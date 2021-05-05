«Лежит и плачет»: парализованная 87-летняя жительница Приморья, полностью ослепшая после инсульта, вынуждена жить с грибком, съедающим дом

Дождь в квартирах, известкопад и всепоглощающий грибок - не самые лучшие условия для проживания. Фото: Кристина ГРИН

История с коммунальными войнам есть едва ли не у каждого в личном архиве. На этот раз в центре внимания оказался поселок Воздвиженка. Там в обычном доме на последнем пятом этаже проживает семья из четырех человек, включая полностью слепую 87-летнюю женщину. Несколько лет они борются за то, чтобы жить в нормальных условиях. Всепоглощающий грибок, дождь в квартире и постоянный «известкопад» стали для приморцев вечными врагами. Справиться с этим адским ужасом самостоятельно они не смогли, обратились за помощью в сеть.

- Моей маме 87 лет. Ослепла она еще 17 лет назад, поэтому у нее инвалидность по зрению. А парализовало маму несколько лет назад после инсульта, тогда мы решили забрать ее к себе домой. Сейчас она полностью неподвижна, только лежит и плачет из-за того, что просыпается в мокрой кровати из-за дождей, - рассказывает корреспонденту «КП-Владивосток» Светлана Абкерова, мама женины. - Грибок начал съедать наш дом. В ее спальне вода бежит прямо над ее кроватью. Малейший дождь, и мама уже утопает в воде. Она парализованная. Мне ее приходится таскать из комнаты в комнату, чтобы она не промокала. Когда пройдет дождь – начинает сыпаться известь. Она лежит, и опять это все падает на нее. Сил уже не было бороться, и мы решили пойти в соцсети.

По словам Светланы, дом не находится в аварийном состоянии. Но вот крыша, в отличии от самого дома, оставляет желать лучшего. Потолок в квартире Абкеровых начал течь еще три года назад. Ремонт, который они делали в это время, оказался бессмысленным, как и все жалобы в управляйку об их положении. И вот с приходом весны ситуация лишь усугубилась.

- На кухне кушать готовлю, хоть зонтик подставляй – все фонтаном льется. Грибок распространяется с бешеной скоростью. Зима прошла, и снова все льется. Текло, пока весь снег не растаял. А теперь еще и сезон дождей, - говорит Светлана. - Мама уснула, ночью начался дождь, а на утро она проснулась – вся кровать мокрая, а она вся белая. Это просто издевательство.

В управляющей компании признали, что с крышей что-то не так и обещали все наладить к 1 апреля. Но на календаре уже май, а крыша как текла, так и течет.

После того, как видео, снятое в квартире Абкеровых, попало в сеть и получило резонанс, в дело вмешалась прокуратура. Надзорное ведомство организовало проведение проверки. И, вуаля, буквально за сутки удалось привести механизм в действие.

- Несмотря на то, что жилой дом не находится на балансе муниципалитета, благодаря совместным усилиям Уссурийской городской прокуратуры и администрации Уссурийского городского округа, удалось добиться проведения управляющей компанией, обслуживающей дом, необходимых ремонтных работ. К концу дня работы были завершены, их качество проконтролирует прокуратура, - резюмировала Виолетта Дорожкина, руководитель пресс-службы прокуратуры Приморского края.

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