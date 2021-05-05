ЖК «Формат» – дома будущего или начало новой эры строительства комфортного жилья во Владивостоке

Автопробег «Чем гордится Приморье» попал на экскурсию в «дома будущего» Фото: Александр ХИТРОВ

Самый популярный вопрос, который слышат по телефону сотрудники отдела продаж ЖК «Формат»: «А до вас долго ехать»?

«20 минут от остановки Заря по низководному мосту», - отвечают специалисты и это чистая правда. Участники автопробега «Чем гордится Приморье» доехали даже быстрее, так хотелось посмотреть, что же за «дома будущего» строят на Де-Фризе, и почему потенциальные покупатели даже порой обижаются на застройщика за то, что большую часть квартир разбирают как горячие пирожки в первые дни продаж? Кстати, впереди длинные трехдневные выходные, и если вы тоже заинтересовались – это хорошая возможность записаться на просмотр и в спокойном режиме познакомиться с новым жилым комплексом и выбрать просторную квартиру для вашей семьи.

Как минимум, хорошо проведете время и получите массу впечатлений.

Облицованные керамической плиткой дома выглядят очень по-европейски Фото: Александр ХИТРОВ

ЭТИМ МОЖНО ГОРДИТЬСЯ

Наши постоянные читатели знают, что с 26 по 30 апреля команда журналистов «Комсомольской правды» отправилась на кроссоверах Nissan X-Trail и Qashqai в автопробег «Чем гордится Приморье». Мы посещаем важные для экономики региона предприятия, погружаемся в производственные процессы и рассказываем вам, как тут все устроено и на ком держится. Генеральный партнер автопробега ООО «Авангард» — официальный дилер TOYO TIRES на Дальнем Востоке.

Конечно, обойти тему строительства мы не могли, поэтому сначала заехали на самый современный завод региона – «Домостроительный комбинат «Приморье», где нам показали, как изготавливают домокомплекты из железобетона для возведения современного комфортного жилья. Собрать многоквартирный дом из изделий производства «ДСК «Приморье» как из конструктора можно всего за 4 месяца. Завод входит в группу компаний «DNS Девелопмент», которая из продукции собственного производства строит в Приморье современное и комфортное жилье. Именно на примере жилого комплекса «Формат» можно познакомиться с домами, за которыми будущее комплексной застройки.

Так строится жилье нового формата Фото: Александр ХИТРОВ

ЖК «Формат» первый в регионе проект от частного инвестора, в котором по-настоящему воплощена идея комплексного строительства. Здесь все продуманно до мелочей. Одновременно с домами «DNS Девелопмент» создает с нуля всю необходимую для комфортной жизни инфраструктуру: от абсолютно новых дорог и инженерных сетей до детского сада и школы со стадионом. Это и закрытые дворы, и детские площадки, и парковки, и даже территория для выгула собак. Обо всем расскажем по порядку.

ЖИЗНЬ В НОВОМ ФОРМАТЕ

Низководный мост позади. Сворачиваем с трассы вправо на повороте на Прохладное (сразу за супермаркетом «Экономыч»), еще несколько минут едем до поселка Зима Южная, везде асфальт – приятная деталь. И вот он – ЖК «Формат». А перед ним уже строится здание будущего торгового центра. Дело в том, что перед нами один из немногих проектов непривычной пока для нас комплексной застройки. Здесь будет все и рядом.

Первые четыре дома уже построены Фото: Александр ХИТРОВ

- Я бы назвал это будущим жилищного строительства Приморья, хотя, конечно, это уже давно настоящее для запада России, но для нас - пока только будущее. Это не один дом, всего их будет 15, проживать в них будет больше 3-3,5 тысяч человек. Здесь будет детский сад, школа, торговый центр - все, что необходимо для комфортной жизни каждый день. Философия очень простая: человеку не нужно отсюда куда-то выезжать, чтобы решить повседневные дела. Все, что ему нужно: магазин, кафе, фитнес-центр, прогулочная зона, стадион – будет в шаге от дома, - говорит Константин Богданенко, директор группы компаний «DNS Девелопмент».

Из запланированных 15 домов 12 будут высотой от двух до четырех этажей, а еще три дома планируют высотой от 4 до 8 этажей.

Первые три дома уже построены, их планируют ввести в эксплуатацию летом 2021 года. Большинство квартир раскуплены или в процессе заключения договоров. Те немногие свободные пока еще можно посмотреть – вот туда мы и стремимся. А смотреть там есть на что, ведь по проекту дома сдаются уже с ремонтом – заезжай и живи.

Руководитель группы компаний «DNS-Девелопмент» Константин Богданенко Фото: Александр ХИТРОВ

МНОГО СОЛНЦА И БЕЛОГО ЦВЕТА

Обычно дверь в квартиру в ЖК «Формат» открывается со словом «ого!» В нашем случае так и было. Первое, что вызвало восторг - планировка, а конкретно гостиная – целых 36 квадратных метров. Размер однокомнатной квартиры. И этот простор поражает.

- В ЖК «Формат» представлены квартиры площадью от 48 до 120 квадратных метров. Однокомнатные (спальня + кухня-гостиная) и двухкомнатные (2 спальни + кухня-гостиная) у нас раскупили в первые дни после старта продаж. Прямо сейчас доступны просторные квартиры площадью от 98 до 120 квадратов. Планировка таких квартир предполагает, что есть три отдельные комнаты и одна просторная кухня-гостиная для общения всей семьей и приема гостей. Общая площадь этой конкретной квартиры - 112 м2. Есть два санузла, уже с сантехникой, бойлером, полотенцесушителями, выполнена отделка керамической плиткой. В комнатах в первом доме на полу плитка ПВХ, во втором и третьем - ламинат. Потолок натяжной матовый. Ремонт мы делаем качественный, многие, кто приобрел квартиры, отметили, что готовы сразу заезжать после получения ключей, - рассказывает руководитель отдела продаж ЖК «Формат» Павел Пугин. – Кстати, на стенах белые флизелиновые обои под покраску, так что, если хочется сразу же добавить индивидуальности, можно быстрой покрасить стены по своему дизайну.

Большие окна обеспечивают максимальное количество света Фото: Александр ХИТРОВ

В просторной гостиной бросается в глаза обилие розеток в правильных местах. То есть вопроса, куда запитать кондиционер, у вас не возникнет. Сама разводка сделана под потолком, большого труда добавить еще розеток не составит. Еще одна приятная новость – интернет уже проведен. Контракт заключен с одним из самых крупных провайдеров края, кабель заеден в квартиру.

Еще одно «ого!» звучит в адрес балконов. В домах ЖК «Формат» они бывают площадью 5 или 10 квадратов. В «нашей» квартире два балкона по пять метров, с панорамным остеклением.

- Два балкона – чтобы можно было на одном, например, сушить белье, а на другом сделать зону отдыха, поставить плетеные кресла и столик или оборудовать кабинет, - говорит Павел. – И обратите внимание, что один балкон выходит во внутренний закрытый двор, где вы можете наблюдать, как гуляют ваши дети. Второй – на другую сторону, чтобы поглядывать за припаркованным автомобилем.

Даже "маленький" балкон в пять квадратов кажется просторным, а есть еще вариант в два раза больше Фото: Александр ХИТРОВ

Еще одно преимущество этой трехкомнатной квартиры в том, что даже солнце не хочет отсюда уходить целый день, освещая утром спальни, а после обеда переходя в гостиную. Вообще к свету у создателей ЖК «Формат» трепетное отношение: в квартирах действительно большие окна, благодаря которым в комнатах светло практически в любой день.

Уходить из такой квартиры не хочется, напоследок узнаем цену – 10,2 миллиона рублей за 112 квадратных метров, и это с ремонтом под ключ. В целом в ЖК «Формат» цены за квадратный метр – от 85 000 рублей. Почти в два раза дешевле чем на той же Второй Речке во Владивостоке. Звучит еще одно «ого!». Мы впечатлены.

Проектировщики позаботились даже о месте под будущий шкаф-купе, а строители уже завели кабель для интернета в квартиру Фото: Александр ХИТРОВ

ВСЕ ЛУЧШЕЕ – ВО ДВОРИК

Еще одна «фишка», которой может похвастаться ЖК «Формат» - закрытые дворы без машин. Спускаемся на первый этаж, чтобы понять, что это такое. Благодаря своей нелинейной форме (треугольной или квадратной) дома образуют внутреннее пространство, куда есть доступ только у жильцов и их гостей. Это благоустроенная площадка с лавочками, детскими площадками и спортивными тренажерами. Естественно, с озеленением. Причем внутренние дворы первых трех домов объединены, благодаря чему получилось просторная, но при этом очень уютная среда.

- Принцип простой, - объясняет Павел Пугин, - припарковались снаружи дома, гулять идете во двор, закрытый от посторонних людей и от автомобилей.

Команда автопробега на экскурсии в ЖК "Формат" Фото: Александр ХИТРОВ

И тут же уточняет, что «DNS Девелопмент» занимается благоустройством как внутренних дворов, так и всей территорией ЖК снаружи. На момент ввода в эксплуатацию здесь будут асфальтированные внутриквартальные проезды с местами под парковку. Причем вопрос паркинга тут тоже предмет гордости. ЖК «Формат» один из немногих во Владивостоке и пригороде, где предусмотрено больше одного парковочного места на квартиру, обычно же проектируют 0,5-0,6 машиномест на квартиру. Речь идет о бесплатной парковке вокруг домов – такой ценной в нашем регионе, но практически недоступной для жителей большинства городских высоток.

Благоустройство ведется и снаружи Фото: Александр ХИТРОВ

Чтобы попасть в сам подъезд, а затем и во дворик, если вы гость, нужно воспользоваться видеодомофоном. Через специальное приложение хозяин квартиры может посмотреть, кто нагрянул к нему в гости, даже если сам он находится на другой стороне земного шара. Есть и другие полезные функции, например, можно сгенерировать временный код для гостя, чтобы он мог в течение какого-то времени попадать в подъезд самостоятельно. Это удобно, к примеру, когда дома спит маленький ребенок, и вы не хотите, чтобы его разбудил звонок домофона.

Поскольку этажность домов невысокая - в подъездах всего от 6 до 12 квартир - на первом этаже места для колясок-самокатов более чем достаточно. При этом в домах есть и индивидуальные кладовые площадью от 2 до 4 квадратов – отличное решение для хранения сезонных вещей: палатки, зимняя резина, велосипеды, санки, лыжи, да хоть надувную лодку там храните – все зависит от ваших увлечений.

Детские площадки Фото: Александр ХИТРОВ

Сейчас вокруг первых трех домов полным ходом идет благоустройство. На днях во дворы пересадили хвойные деревья, которые росли на строительной площадке. Застройщик не стал их вырубать, а решил сохранить, хоть пересадка и стоила дополнительных затрат. Хороший пример будущим жильцам, как нужно заботиться о природе, особенно для детей, а ведь именно для семей с детьми в первую очередь строится ЖК «Формат».

Прежде чем покинуть двор, еще раз окидываем взором дома: фасады выглядят современно и по-европейски, окна с напылением, делающие жизнь внутри невидимой для взоров соседей, стильные просторные балконы. С улицы также хорошо видно, как высоко расположены первые этажи - жить в таких квартирах будет комфортно. Да и сами фасады радуют глаз - это стильная облицовка керамической плиткой Kerama Marazzi.

Внутренний двор - без машин и посторонних Фото: Александр ХИТРОВ

КОНСТРУКТОР ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

С такой облицовкой внешние стеновые панели приходят уже с завода, что делает процесс строительства максимально быстрым. Напомним, домокомплекты, из которых возводится ЖК «Формат», производят на «Домостроительном комбинате «Приморье» в ТОР «Надеждинская». На этом уникальном предприятии мы уже успели побывать и подробно вам о нем рассказывали. Главное, что там изготавливают изделия очень высокого качества, не требующие доработки на стройплощадке. Внешние панели – сразу с облицовкой, внутренние – такие ровные, что их не нужно выравнивать и штукатурить.

Из 12 домов первой очереди возведено уже четыре (№1-4), еще два (№9-10) сейчас в стадии строительства: есть возможность посмотреть, как ведутся работы – как растут дома видно со стороны дороги, а скоро на сайте ЖК помимо фотоотчетов заработает и онлайн-трансляция со стройплощадки.

Строить жилье из готовых домокомплектов собственного производства получается быстрее и качественнее Фото: Александр ХИТРОВ

В отличие от первых домов, которые сдаются с ремонтом под ключ, в 9-ом и 10-ом по просьбам клиентов, которые все-таки хотят делать ремонт по своему вкусу, квартиры будут сдаваться в черновой и предчистовой отделке. Таким образом, скоро в продаже будут представлены и квартиры с ремонтом «заезжай-живи», и готовые для воплощения дизайнерских идей будущих жителей.

- Даже в квартире с черновой отделкой внутренние поверхности стен можно практически не обрабатывать, они уже готовы для поклейки обоев. Каждый, кто когда-либо занимался ремонтом собственного жилья, помнит, что все начинается с масштабного выравнивания стен. Это дорогой и долгий процесс, но здесь этого точно не будет. Это позволяет людям быстрее въезжать в квартиры и жить с удовольствием, - утверждает руководитель группы компаний «DNS-Девелопмент» Константин Богданенко.

Совсем скоро еще три дома поступят в продажу Фото: Александр ХИТРОВ

Еще одна «фишка» ЖК «Формат» - большая вариативность квартирографии: в каждом доме - 12 вариантов планировок квартир.

- Мы думали, о том, как складывается обычный день семьи с детьми, как можно за счет планировки квартиры сделать повседневные дела наших будущих жителей более комфортными? И остановились на формате евро-планировок. Благодаря этому у каждого члена семьи будет свое личное пространство – своя собственная комната, а вот собраться вместе или встретить гостей можно в просторной кухне-гостиной. Чтобы по утрам всем хватало времени на сборы на работу, в школу или в садик, в 2-х и 3-х комнатных квартирах предусмотрены два санузла. Также в просторных квартирах есть гардеробные или выделено место для шкафа-купе, где можно организовать удобную систему хранения вещей, - рассказал директор «ДНС Проект» Булат Раднаев.

Панели настолько гладкие и ровные, что финальная отделка будет максимально быстрой Фото: Александр ХИТРОВ

Наибольший интерес будущие жители ЖК «Формат» проявляют к квартирам с одой или двумя спальнями. Именно их разбирают в первые дни после стартов продаж. А в социальных сетях покупатели обращаются с просьбами – мы не успели купить! Стройте больше!

- В первых четырех домах большая доля просторных квартир площадью от 98 до 120 квадратов. Это соответствует концепции – комфортное жилье для жизни большой семьи. Но сейчас мы решили, что в следующих домах (№9 и №10) увеличим долю квартир с одной и двумя спальнями, при этом просторные квартиры с тремя спальнями мы тоже сохраним, только в меньшем количестве. Дело в том, что среди будущих жителей есть и молодые семьи пока без детей, люди старшего поколения, которые стремятся к комфортной загородной жизни. Есть запрос на квартиры средней площади. А если покупатели просят – мы идем навстречу. Тем более индустриальная система домостроения нашего завода «ДСК «Приморье» позволяет менять квартирографию – «начинку» здания, не меняя при этом его общую площадь, внешний вид дома. В будущем мы продолжим анализировать запросы потенциальных покупателей и, если потребуется, сделаем квартиры еще удобнее, - рассказал о развитии проекта ЖК «Формат» директор группы компаний «DNS Девелопмент» Константин Богданенко.

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОСТОРГИ

Первый дом в ЖК «Формат» планируют ввести в эксплуатацию уже в июне – гораздо раньше запланированного срока, скоро счастливых обладателей квартир начнут приглашать для подписания акта приема-передачи, а затем – и на вручение ключей. Параллельно ведутся активные продажи пока еще свободных квартир – таких осталось около 30%. В мае откроют продажи в доме №4, и июне-июле – в домах №9 и №10.

- Мы проводим от 5 до 10 показов в день, выходные обычно заранее расписаны полностью. Бывает, люди без предупреждения приезжают, даже на стройку пробираются с просьбами: «Ну, покажите!». Но лучше, конечно, заранее записываться – на полноценную экскурсию нужно выделить час-полтора, - рассказывает Павел Пугин, руководитель отдела продаж.

Квартиры сдают уже с качественным ремонтом Фото: Александр ХИТРОВ

Попав на просмотр, люди засыпают вопросами. Пожалуй, самый популярный – а тепло ли зимой? В ответ им показывают трехслойные фасадные панели толщиной 370 мм, где 70 мм - фасадный слой, 140-160 мм – утеплитель, остальное – несущий слой. В таком доме комфортно жить по всем показателям.

- Мы испытали это на себе. Отдел продаж переехал сюда в декабре и застал все морозы, пережили и ледяной дождь, - рассказывает Павел Пугин. - Тестировали так: с вечера выключали отопление, утром приходили, проверяли - за ночь температура падала всего лишь на два градуса. Можно сделать вывод, что энергопотери минимальные. Дома теплые и построены качественно.

Много вопросов про инфраструктуру и коммунальные сети. Поскольку это комплексная застройка, то и все коммуникации – электричество, вода, канализация - новые, построены с нуля. А так как проект ЖК «Формат» - резидент ТОР «Надеждинская» - то и питается район от новых электроподстанций, построенных АО «КРДВ» для резидентов. Дома подключены по новым линиям электропередач.

Но главный вопрос: а будет ли школа и детский садик? Да, будет! Скоро на пространстве между первым и четвертым домом развернется большая стройка. Уникальна она тем, что впервые объекты образования будут построены в рамках государственно-частного партнерства. То есть «DNS Девелопмент» берет на себя возведение зданий школы и детского сада, внутреннюю отделку и оснащение мебелью и всем необходимым, а затем передаст их администрации Надеждинского района. Только после этого государство в течение нескольких лет будет компенсировать застройщику затраты на строительство. Но в это время государственные школа и садик уже будут работать, а обучение будет бесплатным. По планам – в 2023 году в школе в ЖК «Формат» должен прозвенеть первый звонок.

На этой площадке застройщик возведет школу и детский сад Фото: Александр ХИТРОВ

НЕ ТОЛЬКО ДВ-ИПОТЕКА

Конечно, купить квартиру в ЖК «Формат» можно с помощью ипотеки. Так, собственно, и поступают 95% будущих жителей. Традиционно наиболее популярной остается «Дальневосточная ипотека», но что же делать тем, кто еще не обзавелся детьми, или уже «вырос» из условий этой программы?

- Есть и другие программы с льготными процентными ставками. Это «Семейная ипотека» - для тех, у кого начиная с 2018 года родился второй или последующий ребенок в семье. Это и программа «Господдержка 2020» - со ставкой гораздо ниже базовой и без ограничений возраста заемщика. Периодически мы запускаем акции с банками-партнёрами. Поэтому если вы не попали под условия «ДВ-ипотеки» - есть и другие возможности купить квартиру выгодно, и мы всегда рады рассказать о них, - говорит руководитель отдела продаж Павел Пугин.

Экскурсию проводит глава офиса продаж Павел Пугин Фото: Александр ХИТРОВ

Еще одной интересной льготной программой для покупки квартиры является «Сельская ипотека»: ставка от 2,7%, кредит суммой до 5 млн рублей, первоначальный взнос – от 15%. Взять такой кредит может любой гражданин России не зависимо от семейного положения, нет и жестких возрастных ограничений. ЖК «Формат» фактически – пригород Владивостока, но административно относится к поселку Зима Южная Надеждиного района, так что по этой программе проект банками аккредитован.

- Эта программа пользуется большой популярностью во всей стране. У нас в ЖК «Формат» около 15% квартир купили именно по «Сельской ипотеке». К сожалению, в апреле у банков закончились лимиты для предоставления кредитов по этой программе. Мы и наши клиенты ждем, когда государство выделит дополнительное финансирование банкам, и выдача ипотек возобновиться, - добавил Павел Пугин.

ЭКОСИСТЕМА ДЛЯ КОМФОРТНОЙ ЖИЗНИ

Для руководства «DNS Девелопмент» проект ЖК «Формат» - особенный.

- Компания давно занимается всем, что связано с Приморским краем, потому что мы здесь живем. И кто как не мы должны строить будущее, - говорит Константин Богданенко. - Ваш дом, ваш район, то, что вы видите вокруг, когда выходите за порог своей квартиры или подъезда, то, что формирует ваше настроение, ваш образ жизни. Поэтому мы комплексно подходим к проектам, и возводим не квадратные метры, а экосистему для комфортной и интересной жизни. Есть у нас много компаний в Приморском крае, которые позволят деятельному человеку организовать свою карьеру и быт, но, к сожалению, не очень много мест, где жить можно по-настоящему комфортно. ЖК «Формат» должен стать первым районом, где эта идея будет реализована.

Первые три дома сдадут уже нынешним летом Фото: Александр ХИТРОВ

Сегодня все руководство DNS живет и работает в Приморском крае и видит свое будущее именно здесь.

- Мне здесь нравится, я отсюда никуда не собираюсь уезжать, не вижу смысла реализовывать себя в другом месте. Вообще мало в мире осталось мест, где можно что-то с нуля сделать. Приморский край в этом плане как раз-таки уникальная территория – здесь можно творить и создавать, строить заводы и жилые комплексы, развивать целые районы. Мы в группе компаний «DNS Девелопмент» именно этим занимаемся, и гордимся тем, что делаем это все в Приморье, - заключил Константин Богданенко.

Константин Богданенко отмечает, что компания возводит не квадратные метры, а экосистему для комфортной и интересной жизни Фото: Александр ХИТРОВ

Для участников автопробега с названием «Чем гордится Приморье» услышать такие слова – большая удача. На этом позитивном интервью с неравнодушным предпринимателем закончился четвертый день нашего проекта, впереди еще один. Следить за нашими приключениями можно на сайте dv.kp.ru, в социальных сетях по хэштегу #ЧемГордитсяПриморье, а также в эфире радио «Комсомольская правда» 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске.

Партнеры: производственно-строительная компания «Тёплый дом», группа компаний «Славда», рекламная Мастерская «Room 32», сеть автокафе «Coffee Machine», паназиатский ресторан «Zuma». Автомобильный партнер «Авторитет-Авто+».