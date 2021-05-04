Страхование супергероев и первые инвестиции: Студенты ДВФУ учат школьников из отдаленных сел финансовой грамотности

Финансовые волонтеры из Дальневосточного федерального университета. Фото: Предоставлено РАНХиГС

Необычный проект придумали и воплотили в жизнь студенты Дальневосточного федерального университета: уже почти год они приезжают в отдаленные села Приморского края и учат школьников финансовой грамотности. Что такое инвестиции и страхование, почему так важно грамотно составить бюджет, как разумно тратить средства – все это ребята узнают от своих старших наставников в доступной игровой форме. Со своими уроками финансовые волонтеры проехали почти 4 тысячи километров и побывали в школах восьми населенных пунктов.

Проект по повышению финансовой грамотности ДВФУ оказался настолько успешным, что привлек к себе внимание главного российского института развития - ВЭБ.РФ, сообщает PrimaMedia. Госкорпорация присудила финансовым волонтерам первое место в номинации «Лучший проект социального воздействия» в рамках Всероссийского акселератора социальных инициатив RAISE (6+), организованного РАНХиГС.

- Проекты социального воздействия - это новый финансовый инструмент, подразумевающий соглашение между государством и инвестором о реализации проекта, где оплата организатору осуществляется только после достижения определённого социального эффекта, - комментирует итоги отбора победителей управляющий директор ВЭБ.РФ Михаил Алашкевич. - Приятно отметить, что студенческие команды ведущих вузов страны участвуют в нашей специальной номинации, предлагая свои идеи проектов социального воздействия.

По словам руководителя Центра компетенций финансовой грамотности ДВФУ Людмилы Васюковой, идея проекта финансового волонтерства появилась у студентов, когда они побывали в нескольких селах Приморского края. Учащиеся вуза решили заниматься с ребятами из отдаленных районов региона.

- А в Приморском крае все районы - отдаленные. Вы проезжаете 200 километров, и нет по пути ни одного населенного пункта. Но и в таких деревнях живут наши российские дети, - отметила Людмила Васюкова.

Первые же занятия обернулись для студентов сюрпризом. В отличие от городских детей сельские ребята постигают азы финансовой грамотности на практике, активно помогая взрослым в ведении хозяйства.

- Эти ребята, в отличие от городских, знают цену деньгам, - говорит руководитель студенческого проекта Виолетта Ярославцева. - Многие из них уже сейчас работают, ведут хозяйство, помогают родителям. Они не понаслышке знают, как тяжело даются эти деньги. В отличие от ребят, живущих в поселках городского типа или крупных селах, у них вообще нет понимания того, что можно поступить в университет и получить высшее образование. Очень многие из них максимум идут в техникумы.

Сложные финансовые законы школьники постигают в простой и понятной для них форме. Студенты ДВФУ разработали занятия по пяти темам: финансовое планирование, финансовое мошенничество, страхование для супергероев, первые инвестиции и экономический кризис. Уроки проходят в формате игр и диалогов.

- «Страхование для супергероев» почти полностью состоит из игропрактики, - рассказала Виолетта Ярославцева. - На примере сюжетов из DC и Marvel (американских комиксов, фильмов и мультиков – Ред.), где титан Танос хочет украсть камень, мы должны оценить, сколько камень стоит, и какова вероятность, что его украдут. Таким образом, мы хотим показать наглядно, как страховщики оценивают стоимость объекта и из чего формируется сделка.

Глядя на то, с каким увлечением дети занимаются на уроках, финансовые волонтеры воодушевились и разработали новый формат - онлайн-марафон. Он рассчитан на ребят от 6 лет. Теперь дети могут не только слушать мастер-классы и лекции, но и выполнять домашние задания.

- Потом мы договорились провести школу финансовых волонтеров и позвали ребят из нескольких деревень. 36 человек приехали. Они у нас три дня проходили курсы по формированию софт-скиллз, ораторского искусства, навыков презентации, - отметила Виолетта Ярославцева. – Теперь они хотят у себя в школах сами проводить уроки и обязательно приедут на нашу олимпиаду по финансовой грамотности.

Одна из главных задач проекта уже достигнута: сельские ребята заинтересовались новыми знаниями и теперь ставят для себя более высокие цели. Дети, которые раньше не собирались получать высшее образование, сейчас хотят поступить в ДВФУ.

Теперь, когда проект дальневосточных студентов вышел на федеральный уровень, ДВФУ собирается поделиться своим опытом с другими регионами и масштабировать школы финансовых волонтеров по всей России. Осенью этого года организаторы проекта проведут в Приморском крае олимпиаду по финансовой грамотности. Если все пройдет удачно, в будущем такие олимпиады можно было бы проводить и других регионах. Еще одна задумка студентов ДВФУ - летняя школа финансовых волонтеров, которая поможет вовлечь в проект еще больше детей. По словам руководителя Центра компетенций финансовой грамотности ДВФУ Людмилы Васюковой, проект разместили на краудфандинговой платформе и уже активно собирают деньги на его воплощение.