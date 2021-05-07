Огонь забрал жизни. Пожар убил мужчину и женщину в Приморье

По факту смерти людей следователи проводят проверку. Фото: Артем КИЛЬКИН

Пожар произошел 5 мая в селе Анучино. Сигнал о возгорании на улице Чкалова поднял пожарные расчеты. После того, как очаги горения были локализованы, в квартире нашли тела двух человек: женщины 1956 года рождения и мужчины 1988 года рождения. Вместе с тем, в больницу с диагнозом отравление угарным газом были госпитализированы еще три человека. По факту смерти двух приморцев следователи проводят проверку.

- По предварительным данным причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки электрического щита, - сообщила полковник юстиции, Аврора Римская, старший помощник руководителя СУ СК России по Приморскому краю по взаимодействию со СМИ.

В ведомстве также отметили, что в рамках разбирательства по уголовному делу уже назначены мероприятия, направленные на то, чтобы установить все обстоятельства произошедшего. Следователи отмечают, что по результатам проверки сотрудники ведомства примут процессуальное решение.

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