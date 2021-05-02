«В сумке топор, скотч и нож»: в поселке Трудовое неизвестный напал на женщину, избил ее и душил – он до сих пор на свободе

Приморцы предупреждают, что мужчина сбежал, поэтому все сейчас в опасности. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Тревожное сообщение появилось на просторах интернета. На этот раз предупреждение касалось жителей поселка Трудовое. Именно там, по сообщению автора поста, ранним утром 30 апреля между гаражами неизвестный пытался напасть на женщину и похитить ее.

- Мужчина худощавого телосложения, рост около 175 сантиметров, одет во все черное: куртка с капюшоном, штаны, бейсболка, щетина на лице. Напал, когда девушка открывала гараж, избил ее, душил, стянул руки строительным пластмассовым жгутом, затащил на пассажирское сиденье ее машины, - пишет автор поста.

Пострадавшей чудом удалось спастись, выбежав из салона машины, однако неизвестный устроил погоню. К счастью, его спугнула проходящая мимо соседка. Это помогло женщине спрятаться в магазине. Только вот пользователи сети обеспокоены тем, что преступник остался на свободе. У него, кстати, есть особая примета – сильно ранена кисть левой руки.

- Он не доделал свое грязное дело, а значит любая девочка, женщина может стать жертвой этого негодяя. Скрываясь с места преступления, он забыл в машине свою сумку, в которой оказались топор, скотч и канцелярский нож, а это значит, что исход мог быть плачевным, - резюмировал автор.

Всех, кто располагает какой-то информацией о нападавшем, просят сообщить в полицию. На момент публикации официальных комментариев от правоохранителей на этот счет не поступало.