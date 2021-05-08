Пилот перестал выходить на связь: поиски вертолета МИ-2, пропавшего на Камчатке, отложили до утра

Вертолет должен был приземлиться на посадочной площадке в районе реки Островной. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вечером 8 мая на Камчатке исчез вертолет МИ-2, выполнявший коммерческий рейс. По предварительным данным, на борту воздушного судна, следовавшего по маршруту аэродром Излучина в городе Елизово — река Островная, находятся 2 человека. Поиски, которые проводились до наступления темноты, не принесли результатов. К проверке из-за утраты связи с вертолетом уже подключились СК на транспорте и транспортная прокуратура.

Сообщение о том, что пилот не вышел на плановый сеанс связи, поступило в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Камчатскому краю. По данным спасателей, помимо командира на борту находится пассажир, а также 200 килограмм груза. Как удалось выяснить, вертолет принадлежит АО "Озерновский рыбоконсервный завод № 55".

К поискам воздушного судна подключились специалисты региональной поисково-спасательной базы и работники предприятия. Маршрут, по которому должен был лететь МИ-2, обследовали на двух воздушных судах, но безрезультатно.

Как отметила пресс-служба ГУ МЧС России по Камчатскому краю, поиски продолжатся с утра. Наготове находится спасательный вертолет МИ-8, а также сотрудники краевого спасательного центра МЧС с оперативной группой Главного управления МЧС России по Камчатскому краю.

К проверке по факту исчезновения вертолета уже подключились специалисты Дальневосточного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации.

– Около 17 часов (по местному времени) воздушное судно перестало выходить на связь. В настоящее время организованы поиски, по результатам проверки будет дана оценка соблюдению правил безопасности движения и эксплуатации вертолета, – прокомментировала пресс-служба ведомства.

Проверку исполнения законодательства о безопасности полетов также начала Дальневосточная транспортная прокуратура.