«Это суперзавод!» Из чего в Приморье строят «дома будущего»

Производство многопустотных плит перекрытия Фото: Александр ХИТРОВ

Если вы вдруг задумаете возводить «дома будущего» в Приморском крае, то вам, скорее всего, понадобится свой собственный завод по производству строительных материалов для такого жилья. Это должно быть современное и высокотехнологичное предприятие, с самым продвинутым оборудованием и профессиональными сотрудниками. И знаете, в нашем регионе, похоже, уже есть такой завод: «Домостроительный комбинат «Приморье» в Надеждинском районе. Чтобы узнать, как устроено это предприятие и почему равных ему за Уралом нет, на завод прибыла команда автопробега «Чем гордится Приморье». Забегая вперед, скажем: мы впечатлены!

«Домостроительный комбинат «Приморье» Фото: Александр ХИТРОВ

Напомним, всю неделю с 26 по 30 апреля команда автопробега «Чем гордится Приморье» рассказывает вам о предприятиях нашего региона и о людях, на которых эти предприятия держатся. Мы проехали уже сотни километров на кроссоверах Nissan X-Trail и Qashqai, тестируя дороги и шины, погружаясь в работу компаний, фабрик, заводов. Цель – снова удостовериться, что Приморью есть чем и кем гордиться.

Генеральный партнер автопробега ООО «Авангард» - официальный дилер TOYO TIRES на Дальнем Востоке. Представляет линейку шин Proxes — высокопроизводительные летние шины для автомобилей различных классов: от малого до мощных спорткаров и премиальных спортивных купе. Исключительные характеристики для тех, кто любит динамичную езду.

Готовая внутренняя стеновая панель Фото: Александр ХИТРОВ

НЕТ ПУТИ НАЗАД

«Домостроительный комбинат «Приморье» в ТОР «Надеждинский» - это самый современный в регионе завод железобетонных изделий, из которых застройщики, как из конструктора, могут собирать жилые комплексы нового типа - «дома будущего». Сегодня такой жилой комплекс уже возводится под Владивостоком - это жилой микрорайон «Формат», но это явно только начало, ведь прямо сейчас завод наращивает мощность, чтобы в следующем году увеличить объем выпускаемой продукции в пять раз.

Если название «Домостроительный комбинат «Приморье» вам ни о чем не говорит, то стоит добавить, что оно входит в группу компаний «DNS Девелопмент», - и многое станет на свои места.

Компания DNS известна далеко за пределами Приморья. Да что там, в прошлом году она официально стала крупнейшей сетью бытовой и компьютерной техники в России. Гигантов рынка перегнала компания, созданная во Владивостоке, головной офис которой находится здесь и никуда не планирует переезжать, основатели и руководители которой видят свою миссию в том, чтобы развивать родное Приморье, платят здесь налоги, строят парки, организуют и сами бегают марафоны, развивают в регионе робототехнику... Не удивительно, что в какой-то момент DNS запустила и строительное направление.

Экскурсия на «Домостроительный комбинат «Приморье» Фото: Александр ХИТРОВ

- Для DNS это решение было естественным, органичным. Компания давно занимается всем, что связано с Приморским краем, потому что мы здесь живем. И кто как не мы должны строить будущее. Ваш дом, ваш район, то, что вы видите вокруг, когда выходите за порог своей квартиры или подъезда, формирует ваше настроение, ваш образ жизни. Поэтому мы комплексно подходим к проектам, и возводим не квадратные метры, а экосистему для комфортной и интересной жизни, - говорит директор группы компаний «DNS Девелопмент» Константин Богданенко.

Директор группы компаний «DNS Девелопмент» Константин Богданенко Фото: Александр ХИТРОВ

Так появился поселок «Новый Де-Фриз» с его принципами открытости и добрососедства. Так началось строительство ЖК «Формат», который готовится в этом году встречать первых новоселов. Но строить жилье можно было и из существующих на рынке материалов, зачем вдруг понадобилось строить свой собственный завод?

- Наверное, чтобы нельзя было отказаться в будущем от своих планов, невозможно было свернуть с пути. Ведь когда ты инвестируешь больше миллиарда рублей и когда завод построен, ты хочешь - не хочешь, а будешь продолжать строить новые дома, - шутит Константин Богданенко.

ЖК "Формат" - жилье нового типа Фото: Александр ХИТРОВ

Но есть и вполне серьезный ответ на этот вопрос. Да, в Приморском крае есть и другие ЖБИ-заводы, которые выпускают изделия, из которых можно строить только панельки, как в СССР - по тем же самым проектам, что и 50 и 30 лет назад. А строить дома старого типа хотелось меньше всего, особенно когда знаешь, когда видел, что такое современные дома, дома будущего.

- Наш завод после выхода на полную мощность должен производить 150 тысяч квадратных метров комфортного жилья в год, такого, к которому люди привыкли на западе страны, к которому, хорошо бы, чтобы и наши люди привыкли. А отсюда и ответ на вопрос - зачем нам завод «ДСК «Приморье». К сожалению, даже при желании невозможно было в Приморском крае купить строительные материалы, которые бы могли позволить такое жилье построить. Дома, которые и красиво выглядят внешне, с комфортными современными планировками внутри. Это требует серьезных технологических процессов, которые давным-давно в Приморском крае не обновлялись. Нам пришлось их запустить самим, - объясняет Константин Богданенко.

На этих столах заливаются многопустотные плиты перекрытия шириной 120 см и длиной 120 метров Фото: Александр ХИТРОВ

КАЖДАЯ СТРОЙКА ИНДИВИДУАЛЬНА

Нас встречает Павел Леганов, директор «Домостроительного комбината «Приморье», - молодой, несмотря на статус и должность, мужчина, уроженец Находки, инженер, выпускник кораблестроительного факультета. Получил второе высшее образование по антикризисному управлению, закончил аспирантуру. 15 лет назад Павел устроился работать слесарем на один из приморских заводов, а сегодня он уже большой руководитель и развивает производство в родном Приморье, не помышляя куда-то отсюда уезжать. О своем заводе говорит с гордостью.

- Я практически с самого начала здесь. Предприятие заработало в декабре 2018 года, а я пришел на «ДСК «Приморье» в начале 2019 года, когда его только-только ввели в эксплуатацию. Стояла задача запустить производство: были стены, было оборудование, успели набрать небольшое количество персонала, и мы вместе стали развивать завод, набирать мощность, - рассказывает Павел Леганов.

Павел Леганов, директор «Домостроительного комбината «Приморье» Фото: Александр ХИТРОВ

Уже по одному только оборудованию понятно, почему это предприятие уникально. Здесь установлены современные линии от мировых лидеров индустрии: Elematic (Финляндия), Vollert (Германия), EVG (Австрия). Здесь можно произвести все необходимое для возведения многоквартирного дома - наружные трехслойные и внутренние однослойные стеновые панели, многопустотные плиты перекрытия, колонны, ригели и так далее.

- Мы единственные на Дальнем Востоке работаем по индустриальной системе домостроения. Это позволяет застройщикам собирать жилые дома из нашей продукции, как конструктор LEGO, – быстро, в любое время года. Это могут быть многоквартирные дома до 16 этажей, которые по нашим расчетам можно возвести всего за 4 месяца. Наши домокомплекты позволяют застройщикам реализовать до 30 разнообразных вариантов современных планировочных решений, - рассказывает Павел Леганов.

Производство многопустотных плит перекрытия Фото: Александр ХИТРОВ

КЕРАМИЧЕСКИЙ СЕКРЕТ ФАСАДОВ

Пройдя инструктаж по технике безопасности, мы попадаем в огромное здание, где прямо на наших глазах изготавливаются те самые домокомплекты. Все начинается с арматурного цеха, где готовят каркасы для будущих стеновых панелей. Наблюдать за многими процессами, что называется, залипательно – можно часами смотреть на то, как современная техника нарезает и сгибает арматуру в правильные детали. Но это, все же, производство, поэтому нельзя зевать.

Арматурный цех Фото: Александр ХИТРОВ

Самый, пожалуй, интересный процесс – создание трехслойных наружных панелей. В готовые формы укладывается арматурный каркас, заливается слой бетона, утеплитель, причем используется сразу несколько типов – и пенопласт и минеральная вата. Но уникальность панелей в том, что они идут сразу с облицовочным фасадным слоем из дорогой керамической плитки.

- Мы применяем качественную керамическую плитку, что не требует от застройщиков каких-либо мокрых работ уже на территории строительной площадки. То есть мы сокращаем цикл строительства, тем самым застройщик быстрее вводит свои здания в эксплуатацию, - объясняет Павел Леганов.

Заливка наружной стеновой панели Фото: Александр ХИТРОВ

И действительно, в цех доводки внешние панели попадают уже с керамической облицовкой, но когда ее успевают наклеивать? В этом и уникальность – панели сразу заливают на заранее подготовленный облицовочный слой. По такой технологии, уверяют сотрудники завода, на Дальнем Востоке не работает пока никто.

В сутки завод выпускает в среднем четыре таких панели. Гарантия на них до 100 лет, на керамическую облицовку – 50 лет.

Участок доводки изделия перед отгрузкой на стройплощадку Фото: Александр ХИТРОВ

НАШИ – ЛУЧШИЕ

Не менее интересно наблюдать и за тем, как создаются однослойные межкомнатные панели. Их заливают в заранее подготовленные вертикальные кассеты, которые потом спрессовывают гидравлическим механизмом, а по готовности вынимают плиты с помощью подвесных кранов, опять же вертикально. Только ленивый не сравнил это процесс с тостером.

Сейчас задействовано итальянское кассетное оборудование, производительность – десять ячеек в сутки, причем в ячейках может быть от одной до четырех плит в зависимости от размеров. В то же время рядом готовят к тестовой заливке еще один агрегат – финская кассетная форма. После запуска производительность вырастет в четыре раза.

Из большого "тостера" вынимают готовое изделие Фото: Александр ХИТРОВ

Панели - будущие стены - идеально гладкие, а значит во время ремонта квартиры не потребуется их выравнивать.

- В рамках обмена опытом мы посещали другие заводы на западе России. Качество наших панелей лучше, - уверяет технолог Денис Головаш. – Возможно, у них нет таких высоких требований. Концепция «DNS Девелопмент» - выпуск максимально готового продукта. Чтобы после монтажа на стройплощадке было минимум работ. Все, что можно подготовить здесь, готовим здесь. Причем не имеет значения, делаем ли мы панели для себя или на внешний рынок.

Пока в основном цехе завода изготавливаются стеновые панели и перекрытия, на прилегающей территории полным ходом идет строительство новой очереди: корпус нового цеха уже возведен, в начале мая начнется шеф-монтаж оборудования, прибывшего на «ДСК «Приморье» из Германии и Австрии. В итоге планируется увеличить объем выпускаемой продукции в пять раз: с 20 тысяч квадратных метров жилых и коммерческих площадей в год в настоящее время до 100 тысяч квадратов к концу этого года и до 150 тысяч – к 2023 году.

Каркас нового корпуса Фото: Александр ХИТРОВ

Команда автопробега на ДСК "Приморье" Фото: Александр ХИТРОВ

ПРОВЕРКА МАГАДАНОМ

Домокомплекты от «ДСК «Приморье» нужны не только в родном регионе. Продукция уже поставляется для строительства домов по программе переселения из ветхого и аварийного жилья в Магадане.

- Мы с радостью открыли для себя этот путь морем в Магадан. Как ни странно, это большое плечо по расстоянию не сильно повлияло на цену наших изделий, что позволяет коллегам из Магадана закупать у нас плиты перекрытия и использовать их для своих проектов. Поставки рассчитаны практически до конца 22-го года. Клиенты считают, что наша продукция одна из самых качественных, поэтому сделали выбор в ее пользу. Мы же доказали делом, что можем доставлять домокомплекты в любой регион Дальнего Востока, - уверяет директор Павел Леганов.

Арматурный цех Фото: Александр ХИТРОВ

В настоящее время ведутся переговоры на поставку продукции застройщикам Хабаровского края.

- С IV квартала текущего года начинаем активно реализовывать свою продукцию на внешний рынок. Застройщик заказывает нам здание, коробку дома, при этом сам выбирает квартирографию типового этажа здания, которая ему необходима. Если клиент хочет, чтобы на этаже были, например, только двухкомнатные и однокомнатные квартиры, мы это готовы сделать. При том, что габариты здания не изменятся. Трехкомнатные квартиры? Мы это тоже готовы сделать. Такой модульный подход: внешне дома могут выглядеть одинаково – в рамках единой архитектурной концепции, но начинка у них по видам квартир - разнообразна. При этом мы используем свежие веяния в индустрии: большие окна, много света в квартире, большие прихожие, два санузла в случае, если комнат две и больше. Это фишки квартир уровня бизнес-класса, которые мы внедряем в комфорт-класс без повышения стоимости, - говорит Павел Леганов.

МЫ ВАС ВСЕХ ЖДЕМ!

- Когда я впервые пришел на завод, меня впечатлили его размеры. Видно, что производят что-то мощное, - рассказывает Сергей Пинчук, формовщик второго цеха. – Был эффект «вау». Во-первых, от масштабов, во-вторых, от того, как тут все автоматизировано. Было приятно посмотреть, мечтал поработать на таком заводе.

Сергей Пинчук сменил офис на завод, а потом привел сюда своих друзей Фото: Александр ХИТРОВ

Сергей устроился сюда девять месяцев назад, а до этого работал – шутка ли сказать – в администрации Надеждинского района. Но к стройке тянуло. Да так притянуло, что уже Сергей теперь и друзьям помогает устроиться.

- Строительство мне больше нравится, чем бумажная работа. И зарплата тоже неплохая. Недавно предложил товарищу, который девять лет ходил в моря, - пойдем ко мне на завод. Он согласился, ему понравилось. Сейчас он в моря не собирается, человеку нравится, работает с удовольствием, - смеется Сергей.

В ДСК «Приморье» сегодня трудится около 250 человек. Но это пока, с введением новых мощностей штат увеличат до 700 сотрудников. Поэтому в настоящее время открыт набор персонала на должности формовщиков изделий из железобетона, арматурщиков, монтажников, слесарей и других.

На заводе работают не только парни, но и девушки Фото: Александр ХИТРОВ

Сотрудники получают при приеме на работу зарплату в 40 тысяч рублей. Впоследствии эта сумма может увеличиваться.

- Есть разные мотивационные факторы, например, стаж, или инициатива от сотрудника по улучшениям производственных процессов. Также сотрудник со временем может показать свою квалификацию, вовлеченность и перейти на позицию мастера участка. Кстати, такие примеры у нас уже есть, - уверяет директор завода Павел Леганов.

Чтобы попасть на позицию формовщик или арматурщик, достаточно желания. После собеседования соискателя отправляют в учебный класс, в течение одной-двух недель он изучает технологические процессы, проходит инструктажи по охране труда и только после этого под руководством наставника занимает свое место на производстве. Затем работает самостоятельно.

Готовая внутренняя стеновая панель Фото: Александр ХИТРОВ

В настоящий момент организована доставка сотрудников на работу и домой из Владивостока, Артема, Надеждинского района. При необходимости эти маршруты готовы расширять. Трудоустройство официальное, работодатель обеспечивает спецодеждой, средствами индивидуальной защиты. А так как завод - часть большой «семьи» компании DNS - есть и корпоративные скидки в магазинах цифровой и бытовой техники.

- Есть возможность организовывать дополнительное обучение, - говорит Павел Леганов. - Да и в целом у нас очень дружелюбный молодой коллектив, работа у нас - это большие перспективы. Каждый, кто хочет развиваться – «велкам».

Прислать резюме для трудоустройства на «ДСК «Приморье»: DSK.job@dnsgroup.ru .

Участок доводки изделия перед отгрузкой клиенту Фото: Александр ХИТРОВ

Журналисты автопробега на ДСК "Приморье" Фото: Александр ХИТРОВ

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