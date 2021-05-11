«А теперь зайди в подсобку и закройся»: за нападение с гранатой на офис микрозаймов во Владивостоке дерзкий грабитель может сесть на 10 лет

Подозреваемого уже задержали и заключили под стражу. Фото: УМВД России по Приморскому краю

Обычный будний день для офиса микрозаймов, который расположен во Владивостоке на улице Семеновская, обернулся сценарием настоящего триллера. В тот день 19-летняя Татьяна (имя изменено – прим.ред) работала с клиентами. Зашел мужчина в медицинской маске. В эпоху пандемии – это явление совершенно обыкновенное и ничем непримечательное. Ему требовалась консультация в вопросах микрозайма, поэтому никаких подозрений у Татьяны не было. Она дала исчерпывающие ответы на интересующие вопросы, рассказав о всех возможных способах получения займа. А вот дальше началось кино.

Незнакомец достал гранату и потребовал у Татьяны без лишних движений передать ему деньги. В итоге она вытащила конверт, в котором находилась дневная выручка, чуть меньше 10 тысяч рублей, и передала их грабителю. Чтобы обеспечить себе безопасный уход, мужчина в маске приказал кредитному специалисту следующее: «А теперь зайди в подсобку и закройся изнутри». Так злодей смог спокойно покинуть место преступления.

Грабителя вскоре удалось задержать. Фото: УМВД России по Приморскому краю

После всего случившегося Татьяна позвонила в полицию и рассказала обо всем оперативникам. На место прибыли сотрудники ведомства, чтобы опросить потерпевшую и возможных очевидцев. Оперативно-розыскные мероприятия дали результаты. Да и камеры, установленные внутри офиса, помогли в этом. Подозреваемого в разбойном нападении задержали. Им оказался 32-летний житель Сахалина, который уже был когда-то судим.

Ту самую гранату нашли в хостеле. Фото: УМВД России по Приморскому краю

- Молодой человек проживал в одном из хостелов, расположенном в центре дальневосточной столицы. При осмотре занимаемой им комнаты полицейские обнаружили предмет, похожий на гранату. По свидетельству взрывотехников, найденный предмет является муляжом и не представляет опасности для жизни и здоровья граждан, - рассказывает Ирина Сырова, руководитель пресс-службы УМВД России по Приморскому краю. - Возбуждено уголовное дело по статье: «Разбой, совершенный с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия».

В отношении мужчины уже избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Стоит отметить, несмотря на то, что граната оказалась фальшивая, срок ему светит вполне реальный и серьезный – до 10 лет лишения свободы.

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