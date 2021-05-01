Отпуск с последующим увольнением. Оскандалившуюся на Камчатке чиновницу сняли с поста

Наталия Максименко покинула пост руководителя министерства туризма Камчатки. Фото: vk.com/kamgov41

Майские праздники на Камчатке начались с увольнения и кадровых перестановок в правительстве. Наталия Максименко, занимавшая должность министра туризма Камчатского края с лета 2020 года, покинула свой пост. Официальную версию ухода чиновницы, блестяще прошедшей жесткий конкурсный отбор, пресс-служба ведомства не озвучивает. Но стоит отметить, что с начала этого года она успела дважды «прославиться» и получить выговор от губернатора Владимира Солодова.

Но обо всем по порядку. Причиной скандала федерального масштаба стал опрометчивый поступок в сети. Министр по туризму Наталия Максименко опубликовла пост, отметив, что не стоит тратить силы на «энергетических вампиров, негативные мысли, токсичных людей и прочий сброд». Высказывание не относилось к кому-то лично, но задело многих. Пытаясь исправить ситуацию, женщина изменила первоначальную формулировку, однако, как известно, интернет все помнит. Осадок, у возмушенных подомным сравнение местных жителей, все же остался.

Стоило страстям немного поутихнуть, как Максименко оказалась в центре другого скандала. Чиновниица получила выговор от губернатора за коррупционные преступления в подведомственных ей структурах. Было возбуждено уголовное дело из-за явно завышенных премий работникам. После череды неудач Максименко взяла отпуск, из которого уже не вернется на прежний пост. Напомним, уроженка Петропавловска-Камчатка стала суперфиналисткой всероссийского конкурса «Лидеры России». На должность министра туризма Наталия попала, опередив в конкурсном отборе 67 человек из разных регионов страны.

Новым главой министерства туризма Камчатского края 1 мая стал Владимир Русанов, доверие которому лично выразил Владимир Солодов. По словам губернатора, руководитель предприятия «КВЦ-Инвест», которое много лет устраивает масштабные деловые мероприятия с тысячами гостей, зарекомендовал себя, как профессионал.

– Я хочу сегодня предложить вам этот успех подкрепить, взять на себя более широкую зону ответственности, которая является для Камчатки ключевой, – возглавить министерство туризма Камчатского края. Туризм является одной из главных отраслей в регионе, с которой связан крупный сектор экономики. На посту министра туризма вам удастся придать новый импульс в реализации и развитии проектов в сфере туризма, а также продвигать туристический сектор Камчатки за пределами региона, – отметил Владимир Солодов.

Владимир Русанов принял предложение, пообещав в свою очередь попытаться оправдать доверие.