«Похоронен на чужих костях»: жуткая выходка вандалов на кладбище шокировала жителей Приморья

Местные жители очень рассчитывают на помощь полиции. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Страшная картина предстала перед жителями Находки, которые побывали на кладбище, расположенном по дороге к базе отдыха «Золотари». Это место для захоронения очень старое, но в ужас горожане пришли не из-за этого. Причина оказалась куда более серьезной.

- Очень много памятников залито краской и присутствуют надписи: «Он похоронен на чужих костях и чужие кости». Цветы и венки выброшены, вазоны разбиты. На выходки идиотов это не похоже, так как подобное творится по всей территории погоста, - пишет автор поста в интернете. -Такое за один день не сделаешь. Встретил бабулю, плакала очень. Мужа еще в 2003 схоронила, все по закону, а памятник в краске.

Сообщение о случившемся вызвало бурный резонанс среди жителей Приморья. «Ничего святого», «что с людьми вообще творится», «скоро родительский, страшно ехать», «очень печально наблюдать такую картину» - пишут в комментариях пользователи сети.

Между тем, горожане очень надеются на то, что вандалами займутся правоохранители. Ведь законом для них предусмотрено соответствующее наказание. Стоит отметить, что на момент публикации сообщения о том, что полиция начала проверку по факту случившегося, не поступало.

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