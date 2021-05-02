Трехстороннее «да». В Приморье впервые подписали соглашение о минимальной заработной плате

Такое решение в крае принимается впервые. Фото: Иван Дякин/правительство Приморского края.

Власти Приморья совместно с федерацией профсоюзов и работодателями подписали трехстороннее соглашение о минимальной заработной плате. Об этом стало известно 1 мая, во время поздравительной речи на встрече Олега Кожемяко с лидерами профсоюзов.

- Этот день мы с детства воспринимаем как праздник весны, мира и труда. И, думаю, такие славные традиции будут продолжены. Хотя из-за пока из-за эпидемии не можем проводить массовые мероприятия, - рассказал Олег Кожемяко, губернатор Приморья.

Стоит отметить, что соглашение о минимальной оплате труда в регионе подписывается впервые, поэтому это знаковое события для всего края. Теперь минимум остановился на отметке 12 792 рубля с начислением компенсационных выплат, установленных Трудовым кодексом.

По мнению главы Приморья, «этот важный шаг будет способствовать развитию социального партнерства и защите трудовых прав работников». Как отмечают в пресс-службе правительства, на встрече не осталась без должного внимания тема вакцинации от коронавируса, которая активно проводится на всей территории края.

- Постепенно регион выходит из ограничений, связанных с вирусом. И сейчас, чтобы снова не скатиться к тому, что было, необходимо вакцинироваться. Это важно, прежде всего, для педагогов, работников туротрасли. И я призываю вас поддержать население, трудовые коллективы в вопросах вакцинации, вести разъяснительную работу. Здесь для нас поддержка профсоюзов очень важна, – обратился к профлидерам Олег Кожемяко.

Резюмируя, Владимир Исаков, председатель федерации профсоюзов, сообщил, что взаимодействие между властями и профорганизациями проходит без перебоев. Это и помогает эффективно решать проблемы трудовых коллективов.