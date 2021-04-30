«Применили насилие»: за нападение на инвалида во Владивостоке осудят двух «дерзких» грабителей

Теперь им грозит до 7 лет лишения свободы. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Прокуратуры Приморья утвердила обвинительное заключение по уголовному делу, возбужденному в отношении двух жителей Владивостока. Их следствие обвинило в грабеже, совершенном группой лиц по предварительному сговору с применением насилия.

Как оказалось, случилось все еще в ноябре 2020 года. В тот день два приятеля 2001 и 1984 года рождения, которых объединяла страстная любовь к алкоголю, находились в районе остановки «Школьная». Разумеется, оба были «окрылена» выпитым горячительным. Но его, по всей видимости, не хватило.

- С целью завладения денежными средствами для приобретения алкоголя они напали на 41-летнего инвалида и, применяя насилие, открыто похитили у него мобильный телефон стоимостью 5 тысяч рублей и денежные средства в размере 25 тысяч рублей, - сообщают в пресс-службе прокуратуры Приморского края.

В надзорном ведомстве отмечают, что уголовное дело вместе с обвинительным заключением уже направлено в суд для рассмотрения по существу. Грабителям грозит до 7 лет лишения свободы.

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