Во Владивостоке мать тройняшек зарезала мужа и детей, а после спокойно отправилась в кино

Во Владивостоке многодетную мать подозревают в тройном убийстве. Фото: личная страничка женщины в социальных сетях.

Настоящая трагедия разыгралась в Ленинском районе Владивостока. Семейная ссора супругов закончилась кровавой резней. Обезумевшая многодетная мать в порыве злости схватилась за нож. Жертвами страшной расправы стали два малыша и супруг женщины. Как стало известно «КП-Владивосток», всего в семье было трое детишек, 2016 года рождения. Уцелел лишь один мальчик, ребенок находился в детском саду.

Тройняшки родились в 2016 году. Фото: личная страничка женщины в социальных сетях.

История полная жестокости, от которой у нормального человека в жилах стынет кровь, случилась на улице Толстого во Владивостоке. Что именно произошло между супругами в тот роковой день, сейчас выясняет следствие. Расправа над родными была действительно ужасной. По информации от собственного источника "КП", Екатерина пыталась отрезать малышам головы. После убийства она сложила тела детей в сумку, а под труп супруга подложила целлофан. Заметая следы, женщина отмыла полы в квартире от крови. После чего, по предварительным данным, отправилась в кинотеатр, где ее и задержали.

– По факту обнаружения тел мужчины и двух его детей с признаками насильственной смерти следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 105 УК РФ «Убийство», – прокомментировала старший помощник руководителя следственного управления следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю Аврора Римская.

Когда именно произошло убийство, станет понятно после вскрытия. Первой тревогу забила одна из соседок семьи, почуяв неприятный запах из квартиры, очевидно, что тела уже начали разлагаться.

По предварительной информации, в семье уже долгое время был разлад. Более того, некие отклонения в поведении матери окружающие стали замечать сразу после родов. По словам знакомых, муж Екатерины периодически забирал детей и отвозил их к родне в ЗАТО Фокино. Судя по активности женщины в социальных сетях, она даже пыталась знакомиться с ухажерами, заверяя, что открыта для новых отношений.