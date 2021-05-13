«Были законсервированы под землей»: в Приморье нашли части самолета, который мог потерпеть крушение в боях с Японией в 1945 году

Место крушения воздушного судна помог найти неравнодушный местный житель. Фото: Авиапоиск

Бойцы волонтерского объединения «Авиапоиск» обнаружили в районе бухты Витязь место падения советского самолета, который, по одной из версий, потерпел крушение 76 лет назад. Стоит отметить, что наводку волонтерам дал один из подписчиков организации – Александр Тагильцев, который ранее нашел в той местности часть воздушного судна.

Нашли фрагменты в районе бухты Витязь. Фото: Авиапоиск

- Фрагменты обшивки и конструкции самолета находятся в песчаном грунте, при строительстве проселочной дороги их засыпали землей, законсервировав таким образом. Все части имеют следы воздействия огня, а на одном из листов обшивки видна характерная внешняя пробоина диаметром около 20 миллиметров, - рассказывает Владимир Яхно, участник поисковой операции. - Это позволяет выдвинуть предложение об участии самолета в боевых действиях с Японией в августе 1945 года. По имеющейся информации, в районе мыса Гамова 14 августа 1945 года разбился гидросамолет МБР-2 из состава 63-й отдельной авиаэскадрильи ВВС Тихоокеанского флота, базирующейся в бухте Патрокл.

Фрагменты самолета были спрятаны под землей. Фото: Авиапоиск

Части были буквально законсервинованы на много лет. Фото: Авиапоиск

Бойцы «Авиапоиска» отмечают, что самолет после бомбардировки корейского порта Сейсин пытался вернуться на Родину. Но ему помешал зенитный огонь с земли. Известно, что в районе мыса Гамова воздушное судно воспламенилось и объятое огнем рухнуло на землю. Во время авиапроисшествия погибли летчик и штурман. Еще один стрелок-радист по фамилии Сергеев получил тяжелые ранения и ожоги, но остался в живых.

По другой версии, самолет рухнул во время Хасанского сражения. Фото: Авиапоиск

Но есть еще одна версия. Найденные фрагменты могут также быть и частью другого самолета. В районе мыса Гамова 3 августа 1938 разбилось воздушное судно 11-го Владивостокского авиаотряда Погранвойск НКВД. Самолет занимался обеспечением войск во время Хасанского сражения. Тогда, кстати, тоже не обошлось без жертв. В результате крушения погиб старший лейтенант Александр Прокопчик, флагманский штурман авиаотряд.

Получить полную информацию о находке бойцы планируют в мае. Фото: Авиапоиск

- Пока говорить о типе самолета преждевременно, так как необходимы полевые работы для точной идентификации и выяснения обстоятельств летного происшествия, - отмечают на сайте «Авиапоиска».

Бойцы, кстати, в июне планируют поездку в ту местность для того, чтобы собрать полевые материалы. Когда их будет достаточное количество, можно будет поговорить об установке памятной доски на месте падения самолета. Осталось выяснить – какого именно.

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