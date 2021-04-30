"Психолог опоздал на много-много лет": эксперт о матери тройняшек, которая погубила двоих детей и мужа во Владивостоке

Женщина убила двух своих детей и супруга. Тройняшки родились в 2016 году. Фото: личная страничка женщины в социальных сетях.

30 апреля стало известно, что на днях задержали 37-летнюю жительницу Владивостока Екатерину по подозрению в убийстве — двоих из своих трех пятилетних детей и 40-летнего мужа Дениса. При всей кошмарности ее поступка следует сказать, что не стоит спешить судить женщину. «КП» обратилась к семейному психологу, чтобы хоть как-то попытаться осмыслить ситуацию, которая с трудом укладывается в голове. Своими соображениями о том, что же могло запустить роковой процесс, и как можно, совершив убийство, отправиться в кино, поделилась Евгения Олофинская.

Семейный психолог, практикующий во Владивостоке, отметила, что эта ситуация, при всей своей жуткости, показательна:

- Рождение детей — это всегда очень сложный этап в жизни женщины, и если она изначально находится не в состоянии психологического и тем более психического здоровья, то всегда рождение детей провоцирует и обостряет все дремлющие психические процессы, - говорит Евгения Олофинская.

Материнство — тяжелая работа, бесспорно. Но что же могло заставить женщину убить собственных детей, которых она так ждала и сама вынашивала и заботилась о них все пять лет? Но самое странное в этой драме то, с каким расчетом скрыты были следы преступления и почему женщина продолжила жить нормальной жизнью после убийства.

- Это говорит о том, что она уже находится в психозе. Это уже не психология, а психиатрия, конечно. Это уже абсолютно неадекватное поведение. Я думаю, что психиатрическая экспертиза это подтвердит. В пределах психологических отклонений такое поведение невозможно. То есть она неадекватна, и ей требуется уже психиатрическая помощь. Психолог опоздал на много-много лет, - добавила Евгения Олофинская.