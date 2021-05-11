Присоединимся к мировому опыту. Водителей Владивостока готовят к платным парковкам

По мнению властей, Владивостоку просто необходимо решать проблему с парковкой. Фото: Анастасия ВАРДАНЯН

Во Владивостоке набирают обороты работы по ремонту дорог. Городская администрация продолжает создавать проекты реконструкции уже существующих магистралей и действующих мостов. Вместе с тем проводятся мероприятия, направленные на развитие улично-дорожной сети. Власти отмечают, что в этом году в дальневосточной столице приняли Программу комплексного развития транспортной инфраструктуры. Она представляет собой стратегию решений транспортных дорог города. Речь, разумеется, про строительство и реконструкцию транспортных развязок, мостов и дорог. Кроме того, программа рассчитана на развитие общественного транспорта и на внедрение интеллектуальных транспортных систем. Более того, не оставили без внимания и развитие комфортной городской среды для пешеходов и велосипедистов. И, пожалуй, самое главное – строительство парковок и создание парковочных мест.

По мнению разработчиков этой программы, в первую очередь нужно сделать акцент на развитии автоматизированной системы управления дорожным движением. Первыми в списке также числятся: подсистема контроля за нарушениями правил дорожного движения и система единого парковочного пространства города.

В связи с этим, администрация Владивостока подготовила для горожан небольшой обзор, который доказывает, что платные парковочные места – уже давно заюзанная мировой практикой история.

ЧТО ГОВОРИТ ИСТОРИЯ

Первая платная парковка появилась в Америке, в штате Оклахома в 1935 году. Тогда власти приняли такое решение, чтобы убить двух зайцев – упорядочить траффик и пополнить городской бюджет. Им это удалось, однако ближе к 80-м произошел перелом. Ученые заявили, что удобный и доступный паркинг – магнит для автомобилистов, который притягивает их в центр города. И тут, бинго, на поверхность вышла одна простая истина - никакое количество парковок не выдержит все время растущий поток машин.

Так транспортная политика потерпела изменения. На первый план вышла другая мысль, которую власти пытались донести до автомобилистов – оставлять машину в центре города дорого, лучше ехать туда на общественном транспорте или такси. Такая идея зародилась в Европе примерно 30 лет назад, после чего к этой концепции присоединился весь мир.

Кстати, на сегодняшний день самая дешевая парковка в Индии – в сутки всего 100 рублей. Чего не скажешь про Австралию. Там чтобы оставить машину всего на час, придется раскошелиться на 500 рублей. Стоит также отметить, что во многих европейских странах и вовсе запрещено парковаться дольше, чем на 2 часа.

МИРОВОЙ ОПЫТ

Одна из самых дорогих плат за парковку – в Лондоне. Всего за 15 минут автомобилистам придется заплатить 100 рублей. Более того, в Великобритании даже есть разметка – одна желтая полоса – она гласит, что парковаться можно лишь в определенное время. За нарушение правил грозит штраф – до 10 тысяч рублей. А вот, например, в Нидерландах парковочное место на 1 час обойдет в 700 рублей. Найти стоянку для машин в Берлине – задача с явной звездочкой. Удивительная немецкая математика: на 40 парковочных мест приходится 100 тысяч авто. Цена достигает 400 рублей за час. В Испании у стояночных мест есть свои цвета: синий, зеленый, желтый и белый. Синие разметки означают, что парковка разрешена только для туристических машин. Это значит, что машины можно оставлять лишь на два часа, а заплатить за это придется около 450 рублей.

Интересная ситуация сложилась со стоянками во Франции. В Париже парковка бесплатная лишь один день – в воскресенье. Плата за длительную остановку не берется в августе, когда у французов сезон отпусков. В остальное время парковка обойдется до 300 рублей за час. В центре Вашингтона остановить машины дольше, чем на 2 часа вообще не получится. Парковка же обойдется примерно в 100 рублей. Средний чек за парковку в Японии остановился на отметке в 180 рублей за полчаса. Примечательно, что цифра растет, если оставить машину рядом с какой-нибудь достопримечательностью.

ВЛАДИВОСТОК – ГОРОД АВТОМОБИЛЕЙ

Администрация Владивостока обращает внимание на то, что все деньги, потраченные за парковку, идут в городскую казну. Дальневосточная столица – один из самых автомобилизированных городов России. Поэтому есть необходимость комплексно решать проблему парковок. Всего в городе зарегистрировано больше 300 тысяч машин. Ни для кого не секрет, что припаркованные авто зачастую мешают уборке улиц. Особенно, во время снегопадов.

- Мы прекрасно понимаем, что транспортная инфраструктура давно требует перемен. Планируем реконструкцию и строительство 32 развязок, 10 мостовых сооружений, 37 новых участков магистральных улиц протяженностью порядка 150 километров, реконструкцию около 28 километров пешеходных зон, комплексный ремонт и приведение в нормативное состояние свыше 43 километров дорог и многое другое. Данные мероприятия запланированы на разные периоды, до 2036 года включительно, - отметил глава Владивостока Олег Гуменюк.

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