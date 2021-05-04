Биологи из Приморья впервые вывели в неволе потомство холодноводной медузы

Ученые Приморского океанариума добились размножения холодноводных медуз. Фото: пресс-служба океанариума.

Биологи Приморского океанариума впервые добились появления потомства холодноводных медуз вне воли. В природной среде цианеи живут в северных водах Тихого и Атлантического океанов. В Приморье они водятся в заливе Петра Великого, но обитают здесь лишь с апреля до середины лета, пока вода окончательно не прогрелась. Удачное разведение позволит содержать беспозвоночных в экспозиции океанариума круглый год.

– В прошлом году медузы были пойманы в Уссурийском заливе, мы получили их полипы и путем повышения температуры добились появления эфир – маленьких меду. Вся процедура заняла около восьми месяцев, это довольно долгий и непростой цикл. Чтобы нарастить массу полипов, необходимо соблюдать температурный режим и обеспечивать обильное питание коловраткой и рачком артемией. Отработав технологию разведения цианей, мы сформируем маточное стадо полипов, чтобы в любой момент, регулируя температуру, получать эфир, а затем медуз. Получить полипы удавалось и раньше, но культура не выживала, – рассказал начальник отдела содержания тропических гидробионтов Марат Хайдаров.

В Приморье у взрослых особей шупальцы вырастают до 5 метров. Фото: пресс-служба Примрского океанариума.

Стоит отметить, что благодаря стараниям специалистов, в Приморском океанариуме также удачно размножаются медузы кассиопеи, медузы-крестовики, которых многие боятся и ушастые аурелии. Как поделилась пресс-служба ведомства, цианеи – одни из самых длинных беспозвоночных в Мировом океане. Диаметр купола у обитателей северных широт может превышать два метра, а щупальца и вовсе достигать 36 метров.

Местные медузы сильно уступают собратьям, в теплых водах залива Петра Великого они вырастают до 20-50 сантиметров с щупальцами от 2 до 5 метров. Благодаря уникальной способности создавать внешний пищеварительный мешок, медузы с легкостью заглатывают добычу крупнее их самих. Кстати, на щупальцах у беспозвоночных хищников есть стрекательные клетки. Для людей яд практически безопасен и вызывает лишь жжение, а вот рыб одно касание может убить.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14