Город в городе. Как ВМТП стал главным контейнерным портом России

Ради такого снимка на территории 16 причала ВМТП стоило отправляться в автопробег Фото: Александр ХИТРОВ

Хоть наш автопробег «Чем гордится Приморье» и предполагает, как следует из названия, что за пределы региона мы не выезжаем, все же в один из дней нам пришлось оформлять пропуска в погранзону. Все дело в том, что в этот день наша команда добралась до уникального предприятия, о котором знают все. Ведь это одновременно и символ нашего города, и один из главных работодателей и налогоплательщиков края, но главное - это центр экономических связей между Азией и Европой. Да, все это - про Владивостокский морской торговый порт, или просто ВМТП.

Попасть сюда в рамках автопробега – давняя мечта. Ведь одно дело любоваться со стороны «многоэтажками» из составленных друг на друга разноцветных контейнеров, работой кранов и разгрузкой огромных судов, а другое – заехать в этот «город в городе» на машинах, промчаться между рядами, сфотографироваться на этом индустриальном фоне. И сегодня мечта сбылась, спасибо ВМТП!

Автопробег добрался до порта Фото: Александр ХИТРОВ

ВИДЫ – ОБЗАВИДУЕШЬСЯ

Сотрудники порта встречают нас инструктажем по технике безопасности. Все-таки нам предстоит проехать по территории работающего контейнерного терминала, между всех этих кранов, тягачей, ричстакеров и контейнеровозов. Порт ради нас останавливать не будут, так что нужна максимальная собранность. И все же спасибо за доверие. Видимо, после стольких автопробегов, организованных «Комсомольской правдой», нас не страшно пускать на самые опасные производства.

Популярное место даже среди работников порта - 16 причал Фото: Александр ХИТРОВ

Первая остановка – 16 причал. Это место особенное, именно отсюда терминал выглядит особенно круто: тут и море, и контейнеровозы у причала стоят под разгрузкой, и гигантские краны, ну и, конечно, ряды составленных друг на друга контейнеров. Вид настолько потрясающий, что даже работники порта любят здесь фотографироваться. А уж гостей сюда везут в первую очередь.

Всего в торговом порту 15 причалов общей протяженностью 2,8 километров. Здесь работает 49 кранов, из которых выделяется гигант Либхер грузоподъемностью 124 тонны и наши российские Витязи грузоподъемностью 63 тонны. По территории порта снуют туда-сюда 168 единиц колесной техники, это не считая грузовиков, которые вывозят контейнеры из порта. Благодаря всему этому пропускная способность ВМТП: 7,5 миллионов тонн генеральных грузов и больше 700 тысяч КФЭ (20-футовых контейнеров) в год.

Порт постоянно находится в движении Фото: Александр ХИТРОВ

ВСЕ ДОВОДИМ ДО АВТОМАТИЗМА

Ради нас сделали небольшое исключение и остановили движение, чтобы мы смогли выстроить автопробежные автомобили на фоне погрузочных работ и сделать потрясающие снимки. Теперь у наших кроссоверов Nissan X-Trail и Qashqai от официального дилера «Авторитет-Авто+» тоже есть фото на 16-м причале. Но это только начало, и дальше мы выбираем место среди рядов контейнеров: о таком фото тоже мечтают многие.

Генеральный партнер автопробега ООО «Авангард» - официальный дилер TOYO TIRES на Дальнем Востоке. Представляет стильные шины Proxes STIII для мощных кроссоверов и внедорожников. Новинка отличается направленным рисунком протектора и боковин и обращает на себя внимание эффектным и спортивным дизайном. В основе дизайн-концепции новой шины лежат три образа: молния, наконечник стрелы и крылья стелс-истребителя. Эти образы воплотились в особенностях рисунка протектора.

А сможете ли вы угадать, столько в данный момент контейнеров находится в порту? Хотя бы примерно? Ладно, томить не будем: около 24 тысяч TEU. Это примерно 15 тысяч контейнеров, установленных друг на друга в пять ярусов. Сотрудники порта всегда знают, где и что у них лежит: всеми перемещениями управляет информационная система контейнерного терминала, а у каждого тальмана с собой есть планшет для учета всех грузов.

Ричстакер за работой

- Все процессы происходят под контролем оперативно-складского персонала. Это операторы, тальманы, ж\д технологи и технологи по флоту. Они планируют ход работ, причем все эти технологические процессы оцифрованы, все происходит через приложение и доведено до автоматизма, - говорит руководитель по операционной работе Иван Смоляченко. – Кроме них в порту работают докеры-механизаторы – те люди, которые управляют непосредственно техникой: тягачи, ричстакеры, крановое, перегрузочное оборудование и так далее.

По его словам, только на контейнерном терминале на 12-часовую смену заступает порядка ста докеров-механизаторов и еще порядка 20 человек оперативно-складского персонала. А всего в ВМТП работает более 2500 человек (совместно с дочерними предприятиями).

Это настоящий город, сложенный из контейнеров Фото: Александр ХИТРОВ

КАК УСТРОИТЬСЯ НА РАБОТУ В ВМТП

Устроиться работать в ВМТП совсем непросто. Сам Иван Юрьевич Смоляченко работает здесь уже более 13 лет. Занимал разные должности от тальмана до помзава, работал технологом, стивидором, начальником смены. Теперь он руководитель по операционной работе контейнерного терминала ВМТП.

- Работа очень ответственная, требует внимательности, поэтому без определенной квалификации и навыков сюда прийти нельзя. Соискатель сначала поступает портовым рабочим, проходит курс обучения в учебном центре, далее работает на досмотровой площадке. Поэтапно мы его включаем в технологический процесс. И если человек проявляет себя ответственно, основательно, понимает процессы, мы его закрепляем в основные бригады, - рассказывает Иван Смоляченко.

Иван Смоляченко работает в порту более 13 лет Фото: Александр ХИТРОВ

В основной бригаде тоже нужно себя проявить, и если бригадир заметил в сотруднике потенциал, его направляют на обучение на более тяжелую технику: погрузчики, ричстакеры и так далее. После обучения он повышает свой класс: становится не просто портовым рабочим, а докером-механизатором 4 класса.

Нелегкий путь попадания в порт доступен не только парням, но и девушкам. Сегодня в ВМТП работает 568 женщин.

- Конечно же, девушки у нас тоже есть, работают и тальманами, которые под судном стоят, и операторами, и на учете. Без них, как и во всем мире, наверное, никуда, - уверяет Смоляченко.

Все процессы происходят под контролем оперативно-складского персонала Фото: Александр ХИТРОВ

- За свою практику, сколько я здесь работаю, более стабильного места я во Владивостоке не знаю. Порт себя проявил как надежное предприятие со всеми социальными гарантиями: и страхование, и спортивные секции, - весь соцпакет, нужный для нормальной жизни, порт обеспечивает, - подтверждает Иван Смоляченко.

ОБОГНАЛИ ВСЕХ

Думаю, многие знают, что ВМТП – крупнейший универсальный порт на Дальнем Востоке. Но вы наверняка могли пропустить одну важную новость: в декабре ВМТП вышел на первое место в России по контейнерообороту по итогу всего 2020 года и продолжает его удерживать. Вот уж действительно, кому пандемия, а у кого – производственные рекорды. Еще раз вдумайтесь: первое место в стране, обогнали даже Контейнерный терминал Санкт-Петербурга, который возглавлял рейтинг до этого.

А уже в марте ВМТП на 10% побил свой же декабрьский рекорд, обработав 1,299 миллиона тонн грузов вместо 1,182 миллиона тонн. Как? Спросили у самих рекордсменов.

- В конце 2020 года порт действительно занял лидирующую позицию и продолжает ее удерживать в первом квартале 2021 года. Это достигнуто слаженными действиями трудового коллектива, грамотно спланированной работой и благодаря тому, что порт постоянно обновляет парк техники. За первые три месяца в порт доставили четыре ричстакера, теперь ждем десять вилочных погрузчиков и восемь тягачей. Рост контейнерооборота привел к необходимости расширения площадей хранения КТК (крупнотоннажные контейнеры – прим. Ред.). Запланированные мероприятия увеличат контейнерный склад на 20%. Идем только вперед, - говорит руководитель по операционной работе Контейнерного терминала ВМТП Иван Смоляченко.

Он уточняет, что сегодня порт обрабатывает все типы грузов - крупнотоннажные контейнеры, металлические слябы, алюминий, спецтехнику, зерно. Контейнеры доставляются из разных стран АТР – Японии, Китая, Южной Кореи и др., выгружаются с пароходов на склад, проходят таможенные процедуры. А далее либо на автовозах вывозятся в город, либо – и это основное направление - по железной дороге (порядка 80%).

На территории порта сейчас складировано порядка 24000 TEU, и все они - на счету Фото: Александр ХИТРОВ

ВСЕ СЕРЬЕЗНЫЕ ПРОФЕССИИ СВЯЗАНЫ С МОРЕМ

Конечно, все увиденное впечатляет. Попасть сюда – большая удача для нас, но еще приятнее понимать, что портовики действительно гордятся местом, где работают. Поскольку наш автопробег «Чем гордится Приморье» - это в первую очередь про любовь к родному краю, спрашиваем нашего знакомого прямо: почему вы работаете тут, а не уехали на запад?

- Где родился - там и пригодился, отшучивается Иван Смоляченко, а потом продолжает серьезно. – Меня с детства привлекало море, а тут оно по-настоящему рядом. И все серьезные профессии у нас связаны с морем. У меня, кстати, брат ходит механизатором на судах. А порт – это перевалочная база, здесь очень ответственная работа и мне это нравится. Работа с коллективом, прежде всего, работа с людьми. Столько знаний получаешь. Одного одинакового дня не бывает, вроде всю делаем работу ту же самую, но каждый день что-то новое узнаешь для себя. Ну, и просто красиво.

Оператор Александр Петраков тоже не упустил возможность сделать фото с таким фоном Фото: Александр ХИТРОВ

Нас провожают до проходной, дав возможность еще немного поснимать эти шикарные виды. А наш новый знакомый подводит итог поездки:

- Я горжусь и всегда буду гордиться ВМТП, где я работаю. Считаю, что это очень мощное предприятие, и у него все впереди. Большой потенциал, большое будущее, оно никогда не остановится и будет идти только вперед.

Этот вид на ВМТП знаком всем жителям Владивостока Фото: Александр ХИТРОВ

А команда автопробега отправляется туда, где нас ждет еще один повод гордости за Приморье: в лучший ресторан России - паназиатский ресторан «Zuma». Здесь мы поставим точку в нашем путешествии, но впереди вас ждет еще много материалов, собранных за эту неделю. Рассказать есть о чем. Следить за нашими приключениями можно на сайте dv.kp.ru, в социальных сетях по хэштегу #ЧемГордитсяПриморье, а также в эфире радио «Комсомольская правда» 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске.

Партнеры: производственно-строительная компания «Тёплый дом», группа компаний «Славда», рекламная Мастерская «Room 32», сеть автокафе «Coffee Machine», паназиатский ресторан «Zuma». Автомобильный партнер «Авторитет-Авто+».