«Бог мне продлевает жизнь потому, что я добрая»: ветеран Зоя Площенко из Владивостока каждый год накрывает для гостей стол в День Победы

Директор Приморского филиала «УВО Минтранса России» Виталий Пехота (справа) и его первый заместитель Сергей Угловский (слева) поздравляют Зою Петровну. Фото: Елизавета КАЛИНИНА

О ветеране Площенко Зое Петровне из Владивостока, которая неохотно рассказывает о себе и о пережитой войне, тем не менее, в крае слышали многие. Можно сказать даже, что о ней ходят легенды. Якобы она происходит из грузинского княжеского рода, якобы знала лично всех первых лиц СССР, еще девочкой сидела у Сталина на коленях, да и сейчас, в какой части света только ни работают ее успешные дети и внуки. Но все это передается из уст в уста. Однако даже то, что писали о ней СМИ и что она сама подтверждает, поражает воображение: военному переводчику Зое Петровне в конце войны перебило ноги, и от ампутации их согласился спасти, ювелирно ставя на места косточки в течение двух суток, казалось бы, враг - немецкий врач.

— Я на похороны ездила к этому академику в Германию. Я ему благодарна за то, что хожу, — делится Зоя Петровна.

Сергей Угловский почти по-семейному помогает Зое Петровне накрыть на стол. Фото: Приморский филиал ФГУП «УВО Минтранса России»

Радушная хозяйка, военный переводчик, хирург, правоохранитель

Звонки родственников, коллег, знакомых, цветы, гости и поздравления с самого утра… А на кухне в квартире старого дома в центре Владивостока доготавливаются курица с картошкой, ждут гостей уже нарезанные салаты.

Так началось 9 мая в этом году для 96-летней Зои Петровны Площенко, добровольно ушедшей в 1942-м на фронт переводчиком немецкого языка, потому что отец ее был грузин, а мать — немка, и немецкий язык девушка знала в совершенстве. Но и работая в штабе ни дня не проходила хрупкая Зоя без оружия, всегда была с «ТТ наперевес» и даже перенесла несколько серьезных ранений. Одно из них могло стоить ей ног, если бы не помощь немецкого врача, на допросе которого Зоя по удивительной случайности до ранения была переводчиком. Так что в 1945-м девушка встречала победу в госпитале.

Настолько невероятным казалось ей ее чудесное спасение, что девушка отправилась после войны учиться в медицинский на хирурга: «Мне было интересно как я могу еще быть жива с таким ранением», — рассказала ветеран. Много где успела проявить себя Зоя Петровна: стала заслуженным работником правоохранительных органов, читала лекции, была внештатным корреспондентом, писала стихи…

Цветы, памятные подарки от гостей и поздравление от Президента России получила в День Победы Зоя Петровна. Фото: Елизавета КАЛИНИНА

Праздничные гости

А сегодня же, в 76-ю годовщину Победы, Зоя Петровна встретила нас в красивом бархатном синем платье, с брошью и серьгами из жемчуга. Празднично, но лаконично и со вкусом. Ее наряд, статная фигура и какие-то даже немного аристократические манеры (она сама говорит про себя, что имеет княжеское происхождение) невольно вызвали ассоциацию с королевой Великобритании Елизаветой II.

— Возможно, я единственный в этой стране, кто сегодня поздравляет такую привлекательную женщину-ветерана, — шутит один из гостей, директор Приморского филиала Федерального государственного унитарного предприятия «Управление ведомственной охраны Минтранса России» Виталий Пехота.

По Зое Петровне и не скажешь, что ей 96: бодрая, в синем парадном платье из бархата, с жемчугом... Фото: Елизавета КАЛИНИНА

Зоя Петровна обмолвилась, что День Победы в 2021-м особенно для нее важен, потому что в прошлом году из-за пандемии лично принять гостей, в том числе Виталия Пехоту и Сергея Угловского, представителей Приморского филиала Федерального государственного унитарного предприятия «Управление ведомственной охраны Минтранса России», не получилось. А знакомы они с Зоей Петровной уже 8 лет — с далекого 2013 года, потому и отношения у них почти семейные.

Несколько лет назад Приморский филиал ФГУП «УВО Минтранса России», занимающийся охраной стратегических объектов транспорта, курировал пять ветеранов войны, но, к сожалению, в 2019-м году в живых осталась только Зоя Петровна.

— Приходим к вам по зову сердца. Нам очень приятно, что в День Победы мы можем с вами пообщаться, вместе с вами поднять бокалы за победу нашего народа в этой тяжелой-тяжелой войне, вспомнить всех героев; вспомнить всех тех, кому не пришлось увидеть Победу, вспомнить и сказать добрые, хорошие слова тем, кто эту Победу увидел, — отметил Виталий Пехота.

А первый заместитель директора Приморского филиала «УВО Минтранса», Сергей Угловский, сам ветеран Афганистана и погранвойск России, подчеркнул:

— Мы в сыновья вам годимся. Но я Вас понимаю не просто как сознательный гражданин Советского Союза, выращенный на этих традициях, знающий, что такое День Победы, что такое хорошо, что такое плохо … Низкий Вам поклон, за то, что вы вытерпели все... И на Вашу же жизнь еще досталась перестройка… Вы пронесли свою душу светлой. Вы теплый, обаятельный человек, к которому хочется приходить в гости.

Сама же Зоя Петровна на все вопросы о военном времени отвечает очень неохотно. Что-то нельзя рассказывать, потому что это может навредить другим людям, что-то слишком тяжело и больно вспоминать, а где-то ветеран просто скромничает.

— Обо мне не пишите, я второй век живу …Да и не за что хвалить нас, потому что мы выполняли долг. И не нужно смаковать это. Правительство уже нас наградило. И я не хочу говорить об этом, потому что ничего хорошего на войне я не видела, — объяснила Зоя Петровна Площенко.

«Самый старый житель» Владивостока

— Я сюда приехала, еще стояли фанзы. А вот эти три дома [в центре города, за отелем Lotte, улица Краснознаменная - прим. ред.] строили офицеры-японцы, но в них были дома терпимости. Больше ничего не было. От Лазо было капустное поле, от Первой речки — тоже. А сейчас видите, как расстроился… А Русский как расстроился…, — вспоминает Зоя Петровна 1946-й год, когда впервые приехала с мужем в сегодняшнюю столицу Дальнего Востока из Златоглавой.

В самом обычном дворе в центре Владивостока живет 96-летняя ветеран Великой Отечественной Зоя Площенко. Фото: Елизавета КАЛИНИНА

Однако не все изменения в городе, где она прожила без четверти век, радуют Зою Петровну. В праздничный день в особенности муниципальной политики мы не вдавались, но было ясно, что ветеран против грядущей застройки сопок:

— Мне очень хочется, чтобы Владивосток был красивый, ведь у него такое расположение. Сопки — это такая прелесть, это такое богатство… И все идёт на смарку, — сокрушалась хозяйка дома.

Любит и болеет Зоя Площенко за наш портовый город. Даже когда ей сделали вторую операцию на сердце, она сразу же полетела во Владивосток, несмотря на запреты врачей на передвижения на любом транспорте. И говорит, что только этот город ее смог «поднять на ноги».

Еще одно доказательство любви Зои Петровны к столице Приморье — то, что имея «высокопоставленных родственников» в Москве, куда иногда любят переезжать дальневосточники, женщина покидать Владивосток не собирается. Ветеран пояснила, что желает и дальше жить самостоятельно, и ее вполне устраивает, что родственники ее навещают. К тому же, здесь похоронен муж Зои Петровны, с которым они прожили душа в душу 50 лет.

Житейская мудрость от ветерана

Отношения в семье Площенко — отдельная тема, и женской мудрости стоит у Зои Петровны только поучиться. Она рассказала, что с мужем они никогда не ссорились, потому что «а зачем злиться?», и внуков она никогда не наказывала, а всегда спокойно объясняла, почему должно быть так, а не иначе.

— При детях нельзя ничего недозволенного делать. Они впитывают все, — посоветовала ветеран, сетуя на то, что многие сейчас могут сразу «гаркнуть» по мелочам и выясняют отношения в грубой форме при посторонних или, и того хуже, на глазах у детей.

В остальном, не считая внушительного списка известных знакомых и множества военных наград, Зоя Петровна живет как самая обычная пенсионерка: любит кроссворды, призналась, что не выкидывает газету, пока все не отгадает. Кстати, подписана Зоя Петровна и на «Комсомольскую правду». Занимается она также домашним садоводством, но растения для городской квартиры немного нетипичные: лимоны, мандарины, виноград, гранат. Употребление последнего в пищу, кстати, по ее признанию, здорово помогло ей поднять гемоглобин.

Один из выращенных в городской квартире ветерана во Владивостоке лимонов. Фото: предоставлено знакомой Зои Петровны

— Бог мне продлевает жизнь потому, что я добрая, — предположила Зоя Петровна, сама немного поражаясь своему долголетию, особенно после серьезных фронтовых ранений. — Злые быстро погибают, а добрые долго живут.