственным процессам, побывать в цехах, на плавдоках, да просто сделать красивые снимки с нашими автомобилями Nissan X-Trail и Qashqai на фоне всех этих индустриальных пейзажей – это то, ради чего мы и отправлялись в путешествие.

К тому же нам как всегда везет с погодой: утро встретило настоящим ливнем и очень сложной мокрой дорогой – идеальные условия для того, чтобы протестировать летнюю спортивную шину нового поколения для кроссоверов Proxes ST III. Днем ранее, на сухом асфальте, шина себя показала великолепно, но то, как она держит дорогу с мокрым покрытием, заслуживает отдельных восторгов. Торможения, разгоны, вход в повороты – любой маневр в условиях мокрого асфальта, а иногда и по довольно глубоким лужам выполнялся максимально четко.

Мы, конечно же, призываем быть максимально острожными на дорогах при плохих погодных условиях. Но с шинами TOYO TIRES даже в такой ливень чувствуешь себя уверенней. А вот к нашему прибытию на завод непогода развеялась, и на самом заводе мы наслаждались теплом Ливадийского солнца.

Фото на память на фоне плавбазы. Фото: Александр Хитров

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