Вход фотографам и фотомоделям запрещен: цветущие сады ВИР во Владивостоке объявили, что закрыты для всех посетителей

Представители уникальных научных садов Дальневосточной опытной станции объявили о том, что вход для посетителей запрещен. Речь о цветущих садах ВИР, куда ежегодно стекается огромное количество приморцев и гостей из других регионов. А все ради того, чтобы сделать яркие снимки на фоне вишневых, абрикосовых и сливовых деревьев, «расцелованных» цветами самой природой. Некоторым деревьям тут, кстати, около 80 лет.

К сожалению, туристические группы и фотографы, которые устраивают тут фотосеты, крайне безалаберно относятся к «обителям» сада. В связи с этим руководство ВИР обнародовало предупреждение – вход для всех посетителей теперь запрещен. С этого момента, находясь на территории опытной станции без разрешения, горожане не только проникают на земли федерального учреждения, но и нарушают противоэпидемиологический и противопожарный режимы.

- Сады ВИР - это не парк отдыха и не общественно доступное место, здесь находится научная коллекция генетических ресурсов, являющаяся федеральной собственностью, - напомнили в дирекции ВИР имени Н. И. Вавилова.

По сообщению сотрудников ВИР, в последние годы каждую весну они были вынуждены наблюдать за тем, как уникальные сады становились для посетителей простым фоном для фотографий. К сожалению, к фону гости относились неуважительно. Мало кто из гостей садов вообще задумывался о том, что цена красивого снимка – поломанные ветки и непоправимый урон научному наследию России. Чтобы сохранить то, что еще не погубили горожане, сотрудники приняли решение ввести полный запрет на посещение садов.

СПРАВКА

Дальневосточная опытная станция - филиал ВИР имени Н. И. Вавилова была создана в долине реки Лянчиха у подножия хребта Богатая Грива в 1929г. Место для станции выбирал лично академик Вавилов, исходя из необходимости сохранения и изучения разнообразия культурных растений, актуальных для данной территории. В конце 1930-ых годов на станции был заложен питомник диких декоративных растений Дальнего Востока и культурных сортов… За эти годы на станции были изучены свыше 110 тыс. образцов генетических ресурсов растений мировой коллекции ВИР, получено около 180 новых сортов, самые известные из новых сортов плодовых культур - вишня сахалинская (2 сорта), микровишня войлочная (13 сортов), слива Подарок Приморью и другие. В научные институты СССР и России разослано более 60 тысяч образцов ценного селекционного материала.

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