Беги, как леопард! - Уникальный трейловый полумарафон состоится в Приморье в июне

13 июня несколько сотен участников пробегут по уникальной трассе в национальном парке «Земля леопарда». Часть средств от продажи билетов будет направлена на мероприятия по сохранению популяции краснокнижной дальневосточной кошки. Зарегистрироваться можно уже сейчас на сайте rundnsrun.ru.

Организаторами масштабного спортивного праздника стали беговой клуб RunDnsRun и ФГБУ «Земля леопарда» при поддержке компании Xiaomi.

Маршрут будет проходить недалеко от села Барабаш. Бегунам будут доступны дистанции 3, 5, 10 и 21 км. Путь проходит по пересеченной местности – склонам высоких холмов и открывает захватывающие панорамные виды на величественные сопки, Амурский залив, бухты Нарвы и Северная, и на мосты Владивостока. Общий набор высоты составит 800 метров.

«Вместе с беговым клубом RunDnsRun и его проектами в Приморье за 6 лет выросло уже целое поколение спортсменов-любителей и профессиональных бегунов. Благодаря нашим беговым международным событиям во Владивостоке с приморской столицей познакомились уже тысячи спортсменов из других стран и регионов России. Мы хотим показать и другие места нашего удивительного края. Приглашаем всех на трейловый забег по самой красивой природной трассе в России – на «Землю леопарда», - прокомментировал основатель бегового клуба RunDnsRun Константин Богданенко. – Нас ждут новая трасса и новые впечатления».

В 2016 году команда бегового клуба совместно с дирекцией нацпарка уже проводила забег Barabash Trail. Тогда участие приняли 111 бегунов. Как сообщили организаторы, в этом году для новичков, которые захотят попробовать свои силы в беге по пересеченной местности, предусмотрели дистанцию в 3 км.

По словам организаторов, маршрут будет составлен таким образом, что места обитания краснокнижных кошек не будут потревожены человеком.

«Сохраняя редчайшего дальневосточного леопарда, мы всегда рады новой возможности поведать его историю людям. Проведение забега Leo.Run является именно такой замечательной возможностью. Участники забега смогут своими глазами увидеть необычайную по красоте природу, которая является домом для пятнистого хищника и охраняется нами. Сотрудничество с беговым клубом создаст дополнительный информационный канал для знакомства новой аудитории с работой по сохранению дальневосточного леопарда, – поделился директор ФГБУ «Земля леопарда» Виктор Бардюк.

Участие забеге Leo.Run позволяет не просто познакомиться с территорией, а буквально за небольшой промежуток времени посмотреть на мир глазами леопарда, прочувствовать его среду обитания. Это еще одна возможность приобщить аудиторию к сохранению дальневосточной краснокнижкой кошки. Генеральным партнером мероприятия выступает компания Xiaomi. Компания оценила значимость события, которое может стать одним их самых запоминающихся в этом спортивном сезоне.

«Компания Xiaomi всегда стремилась делать окружающий мир лучше, причем не только предлагая покупателям инновационные продукты по честным ценам. Мы с удовольствием участвуем в программах, которые помогают сохранить природу России во всей ее красоте и многообразии. Поэтому мы с большой радостью согласились присоединиться к акции Leo.Run, которая позволит участникам не только укрепить собственное здоровье, но и привлечь внимание к вопросу охраны редких видов животных», – отметил глава Xiaomi Россия и СНГ Юй Мань.

Регистрация для участия в забеге Leo.Run уже открыта на сайте rundnsrun.ru. Количество участников ограничено.