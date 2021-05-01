Мир, труд , май! Владимир Путин присвоил звание Героя Труда жителю Владивостока

Многолетняя работа в сложных условиях Севера позволила Геннадию Антохину приобрести большой профессиональный опыт ледового капитана. Фото: www.fesco.ru

В преддверии майских праздников президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении почетного звания Герой Труда капитану из Владивостока Геннадию Антохину. Помимо него в числе счастливчиков, чьи трудовые заслуги официально отметили, оказали еще 4 жителей страны из различных регионов. За всю историю России почетную награду получил 71 человек.

За особые трудовые заслуги перед народом и государством почетного звания удостоился Геннадий Антохин, капитан-наставник отдела департамента безопасности и качества филиала ПАО «Дальневосточное морское пароходство» во Владивостоке. За годы работы в море капитан зарекомендовал себя специалистом высокого класса, способным выполнять даже самые сложные задачи. Неоднократно Геннадию Ивановичу приходилось проводить суда в тяжелых ледовых условиях Арктики или участвовать в других спасательных операциях.

– Геннадий Антохин c 1982 по 2012 годы работал капитаном на судах ДВМП. Неоднократно участвовал в морских спасательных операциях, в том числе в освобождении из ледяного плена научно-экспедиционного судна «Михаил Сомов» в 1985 году, а также в спасении судов рыбопромыслового флота в Сахалинском заливе Охотского моря в 2011 году. За свой добросовестный труд награжден многочисленными ведомственными и государственными наградами, в том числе орденом «За заслуги перед Отечеством IV степени», – прокомментировала пресс-служба FESCO, головной компанией которой является ДВМП.

Стоит отметить, что Геннадий Иванович также награжден знаком «Почетный житель Приморского края», нагрудными знаками «Почетный полярник» и «Почетный работник транспорта России», а также орденом Мужества.