Чужих детей не бывает: домашняя кошка выкармливает крошечных лесных хищников в Приморье

Так теперь выглядит большая кошачья семья. Фото: Анастасия Полетаева

В парке «Белый лев» 25 апреля ранним утром на свет появились два дальневосточных лесных котёнка. Однако новоиспечённая мама Забава не признала малышей, поэтому сотрудники парка приняли решение изъять малышей. О судьбе диких котят и приёмной маме Масе корреспонденту «КП» рассказала кипер парка Кристина Мороза.

Малышей нашли сотрудники

«В тот день мы как обычно утром занимались уборкой вольеров, один из сотрудников услышал мяуканье. В вольере с дальневосточными лесными котами были найдены двое малышей. Мы наблюдали за котятами около трёх часов, но Забава (самка дальневосточного лесного кота, мама трёх новорождённых малышей – прим. ред.) так к ним и не подошла. Она бегала вдоль вольера и была сильно возбуждена», - рассказала Кристина.

Сотрудники парка в надежде, что у Забавы всё-таки проснётся материнский инстинкт, решили сразу не изымать котят. Но спустя три часа ситуация не изменилась – двое малышей находились одни в домике. Тогда было принято решение забрать новорождённых котят.

Малышей родная мама бросила сразу после рождения. Фото: Анастасия Полетаева

«Когда мы взяли котят в руки, то оказалось, что они были мокрыми, она к ним вообще не подходила, у них даже не была перегрызена пуповина, они не были вылизаны», - рассказывает кипер.

Но сюрпризы на этом не закончились и на следующий день во время уборки вольера сотрудник обнаружил ещё одного котёнка, который на первый взгляд уже не подавал признаков жизни. Однако ветеринару парка Виктору в один момент показалось, что малыш дёрнул лапкой. Котёнка отогрели и отнесли к приёмной маме, где он начал сосать молоко.

Приёмная мама

В неволе зачастую животные отказываются от своих малышей и в Приморье уже были случаи, когда маленьких хищников выкармливали домашние кошки и собаки. Этот раз также не стал исключением. Сотрудники надеялись, что малышей примет шотландская кошка, которая живёт на территории парка. На тот момент её котятам уже было 20 дней, поэтому новорождённых малышей она просто не восприняла.

«Она посмотрела на них, села рядом со своими и просто проигнорировала малышей. Мы могли, конечно, попытаться, но котятам нужно молозиво – это то молоко, которое выделяется в первые несколько часов у кошки», - отмечает Кристина.

Поэтому было принято решение найти кошку, которая окатилась в этот же день. Так и была найдена приёмная мама по кличке Мася, которую привезли из Спасска-Дальнего.

Мася стала для малышей приемной мамой. Фото: Анастасия Полетаева

«Мася – молодая кошечка, у неё своих трое котят. В общей сложности получилось шесть, поэтому малышей мы временами докармливаем, потому что молока может не хватить», - рассказывает кипер.

Мася приняла маленьких хищников как своих. Сейчас она заботится не только о своих малышах, но и приёмных.

Но различия между домашними и дикими кошками всё-такие есть. У лесных котят начинают открываться глазки после двух недель, когда у домашних это происходит уже через неделю. Да и по размерам лесные всё-таки выигрывают.

«По сравнению с домашними котятами дикие растут очень быстро. В два месяца они уже начинают присоединяться к маме на охоту. Они, конечно, в таком возрасте ещё мало чего могут сделать, они за ней следуют и могут начинать уже охотиться на мелкую дичь – на лягушек и насекомых. К четырём месяцам они уже покидают маму и начинают жить самостоятельной жизнью», - отметила Кристина.

Забаву также вырастили люди

Как оказалось, сотрудники парка были совсем не удивлены, что у Забавы не проснулся материнский инстинкт и она не приняла своих малышей, ведь она сама была выкормлена людьми.

«У неё нет опыта взаимодействия с мамой. Получается, что если у животного нет примерного поведения, то ему не от куда взять опыта, как ухаживать за детёнышами, и в неволе как раз такое очень часто и случается», - отмечает кипер.

Теперь все трое под чутким наблюдением. Фото: Анастасия Полетаева

Забаву ещё с закрытыми глазами нашли на улице люди. Подумав, что это обычный полосатый котёнок, решили забрать домой. Малышку выкормили и растили дома, но кошка начала вести себя агрессивно – дралась с домашними животными и не приручалась. После этого и было принято решение отвести её в парк, где и оказалось, что Забава совсем не домашняя кошка.

Сейчас самке дальневосточного лесного кота уже два года, она живёт в одном вольере вместе с второй самочкой и самцом Лёвой. Но подросших котят сотрудники планируют поселить в отдельный вольер.

«Забава не воспринимает их как своих. Взрослым кошкам вводить таких малышей нет смысла, потому что это не львы, которые живут семьями, если она их не восприняла тогда, то сейчас они будут как конкуренты», - отметила Кристина.