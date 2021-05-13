«Просто на слабо»: семейка «Аддамс» и ее друзья на спор отрубили хвост коту в Приморье

Волонтеры спасли кота без хвоста "из лап" живодеров. Фото: принтскрин видео.

Истории с жестоким обращением с животными почти всегда вызывают резонанс, ведь понять, как человек осознанно может причинять боль и страдания беззащитным существам, просто невозможно. Очередной жуткий сценарий пришел к нам из Уссурийска. Там за забором частного дома семейная пара и их приятели по бутылкам зверски издевалась над собаками. По некоторым данным, дворовых псов приморцы держали у себя для дальнейшего потребления в пищу. По крайней мере, этим местные волонтеры объясняют нескончаемую текучку животных у них на территории.

ЩЕНОК УМЕР НА РУКАХ, А КОТ ОСТАЛСЯ БЕЗ ХВОСТА

Обычный частный дом в Уссурийске. Ничем не примечательный забор, но очень примечательная история. Около трех месяцев назад волонтер организации «Город добра» кормила в той местности бездомных собак. Душераздирающие звуки скулящего щенка привлекли внимание активиста. То, что она увидела, надолго врезалось в ее памяти. На ее глазах мужчина забивал песика кирпичом. Дальневосточница не смогла остаться безучастной, отобрала малыша. Но, к сожалению, травмы оказались несовместимыми с жизнью, и собака умерла прямо на руках волонтера.

- Это был друг семейной пары, которая живет в этом частном доме. Маргиналы в чистом виде. Насколько мне известно, у них уже изъяли двух несовершеннолетних детей. За что именно, мне неизвестно, но зверское отношение к животным за их заборами – частое явление. После собаки был еще кот. Наш волонтер увидела его, когда он вышел с их двора. У него была сломана челюсть и отсутствовал хвост, - рассказывает корреспонденту «КП-Владивосток» Ирина Конева, руководитель волонтерской организации «Город добра». – Разумеется, она захотела найти правду, узнав, кто виновен в издевательствах над бедным животным.

Пара на вопрос: «что случилось с котом?» ответила до мурашек лаконично – «отрубили на спор». Как оказалось, были некие посиделки. Во разгар вечеринки кто-то посчитал забавным поймать «на слабо» приятелей. А предметом состязания как раз и стал хвост кота. Только вот понять, кто именно и с чьей подачи совершил это зверство, пока не удалось. Тем не менее, покалеченного кота волонтер забрала в приют, где теперь за ним ухаживают добрые люди.

СЕМЕЙКА АДДАМС

Если вам кажется, что на этом пара и их приятели могли бы и остановить череду издевательств, то вы правы. Но так не случилось. Спустя некоторое время волонтер услышала жалобное скуление, которое доносилось со стороны того же злополучного забора. Очередная собака. Очередные страдания.

- Собака была на цепи. Сразу было понятно, что она голодная и давно не пила воду. Потому что, судя по тому, как этот пес-подросток пил воду из нашей бутылки, сразу все встало на свои места. К счастью, нам удалось спасти этого малыша, - говорит Ирина. - Сейчас он находится на передержке, самое главное – не в этом аду. Одному богу известно, что с ним стало, если бы он остался там. Частую смену собак на их территории местные объясняют тем, что эта семья просто-напросто их ест. Проблема в том, что ничего не помешает им снова завести какую-нибудь собаку и точно также измываться над ней и морить голодом. Совместными усилиями мы сможем предотвратить дальнейшую трагедию.

Волонтеры уже написали заявление в полицию не только на счет жестокого обращения к животным, но и на счет угроз, которые поступают от этой семьи в адрес волонтера, спасающего животных. На момент публикации ответ правоохранительных ведомств пока не был готов.

«КП» продолжит следить за развитием истории.