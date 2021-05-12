«Его вынесли на руках.. живым»: пожарные спасли кота, едва не погибшего в полыхающем доме во Владивостоке

Мощный пожар вспыхнул в жилом доме. Фото: Артем КИЛЬКИН

Удивительная история о человечности и героизме пришла к нам из Владивостока. Началось все с пожара в жилом доме по улице Арсеньева. Очевидцы позвонили в МЧС и рассказали о том, что здание охватил крупный пожар. Спустя буквально шесть минут расчет прибыл на место ЧП. После того, как сотрудники «чрезвычайного» ведомства провели разведку, было установлено, что в четырехквартирном доме горят комнаты на 1 и 2 этажах. Усугублялась ситуация еще и тем, что здание находится в опасной близости с другим – была угроза переброса языков пламени.

- В 17:33 пожар был локализован, а в 17:41 ликвидировано открытое горение, в 19.51 - пожар полностью ликвидирован. Общая площадь пожара составила 100 квадратных метров, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю.

В ведомстве отмечают, что всего пожар тушили 15 сотрудников МЧС и 4 единицы техники. Скромно и лаконично. Ни слова о самом главном.

Вместе с тем, пользователи сети поделились с приморцами важной деталью. Оказалось, что в эпицентре пожара был кот. По словам очевидцев: «его вынес на руках сотрудник МЧС, живым». Эта новость не могла оставить многих равнодушными. Они стали писать хвалебные комментарии в адрес пожарных, восхищаясь в первую очередь глубоко человеческим поступком.

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