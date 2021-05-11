«Набирают ведрами трепыхающуюся рыбеху». Побережье Владивостока усеяно тоннами анчоусов

Жители города собирают рыбу прямо на берегу. Фото: Татьяна Лазаренко.

«Я такого еще не видела, ее лопатой можно собирать» – удивляются жители Владивостока, заметившие большое скопление рыбы прямо на берегу. Массовый выброс анчоусов случился сразу в нескольких районах приморской столицы. На Эгершельде рядом с Токаревским маяком и на острове Русский. Но особенно большой косяк оказался на побережье бухты Новик. Кто-то пытался спасти еще живую рыбешку, закидывая ее обратно в море, другие же отдыхающие наоборот ведрами собирали «урожай», подаренный стихией.

Улов с побережья Владивостока. Фото: Вадим ПОПОВ

– Прогуливаясь по территории Novik Country Club, увидели много рыбы на берегу. Вроде как, несколько лет назад такое уже было, но я видела впервые. Народ активно набирал еще трепещущую временами рыбеху: в ведра, в пакеты, в пластиковые бутылки. Кто-то домашним кошкам, кто-то для собственного потребления. Многие, как и мы, просто наблюдали, – рассказала «Комсомолке» жительница Владивостока Татьяна Лазаренко.

Для разъяснения ситуации «КП-Владивосток» обратилась к доктору биологических наук Владимиру Быкову, заведующему лабораторией генетики ННЦБМ ДВО РАН, профессору ДВФУ. По фото и видео специалист сделал вывод, что на берегу оказались именно анчоусы.

– Анчоусы обычно нерестятся в определенных местах. Например, в заливе Восток это явление ежегодное. И рыба тоже постоянно оказывается на берегу. Во Владивосток же она зашла для воспроизведения потомства впервые за долгое время. Нерестится она на мелководье, а на берег ее выбрасывает прибоем. Рыбу можно попытаться спасти и вернуть в море, но при нересте особи тратят очень много сил, поэтому выживаемость крайне мала. А вот в пищу она вполне пригодна, если, конечно, собирать живую и только выброшенную, – поделился Владимир Быков.

Свежий "улов" без хлопот. Фото: Вадим ПОПОВ

По словам специалиста, похожее явление сейчас происходит и на Камчатке. Правда там побережье усеяно не анчоусами, а сельдью.

Для любителей рыбных блюд такой шикарный подарок природы явно пришелся по вкусу. Особенно, если учесть, что не нужно тратить время на сам процесс рыбалки.

Рыбу выкинуло также на маяке. Фото: Вадим ПОПОВ

Рыбы оказалось действительно много. Фото: Вадим ПОПОВ

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