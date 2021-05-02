«Связал и задушил цепью»: житель Приморья жестоко расправился с 15-летним мальчиком, а потом выбросил тело в реку

Именно здесь нашли тело мальчика. Фото: СУ СК России по Приморскому краю

Следователи Большого Камня возбудили уголовное дело по статье «Убийство» после смерти несовершеннолетнего. 1 мая 2021 года в бессточном водоеме русла реки Сахарная, в 1,5 километра от дома по улице Чкалова было найдено тело 15-летнего мальчика. Криминалисты позже заявят – не ребенке следы насильственной смерти. Было принято решение о проведение экспертизы. В заключении специалиста указано – смерть мальчика наступила в результате механической асфиксии.

Началось расследование. Никто из оперативников не сомневался, что речь идет именно об умышленном убийстве. В результате в рамках оперативных мероприятия был задержан 35-летний житель Большого Камня. Он сознался в том, что совершил преступление и рассказал оперативникам детали жестокой расправы над подростком.

- Он признался, что связал подростка, а затем задушил его цепью, после этого бросил его тело в водоем. Мотивом преступления стал давний конфликт, - отметила полковник юстиции Аврора Римская, старший помощник руководителя СУ СК России по Приморскому краю. по взаимодействию со СМИ.

Сейчас главный подозреваемый участвует в следственных действиях, которые помогут установить все обстоятельства этого жуткого преступления. Уже назначены и другие экспертизы, которые помогут в расследовании дела. В скором времени суд примет решение об избрании в отношении мужчины меры пресечения, а пока следователи допрашивают свидетелей.

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