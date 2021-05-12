«Он был совсем истощен и обезвожен»: осиротевшего детеныша ларги, найденного рядом с «прайдом» собак, спасли в Приморье

Малыша нашли на берегу поселка Пластун. Фото: Сихотэ-Алинский заповедник

Случилось все 8 мая. В этот день в Сихотэ-Алинский заповедник пришла весть о том, что в поселке Пластун на берегу моря найден крохотный детеныш нерпы. Местные жители, которые и обнаружили находку, даже не знали, что сделать, чтобы помочь малышу. К сожалению, не обошлось без опасной заботы – люди пытались покормить тюленя рыбкой и осьминогом. К счастью, они все же обратились за помощью к специалистам.

Сотрудники заповедника тут же передали информацию реабилитационному центру «Тюлень», который как раз и специализируется на спасении животных. После консультации сотрудники заповедника выехали в Пластун, чтобы оценить состояние нерпы. Только так можно было принять взвешенное решение по его дальнейшей судьбе.

Ларга была истощена и обезвожена. Фото: Сихотэ-Алинский заповедник

Удивительное совпадение, но в начале апреля участковые инспектор заповедника Николай Рыбин как раз проходил обучение по навыкам помощи детенышам тюленя. Вот знания и пригодились в деле.

- Прибыв на место, сотрудники связались с местными жителями, которые указали точное место нахождения животного. Оценив ситуацию, было принято решение забрать тюлененка в поселок Терней для оказания необходимой помощи, так как маленькая ларга была истощена и обезвожена. К тому же, со слов местных жителей, была угроза нападения на тюленя бродячих собак, которых они видели накануне в этом районе, - сообщают специалисты Сихотэ-Алинского заповедника.

К счастью, на помощь детенышу пришли специалисты. Фото: Сихотэ-Алинский заповедник

После того, как команда спасателей увезла нерпу в Терней, ему была оказана необходимая помощь. А уже 9 мая эксперты реабилитационного центра «Тюлень» забрали малыша для дальнейшего наблюдения и лечения.

Теперь малыш по чутким наблюдением экспертов. Фото: Сихотэ-Алинский заповедник

В очередной раз жителей Приморья предупреждают о том, что пытаться накормить, гладить и фотографироваться с найденными на берегу ларгами смертельно опасно для них. Будьте сознательными, особенно, когда от этого зависит чья-то жизнь.

Телефоны для помощи тюленям: Реабилитационный центр «Тюлень» - +7 914 663 51 01 или Сихотэ-Алинский заповедник - 8(42374)31-3-78.

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